Abiti maschili, scherma e fucili segnano il destino di Oscar mentre la Francia abbraccia come sua regina Maria Antonietta. Il film su Lady Oscar non dimentica come accanto a Oscar ci sia sin da bambino anche André, colui che in futuro sarà l’unico uomo con cui Oscar vivrà un’intensa notte d’amore (censurata in Italia) alla vigilia della presa della Bastiglia.