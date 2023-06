E sce in sala un film che promette di farvi emozionare, sorridere, piangere e rinascere: La stanza delle meraviglie. Tratto da un best seller, è la storia di una madre che si ripromette di realizzare i dieci desideri del figlioletto in coma.

Arriva al cinema dal 13 luglio La stanza delle meraviglie, film diretto da Lisa Azuelos (la stessa di I Love America) e distribuito da Notorious Pictures. Interpretato da Alexandra Lamy, è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Julien Sandrel, edito in Italia da Rizzoli.

Al centro del racconto c’è Thelma (Lamy), una donna sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis (Hugo Questel) viene investito da un tir e entra in coma. Trova poi la lista dei desideri che il bambino aveva scritto sul suo diario e scopre così il suo lato avventuroso e creativo. Nella speranza di aiutare il figlio a uscire dal coma, Thelma decide di esaudire tutti i suoi desideri. Dal Giappone al Portogallo, Thelma intraprende un percorso che le dà nuovi motivi per cui vivere e per ricongiungersi a suo figlio.

La trama del film

Adattamento del best seller di Sandrel, il film La stanza delle meraviglie è una favola tanto gioiosa quanto seria che racconta le avventure di una madre che si ripropone di realizzare i sogni del figlio finito in coma. In una delle migliori interpretazioni della sua carriera, l’attrice Alexandra Lamy riveste i panni di Thelma, una madre single che lavora in un’azienda di cosmetici. Thelma sta camminando per la strada con il figlio dodicenne Louis quando riceve una chiamata di lavoro: allontanandosi con il suo skateboard, il ragazzino viene investito da un’auto.

Trasportato in ospedale, Louis è in coma. Ed è allora che tra le cose del figlio Thelma trova il diario in cui ha scritto le dieci cose da fare prima della fine del mondo. Tutte cose che, ad una ad una, Thelma si ripromette di portare a termine affinché Louis le possa sperimentare indirettamente. Il suo desiderio è quello di mostrargli come la vita abbia veramente ancora tanto di meraviglioso da mostrargli. Il viaggio nelle meraviglie del figlio adolescente porterà Thelma molto più lontano di quanto pensasse prima dell’arrivo di un lieto fine che sorprenderà e commuoverà anche i cuori più duri.

Ritornare alla vita

La regista del film La stanza delle meraviglie, Lisa Azuelos ha scelto di dirigere la storia, molto drammatica, ricorrendo a una chiave di lettura molto leggera ed evitando i cliché melodrammatici. La macchina da presa accompagna Thelma restituendo una sorta di road movie contrassegnato da molteplici incontri con personaggi che, tutt’altro che secondari, partecipano ognuno a proprio modo alla rinascita sia del figlio sia della madre.

Alcuni dei temi del film La stanza delle meraviglie (il rapporto genitori-figli, la difficoltà di essere madre, le prove della vita) si intersecano con quelli che la regista ha trattato nei suoi precedenti film. “A volte si ha bisogno dell'altro per capire se stessi e credo che questo sia un bene”, ha spiegato Azuelos. “Credo che questo film sia stato il mio "altro". Ho potuto esplorare aspetti della mia personalità che conoscevo poco o male. Il rapporto madre-figlio, per esempio. C'è anche il personaggio della nonna di Louis, interpretato da Muriel Robin. È stata mia l'idea di addolcire il suo rapporto con la figlia Thelma. L'ho resa un'alleata, probabilmente perché mia madre era appena morta e mi sentivo guarita dalle ferite dell'infanzia. Muriel incarna quasi una madre fantasma, più delicata e gentile, come l'ho vissuta io dopo la sua morte”.

“Questo film mi ha dato molta libertà di riflettere sulla mia vita e sull'essere vivi. La scomparsa contemporanea dei miei genitori aveva lasciato molte domande senza risposta... Questo film dimostra che è possibile riconnettersi con la materia viva dell'esistenza e che l'esperienza cambia i presupposti. Vivere è una danza con i propri sogni, la realtà e il modo in cui ci trasforma”, ha proseguito.

“Direi che La stanza delle meraviglie è un po' come Mangia, prega, ama alla francese!”, ha concluso la regista del film. “Mostra come affrontare la propria zona di comfort... Spesso, quando dovevo presentare il film, dicevo: "È la storia di una madre che, per ridare la vita a suo figlio, ridà la vita a se stessa". Lo vediamo nella scena in cui Thelma torna al magazzino dove lavora, dopo l'incidente del figlio. Improvvisamente non è più vista come la collega di cui si ride, ma come una vittima. E quando si è vittime, una parte della propria vita viene portata via: si soffre. Thelma, invece, deciderà di tornare a essere un’attrice nella sua vita... Mi piace molto!”.

Il poster italiano del film La stanza delle meraviglie.

Il romanzo di Julien Sandrel

La stanza delle meraviglie, prima di essere un film, è un romanzo di Julien Sandrel. Pubblicato nel 2018, è diventato sin da subito un fenomeno editoriale con oltre 320 mila copie vendute nella sola Francia e più di una trentina di traduzioni in tutto il mondo.

“C'è una storia in questa storia: quando ho scritto questo romanzo, mi stavo ponendo molte domande sulla mia vita”, ha ricordato Sandrel. “Ho una formazione scientifica, ho lavorato per 15 anni in un'azienda e in quel preciso momento mi sono detto che non ero al posto giusto. Non potevo pensare di continuare così per i prossimi 30 anni! Mi rendo conto di aver intrapreso lo stesso percorso intellettuale di Thelma, l'eroina del libro, anche se fortunatamente non ho avuto bisogno di un grave incidente che ha coinvolto una persona a me cara per iniziarlo. Le domande che mi sono posto sono state: "Cosa mi sono perso? Quali erano i miei sogni d'infanzia?" Da qualche parte, avevo questa idea di scrivere ed è stato allora che ho deciso di fare il grande passo”.

“Con La stanza delle meraviglie c'è chiaramente un "prima" e un "dopo" nella mia vita. Il successo del romanzo mi ha permesso di passare alla scrittura a tempo pieno. Si tratta di un vero e proprio cambiamento di vita, al quale ovviamente non ero preparato... Naturalmente, quando si sottopone un manoscritto a un editore, è con la speranza di essere pubblicati e quindi letti da almeno un paio di persone. Ma quando queste diventano più numerose, o addirittura molto numerose, la cosa diventa astratta, quasi surreale!”.

“Ho sentito davvero questo successo quando ho incontrato i lettori del libro e li ho sentiti dire che aveva avuto un effetto sulla loro vita, che li aveva trasformati, che li aveva fatti riflettere su se stessi, che aveva innescato discussioni in famiglia”, ha concluso lo scrittore. “Ed è questo che mi rende felice! Infatti, il libro ha un significato piuttosto universale. Che siate adolescenti, madri, padri o nonni, tutti possono identificarsi con la lotta di questa madre che cerca di far uscire suo figlio dal coma”.

La stanza delle meraviglie: Le foto del film 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT