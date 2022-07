L a strada del silenzio è la prima serie tv greca a essere trasmessa in prima serata da Canale 5. Al centro di una storia di potere, segreti e intrighi, c'è il rapimento di nove bambini.

La strada del silenzio è la nuova serie tv in 13 episodi che Canale 5 trasmette in prima tv assoluta a partire dal 13 luglio. La serie porta con sé una sorta di piccolo record: è il primo prodotto greco che sbarca nel prime time della tv italiana.

La storia drammatica, con atmosfere da giallo e thriller, ruota intorno al sequestro di uno scuolabus, dentro cui ci sono nove bambini delle scuole elementari. Sono tutti figli di gente benestante o di potere. A indagare sull’accaduto non sarà solo la polizia ma anche una giovane giornalista.

La trama della serie tv

La strada del silenzio, la nuova serie tv di Canale 5, è firmata dal due di autori Petros Kalkovalis e Melina Tsampanis ed è diretta da Vardis Marinakis. Con un’estetica cinematografica d’alto livello e ottimi interpreti, ha una colonna sonora firmata da Thodoris Reglis.

Tutto comincia quando un evento del tutto inaspettato scuote le fondamenta di un gruppo di famiglie di un ricco sobborgo di Atene. Le tracce di uno scuolabus si perdono improvvisamente una mattina. All’interno del mezzo, ci sono l’autista, un’inserviente e nove bambini delle scuole elementari, tutti appartenenti a famiglie benestanti e di potere. Le indagini della polizia considerano tutte le piste, anche le meno banali, e ben presto si arriva alla conclusione di avere a che fare con un gruppo di sequestratori ben organizzati.

Suo malgrado, la giovane giornalista Thaleia, appena rientrata nella sua città natale, si ritroverà al centro degli eventi: due bambini appartenenti alla sua famiglia sono nello scuolabus. È lei ad essere contattata dai rapitori, che tutto sanno dei bambini e delle loro famiglie, per l’ingente riscatto ma per quale motivo?

Pian piano il pubblico della serie tv La strada del silenzio su Canale assisterà alla formazione di un puzzle di sospetti, allo svelamento di passioni e all’emergere di segreti e intrighi. Cadono le maschere e le vite nascoste di ognuno smettono di essere tali. Di fronte a una realtà da incubo, ognuno sarà costretto ad affrontare i propri demoni. Riusciranno i protagonisti ad attraversare la strada del silenzio per raggiungere la verità, espiare le proprie colpe e cercare redenzione?

Penelope Tsilika e Dimitris Lalos in La strada del silenzio.

I personaggi principali

La strada del silenzio, la serie tv trasmessa da Canale 5 dal 13 luglio, è popolata di numerosi personaggi. TheWom.it vi offre il ritratto dei principali.

Thaleia Karouzou (Penelope Tsilika)

È la pecora nera della sua famiglia. Giornalista di professione, è una giovane donna bella, schietta e intransigente. Quando viene inconsapevolmente coinvolta nella trattativa con i rapitori, Thaleia sarà nel mirino di tutti e combatterà quella che sarà la battaglia della sua vita.

Nasos Oikonomidis (Dimitris Lalos)

È un detective del Dipartimento della Procura per i crimini contro la vita. A capo delle indagini, si rivela come sempre esperto, competente e intelligente. Di fronte a quella che è la sfida più importante della sua vita, smuoverà cielo e terra per portare a termine la sua missione.

Vasilis Totsis (Christos Loulis)

È il marito di Athina e, di conseguenza, il patrigno della di lei figlia Aristeas. Uomo affascinante, discreto e affettuoso, ha cominciato dal basso lavorando come manuale prima di arrivare alla posizione che ricopre, raggiunta grazie alla sua intelligenza e perseveranza.

Athina Karouzou (Anthi Efstratiadou)

Sorella maggiore di Thaleia, è la figlia preferita dal padre. È sposata con Vasilis ed è madre di Aristeas. Disciplinata e metodica, vedrà il suo mondo angelico crollare e sarà chiamata ad affrontare la verità.

Spyros Karouzos (Antonis Kafetzopoulos)

È il padre di Thaleia e Athina. È sposato con Ioulia ed è il classico capofamiglia padrone. Imprenditore di successo, è proprietario di una cava. Esigente e crudele, riesce sempre ad avere tutto sotto il suo controllo.

Ioulia Xenou (Marisha Triantafyllidou)

È la seconda moglie di Spyros, a cui ha dato un figlio: Orfea. Insegnante di musica bella, sensibile e tenera, è iperprotettiva nei confronti del figlio. Moglie devota, cerca sempre di tenere unita la famiglia.

Manto Karouzou (Vicky Papadopoulou)

Nipote di Spyros, è moglie di Nikitas e madre di Alki. Donna esplosiva, lavora al fianco del marito al comune come responsabile della Cultura. Apparentemente, sembra avere tutto. Tuttavia, ciò che accade le farà rimettere in discussione tutto ciò che considerava veramente suo.

Nikitas Gekas (Giannos Perlegas)

Sindaco, è un ex dipendente di Spyros. Sposato con Manto, è un uomo dinamico che si gode la visibilità e il riconoscimento che il suo ruolo gli offre.

Violeta Fotopulou (Mirto Alikaki)

Preside della scuola, è madre vedova della diciassettenne Danais. Donna colta e impegnata, è dedita al suo lavoro. Dovrà però dare spiegazioni ai genitori dei bambini.

Mihalis Topalis (Nikolas Papagiannis)

Ex partner introverso di Thaleia, si è dedicato alla cura della madre. La sua ricomparsa nella vita della giornalista solleverà domande.

Elpida Giannari (Hristina Heila-Fameli)

Intelligente, istruita e coraggiosa, Elpida è l’inserviente a bordo del bus. Dovrà usare tutto il suo coraggio e la sua compostezza per proteggere i bambini.

La strada del silenzio: Le foto della serie tv 1/37 2/37 3/37 4/37 5/37 6/37 7/37 8/37 9/37 10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37 18/37 19/37 20/37 21/37 22/37 23/37 24/37 25/37 26/37 27/37 28/37 29/37 30/37 31/37 32/37 33/37 34/37 35/37 36/37 37/37 PREV NEXT

Il pifferaio di Hamelin

La serie tv La strada del silenzio, proposta da Canale 5, inizia come una rilettura della storia del Pifferaio di Hamelin. Secondo la leggenda, nel 1284 la città di Hamelin in Germania venne invasa dai topi. I suoi abitanti promisero a un musicista che se fosse riuscito a liberarli dai ratti gli avrebbe dato un’enorme ricompensa. Il musicista con il suo flauto magico riuscì a scacciare i topi ma i residenti si rifiutarono di mantenere fede alla loro promessa.

Il pifferaio ipnotizzò allora tutti i bambini del villaggio per vendicarsi. La strada per cui passarono il pifferaio e i bambini venne chiamata successivamente “la strada del silenzio” perché da quel momento in poi venne interdetta alla musica.