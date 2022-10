La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro vi farà spaventare su Netflix

A rriva su Netflix la serie tv antologica La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, un’antologia di otto racconti horror visti dagli occhi e dalla sensibilità di altrettanti registi.

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro è la serie tv antologica che Netflix propone a partire dal 25 ottobre. Composta da otto episodi di un’ora che verranno rilasciati due al giorno per quattro giorni di fila, La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro è una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l’idea tradizionale dell’horror.

Gli otto racconti spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante. Sono tuttavia tutti ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

Attori come Andrew Lincoln, Essie Davis, Glynn Turman, F. Murray Abraham, Rupert Grint, Tim Blake Nelson, Dan Stevens e Crispin Glover si sono messi al servizio delle singole storie. A curare invece la regia sono nomi come Jennifer Kent, Guillermo Navarro, Panos Cosmatos, David Prior, Keith Thomas, Catherine Hardwicke, Vincenzo Natali e Ana Lily Armipour.

L’orrore con gli occhi degli altri

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro è una serie tv targata Netflix che sorprende, delizia e fa paura con le storie che otto registi hanno sapientemente affrontato con l’obiettivo di far paura e di ridefinire i confini del genere horror. Dalle creature ultraterrene ai demoni interiori, La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro scandaglia le profondità della psiche umana, riuscendo nello stesso tempo a far drizzare i capelli in testa nel corso delle otto storie proposte.

“Sono cresciuto guardando diverse antologie horror e fantascientifiche e mi sono chiesto perché non se ne producessero di più negli ultimi anni”, ha spiegato Guillermo del Toro, raccontando la genesi del suo progetto. “Ho capito ora il perché: sono difficili da realizzare. Per me è stato come girare otto film contemporaneamente, con complessità e sapori molto differenti tra loro”.

“L’idea di fondo era quella di rifarsi alla concezione classica di stanza delle meraviglie. Centinaia di anni fa, quando viaggiare era un lusso che pochi potevano permettersi, chi desiderava avere un’idea delle meraviglie del mondo si recava in vista in luoghi che, chiamati appunto stanza delle meraviglie, racchiudevano cimeli portati da marinai, avventurieri o ciarlatani. La serie tv nasce quindi per mostrare il mondo dell’orrore con gli occhi degli altri: un orrore che viene da un altro mondo, che esiste nella nostra psiche o che semplicemente solitamente non vediamo o non vogliamo vedere”.

Le otto storie

Come ogni serie tv antologica che si rispetti, anche La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro propone racconti tra loro molto diversi, realizzati da registi con differenti background.

Il primo racconto è Lot 36, diretto da Guillermo Navarro con Tim Blake Nelson protagonista. Per ripagare un violento esattore di debiti, un uomo amareggiato dalla vita e bigotto partecipa a un’asta di depositi per recuperare oggetti d’antiquariato. Quando acquista il “lotto 36”, avrà molto più di ciò che si aspetta. Da una storia di Guillermo del Toro.

Il secondo racconto è Graveyard Rats, diretto da Vincenzo Natali con David Hewlett protagonista. Masson lavora come custode di cimitero di giorno ma di notte si trasforma in profanatore di tombe alla ricerca di qualcosa da rubare. Per ripagare i suoi crescenti debiti, profana la sepoltura di un ricco mercante di navi e si ritrova a dover gestire dei topi più che famelici. Da una storia di Henry Kuttner.

Il terzo racconto è Pickman’s Model, diretto da Keith Thomas con protagonisti Ben Barnes e Crispin Glover. Nel 1909, uno studente d’arte vede il suo mondo sconvolto dall’incontro con un eccentrico ma introverso nuovo studente: Richard Pickman, un pittore del macabro. Da una storia di H.P. Lovecraft.

Il quarto racconto è Dreams in the Witch House, diretto da Catherine Hardwicke con protagonista Rupert Grint. Da bambino, Walter ha visto la gemella Epperly morire di malattia. L’ha confortata prima del trapasso e, nel momento fatale, ha potuto testimoniare come entrasse in una dimensione simile a una foresta. Da allora, non ha mai smesso di cercare quel luogo. Da una storia di H.P. Lovecraft.

Il quinto racconto è The Autopsy, diretto da David Prior con F. Murray Abraham protagonista. Una serie di casi scomparsi porta uno sceriffo a un sospetto che finisce a sua volta morto. Si rivolge allora al suo amico medico legale per determinare cosa sia veramente accaduto ma l’autopsia prende presto una svolta scioccante. Da una storia di Michael Shea.

Il sesto racconto è The Outside, diretto da Ana Lily Amirpour con protagonisti Kate Micucci, Martin Starr e Dan Stevens. Stacey, cassiera di banca impacciata e tassidermista amatoriale, non si integra sul lavoro. Scopre però una costosa lozione che le provoca una drammatica trasformazione. Da una storia di Emily Carroll.

Il settimo racconto è The Murmuring, diretto da Jennifer Kent con protagonisti Essie Davis e Andrew Lincoln. Dopo una tragedia personale, gli esperti ornitologi Nancy ed Egar Bradley si recano in Nuova Scozia per studiare il volo di una particolare specie di uccelli ma strani eventi occorrono nella casa in cui stanno. Da una storia di Guillermo del Toro.

L’ottavo e ultimo racconto è The Viewing, diretto da Panos Cosmatos e interpretato da Peter Weller, Eric André e Sofia Boutella. Nel 1979, in circostanze misteriose, quattro abili professionisti vengono portati nella villa di una persona milionaria per incontrare una strabiliante creatura.

