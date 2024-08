La vita accanto: Una clip in anteprima del film di Giordana a Locarno dall’omonimo romanzo

T ratto dal libro di Mariapia Veladiano, Giordana porta fuori concorso al Festival di Locarno il film La vita accanto, una straordinaria storia di corpi, sensi di colpa, talento e riscatto.

Marco Tullio Giordana presenta il suo nuovo film La vita accanto al Festival di Locarno lunedì 12 agosto, in occasione del conferimento al regista del Pardo in omaggio alla sua carriera. Ispirato al romanzo di Mariapia Veladiano, racconta di una ricca famiglia degli anni ‘80 in cui segreti inconfessabili e sensi di colpa si intrecciano a grande talento e voglia di riscatto.

A dare volto a questa storia un cast di livello con Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison, Sara Ciocca, Michela Cescon. La vita accanto è una produzione Kavac Film, IBC Movie e One Art con Rai Cinema e uscirà in sala in Italia dal 22 agosto con 01 Distribution.

La trama del film

Il film La vita accanto è ambientato a Vicenza fra gli anni Ottanta e il Duemila. Racconta di una ricca famiglia vicentina composta da Maria (Valentina Bellè), dal marito Osvaldo (Paolo Pierobon) e dalla gemella di quest’ultimo, Erminia (Sonia Bergamasco), celeberrima pianista.

Dopo anni di tentativi, Maria mette finalmente al mondo Rebecca, attesa con grandi aspettative. Ma la neonata, per il resto normalissima e anche molto bella, presenta una vistosa macchia purpurea che copre metà del viso. Questa difformità diventa per Maria un’ossessione tale da rifiutare l’istinto stesso di madre. L’adolescenza di Rebecca sarebbe segnata dalla vergogna e dall’isolamento, se fin da piccola non rivelasse invece straordinarie doti musicali.

“L'angioma che sfigura Rebecca rende difficile il rapporto con gli altri, soprattutto con la madre che non riesce ad accettarla e, per vergogna, la vorrebbe segregata in casa”, racconta il regista Marco Tullio Giordana.

La clip del film

Prodotto tra gli altri da Marco Bellocchio, che ne firma la sceneggiatura con Marco Tullio Giordana e Gloria Malatesta, il film La vita accanto si presenta oggi con una clip in esclusiva in cui vediamo un duro confronto tra la Rebecca adolescente, interpretata da Sara Ciocca, e la madre Maria con il volto di Valentina Bellè.

“Avevo ammirato Valentina Bellè in altri suoi film e naturalmente sapevo che era brava, non aveva certo bisogno di me per dimostrarlo”, spiega Giordana.

Vediamo insieme la clip.