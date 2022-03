The Wom celebra l’unicità con #TheWomPower

I l media brand digitale 100% inclusivo che parla alle giovani millennial e alla generazione Z lancia un nuovo branded effect su Tiktok e un filtro Instagram inclusivo per dare voce all'eccezionale normalità di tutt*

The Wom, il media brand digitale 100% inclusivo che parla alle giovani millennial e alla generazione Z, lancia oggi la campagna #TheWomPower per celebrare l’unicità e la libera espressione della personalità di ognuno.

Abbia Maswi, creator e makeup artist; Benedetta De Luca, Gender and Inclusion Editor di The Wom; Pierangelo Greco, beauty creator e makeup artist

Il progetto è pensato per coinvolgere attivamente le nuove generazioni sui social, attraverso uno strumento innovativo e inclusivo, che incoraggi la creatività e aiuti a raccontare se stessi senza tabù e pregiudizi, diventando così di ispirazione per tutta la community.

Persone che non vogliono essere incasellate in un’unica definizione e che The Wom invita a condividere sui social i propri “super poteri”, ciò che le rende eccezionalmente normali, realizzando short video con il nuovo effetto TikTok e il filtro Instagram #TheWomPower.

Basterà creare con la mano la “W” di The Wom davanti alla fotocamera dello smartphone per attivare l’effetto ed essere avvolti da una nuvola esplosiva viola nella palette del brand, e trasformarsi così in WOMderful Heroes con il coraggio e la grinta di The Wom. A completare l’effetto, la traccia audio originale Be WOMderful realizzata ad hoc.

«Dopo il debutto lo scorso mese, la campagna #TheWomPower è un nuovo tassello della strategia di comunicazione di The Wom mirata a raggiungere il target della young generation, promuovendo i valori del brand. Un’iniziativa per far sentire ciascuno perfetto nella propria unicità, moltiplicando contenuti e modelli positivi in cui rispecchiarsi. Perché l’impresa eccezionale è essere normali», ha dichiarato Daniela Cerrato, brand manager mass market di Mondadori Media.

La campagna è stata sviluppata, in coordinamento con la Gender and Inclusion editor del brand, ponendo attenzione anche all’accessibilità per chi ha problemi di coordinazione motoria con le mani.

«Il filtro Instagram è totalmente inclusivo: oltre alle dita, si potrà attivare anche con la bocca. Un passo avanti ed importante per l’eliminazione di ogni tipo di barriera», spiega Benedetta De Luca, Gender and Inclusion editor di The Wom.

La campagna sarà amplificata dallo squad di The Wom con il coinvolgimento di oltre 50 creator. Tra loro, Giorgy Colella, creator body positive; Antonella Arpa - Himorta, gamer e cosplayer; Abbia Maswi, creator e makeup artist; Barbara Conte, curvy influencer; Gioffy, creator e gamer; Beatrice Gherardini, makeup artist e beauty creator; Lucia Andreoli, fashion stylist e creator; Pierangelo Greco, beauty creator e makeup artist e Arienne Makeup, beauty creator.

Tutti i contenuti realizzati dagli utenti e dai creator verranno raccolti all’interno della pagina dell’effetto #TheWomPower su TikToK e nelle stories Instagram di The Wom.

Il progetto è stato realizzato con il contributo del team TikTok Italia e le agenzie FLU e Cosmic.

A supporto del lancio di #TheWomPower è stata realizzata una campagna di domination e amplification attiva da oggi su TikTok e Instagram.

The Wom conta su un’audience in continua crescita: a febbraio sui social ha raggiunto 3,7 milioni di fanbase complessiva, in aumento di 100.000 follower unità rispetto a gennaio, con 2 milioni di interazioni (Fonte: Sharablee e Insight, febbraio), e un incremento del +38% di utenti unici sul web (fonte: Google Analytics, febbraio rispetto a gennaio).

L’iniziativa conferma la versatilità progettuale attivabile sulla piattaforma The Wom. Grazie al racconto sul mercato di Mediamond, concessionaria esclusiva del brand, sono disponibili per i clienti format inediti ed attenti a combinare strategicamente video, reel, stories e challenge curati con gli editor The Wom per raccontare diversi settori merceologici: dal beauty al fashion, dal pharma al travel. In ognuno di questi ambiti, infatti, è possibile attivare delle soluzioni commerciali con vari tagli di offerte che assicurano sempre reach garantite e possibili coinvolgimenti dei creator più WOMderful.