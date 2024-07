Land, il film proposto da Iris, è un racconto potente di trasformazione personale attraverso la tragedia e la perdita. È una storia di resilienza umana e della capacità di rinascita grazie alla gentilezza e alla natura.

Iris trasmette la sera del 24 luglio in prima visione tv il film Land. Diretto e interpretato da Robin Wright, Land, il film proposto da Iris, racconta una storia sulla guarigione e sulla potenza trascendente della gentilezza umana. La protagonista Edee Holzer decide di isolarsi dalla società per affrontare un'esistenza solitaria nelle remote montagne del Wyoming dopo un evento che le ha cambiato la vita.

Senza esperienza nella vita selvaggia, Edee deve affrontare le dure realtà della natura, lottando per sopravvivere. Un incontro provvidenziale con Miguel Borras, impersonato da Demián Bichir, le offre una possibilità di sopravvivenza e una via verso la comprensione più profonda della natura e di se stessa. La loro amicizia inaspettata diventa un legame che porta guarigione e grazia a entrambi.

Lottare per sopravvivere

Edee Holzer, la protagonista del film Iris Land portata in scena da Robin Wright, è una donna che cerca di trovare un nuovo modo di vivere dopo una perdita devastante. Decide di isolarsi nelle montagne del Wyoming, lontano dalla società, per affrontare il suo dolore e trovare una nuova strada.

Una nuova strada che presto risponde al nome di Miguel Borras, un uomo locale con il volto di Demián Bichir che l’aiuta a sopravvivere insegnandole le abilità necessarie per vivere nella natura selvaggia. La sua presenza calma e paziente permette a Edee di trovare un nuovo equilibrio e significato nella sua vita.

Robin Wright, che è sia la regista che la protagonista del film, ha voluto esplorare il tema della guarigione attraverso la natura e la gentilezza umana. Ha dichiarato: "Ci sono così tante storie di perdita e dolore nei film e nelle nostre vite quotidiane. Spesso ci chiediamo: come possiamo superare tutto questo? Quel viaggio non sarà mai lo stesso per tutti, e troppo spesso, noi e quelli più vicini a noi, abbiamo aspettative su come dovremmo gestire il nostro dolore e quando dovremmo stare 'meglio'. Il tempo e lo spazio di cui hai bisogno non sono personalizzati".

Wright ha scelto questo progetto perché il tema della guarigione individuale era centrale nella sceneggiatura. "Dopo aver vissuto un evento che le ha cambiato la vita, il personaggio di Edee vuole cancellare se stessa e la sua vita passata nel tentativo di affrontare il suo dolore. Decide di scomparire dalla società, nel selvaggio deserto. Questo potrebbe essere visto come un atto egoista, fuggire dalla realtà. Ma questo film non riguarda qualcuno che si annega nel suo dolore. La strada che Edee prende è piena di difficoltà che mettono in pericolo la vita, e lei sceglie - ogni singolo giorno - di fare la cosa più umana di tutte: lottare per sopravvivere".

Una nuova forza dentro sé

Land, il film trasmesso da Iris, esplora temi universali di perdita, dolore, sopravvivenza e rinascita. La natura non è solo uno sfondo, ma un personaggio a sé stante che sfida e alla fine guarisce Edee. Attraverso il suo viaggio, il film mostra come la connessione umana e la compassione possano portare alla guarigione. Edee, affrontando la solitudine e le dure realtà della natura, scopre una nuova forza dentro di sé e un nuovo modo di vivere.

La regista ha sottolineato: "Miguel arriva nella vita di Edee e l'aiuta a trovare un'apertura per provare a vivere di nuovo. E lei gli dà qualcosa permettendogli di aiutarla. Fanno qualcosa di molto speciale l'uno per l'altra, senza dover dire nulla".

Robin Wright ha parlato della sua esperienza di lavorare con Demián Bichir, descrivendolo come "un uomo molto spirituale e un attore brillante". Ricorda il loro primo colloquio: "Ero così felice che volesse fare il film e poi mi ha detto che doveva interpretare questo personaggio. Gli ho chiesto perché e ha risposto: 'Perché Miguel ha letteralmente vissuto l'esperienza che Edee ha vissuto. E questo è quello che facciamo come esseri umani: quando siamo passati attraverso l'inferno, vogliamo aiutare quell'altra persona a uscire dall'inferno'".

Land è stato un progetto impegnativo ma gratificante, girato in condizioni estreme sulla Moose Mountain in Alberta, Canada. Wright ha elogiato il lavoro del suo team: "Ho avuto i migliori produttori in Allyn, Lora e Leah, tre dei più calmi e esperti risolutori di problemi che potessi sperare. E l'assistente alla regia più incredibile, Kim Winther, che ha gestito il set. Ha fatto questo lavoro per 40 anni, e il suo zen è stato un salvavita perché, sì, puoi sentirti instabile. Quando veterani come loro ti sostengono, è come avere più registi. Non avrei mai potuto farlo senza di loro",

