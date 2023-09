La voce che hai dentro: La serie tv che riporta Massimo Ranieri su Canale 5

C antante, presentatore e attore, Massimo Ranieri è il protagonista di La voce che hai dentro, la nuova serie tv di Canale 5 in onda dal 14 settembre. Interpreta un uomo che torna in libertà dopo dieci anni di ingiusto carcere e prova a salvare la casa discografica di famiglia.

Debutta il 14 settembre, una sera dopo Maria Corleone, su Canale 5 la serie tv La voce che hai dentro. Composta da quattro episodi, la fiction segna il grande ritorno alla serialità di Massimo Ranieri, uno dei cantanti e degli attori più amati d’Italia, nei panni di Michele Ferrara, uomo che torna in libertà dopo dieci anni di carcere.

Prodotta da RTI con Lucky Red, la serie tv di Canale 5 La voce che hai dentro è diretta da Eros Puglielli e nasce da un’idea dello stesso Massimo Ranieri. Il soggetto è invece firmato da Jean Ludwig e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino.

La trama della serie tv

La voce che hai dentro, la nuova serie tv di Canale 5, è ambientata nella Napoli di oggi. Si aprono le porte di Poggioreale per Michele Ferrara (Massimo Ranieri), finalmente libero dopo dieci anni di carcere. Pur proclamandosi innocente Michele è stato condannato per l'omicidio del padre, il dispotico Mimmo, noto cantante e fondatore della Parthenope, gloriosa casa discografica.

Michele, che è sempre vissuto per la musica, adesso ha un solo scopo: salvare la sua famiglia e la Parthenope. Ma i figli e la moglie, che si sono allontanati da lui, ora vogliono vendere l'azienda. La moglie Maria (Maria Pia Calzone) è oramai legata a un altro uomo; i figli Raffaele (Michele Rosiello) e Antonio (Erasmo Genzini), che non sono riusciti a mandare avanti la società, non vedono l'ora di liberarsene.

L'unica a credere da sempre a suo padre Michele è la piccola di casa, Anna (Giulia D'Aloia). Virtuosa del pianoforte, ha un grande desiderio: dimostrare l'innocenza del padre.

Ma Michele, che nasconde un segreto, ingaggia una lotta contro il tempo per riconquistare l'affetto e la fiducia dei suoi cari e riportare in auge la Parthenope, grazie anche al determinante incontro con Regina (La Niña, nome d’arte di Carola Moccia), una trapper dal grande talento.

Ritorno sul set

Con un cast che oltre ai protagonisti principali conta sui nomi di attori come Gianfranco Gallo, Ruben Rigillo, Nando Paone, Sara Cardinaletti, Roberto Oliveri e Lucianna De Falco, la serie tv di Canale 5 La voce che hai dentro riporta Massimo Ranieri nei panni di protagonista per una serie tv. Mentre al cinema lo avevamo visto recitare l’ultima volta in Mancino naturale, Ranieri mancava dalla fiction dal 2012 quando per la Rai è stato protagonista del film tv Sabato, domenica e lunedì, tratto dall’opera di De Filippo.

Ranieri ha sempre alternato la carriera di cantante a quella di attore sin dai suoi esordi, tanto che uno dei suoi film più famosi rimane Metello di Mauro Bolognini, di cui è stato protagonista a soli diciannove anni. Di La voce che hai dentro è quasi il creatore, come ha raccontato in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “L’idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una “voce” dentro. Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata “mamma” Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction”.

Nella stessa occasione, Ranieri ha anche parlato del suo personaggio: “Michele Ferrara è un ex cantante di successo e un produttore discografico che dopo aver scontato dieci anni di carcere per l’uccisione del padre esce di prigione. E lui, che si è sempre proclamato innocente, dovrà ricucire il rapporto con la moglie e i tre figli che sono intenzionati a vendere l’etichetta musicale di famiglia, la Parthenope. Ma Michele cercherà un modo per salvarla. Una sera in un locale di Napoli è attratto dalla voce di una rapper che si chiama Regina. Quando capisce che è un’artista con delle potenzialità decide di puntare su di lei per risollevare le sorti della Parthenope. E per la ragazza diventa come un padre”.

