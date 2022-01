L a sposa è il titolo della serie tv in partenza domenica 16 su Rai 1. Protagonista è Serena Rossi nei panni di Maria, una giovane che negli anni Sessanta si confronta come tematiche, attualissime, come l’emancipazione femminile, la parità di genere e il rispetto delle differenze socioculturali. Ma cosa racconta nello specifico? Chi sono i protagonisti? Perché è un racconto moderno?

La sposa è la nuova serie tv targata Endemol che Rai 1 propone dal 16 gennaio in prima serata. Si tratta di un racconto moderno che ha per protagonista una figura femminile e coraggiosa.

Siamo nell’Italia di fine anni Sessanta, in un periodo interessato da grandi cambiamenti e trasformazioni in ogni sfera. Maria è costretta ad accettare un matrimonio per procura. Giovane donna del Sud Italia, va in sposa a un uomo che non ha mai visto.

Sradicata dalla sua Calabria, Maria giunge così nel vicentino trovandosi davanti a una realtà totalmente ostile. Lei, meridionale e donna, ha davanti un mondo nuovo. Un mondo segnato dal contrasto tra i valori e le dinamiche del mondo contadino e quelli, spesso controversi, dell’Italia più industrializzata.

Ma come si articola il racconto? Da cosa ha preso le mosse La sposa, che vi presentiamo in anteprima? Chi sono i suoi protagonisti?

Serena Rossi in La Sposa.

Cosa racconta La sposa?

Composta da sei episodi da 50 minuti trasmessi in tre serate, La Sposa è la nuova serie tv di Rai 1. Promette di incollare davanti allo schermo milioni di spettatori con il racconto di un’Italia che deve ancora imparare a essere tale. Diretta da Giacomo Campiotti, è il toccante racconto sulla crescita personale e famigliare di una donna. Ma è anche una struggente storia d’amore, che tocca questioni ancora attualissime.

Al centro di La sposa c’è Maria, una giovane donna calabrese. Per salvare la famiglia dall’indigenza, Maria decide di accettare il matrimonio per procura voluto dal rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi.

Un matrimonio per procura

La famiglia di Maria è fortemente indebitata con Zi’ Michele e sua moglie Carmela, che hanno combinato il matrimonio. Accettarlo è l’unica soluzione per pagare il debito. La prima scelta di Zi’ Michele è Luisa, sorella minore di Maria, ma la ragazza è già fidanzata. Maria, per consentirle di vivere il suo amore, si offre di prendere il suo posto.

Pur di aiutare la madre e i fratelli, Maria è disposta a tutto, anche a rinunciare alle sue radici e al suo sogno romantico con Antonio. Costui è il suo primo amore ma da tempo, dopo il suo trasferimento in Belgio, non ne ha più notizie.

Maria stila un accordo con Vittorio, con il quale l’uomo si impegna a saldare il debito, a pagare l’affitto, gli studi di suo fratello Giuseppe e a organizzare anche il matrimonio della sorella.

Un marito imprevisto

Giunta all’altare, però, Maria scopre che non sposerà Vittorio, ma suo nipote Italo, che non ha mai visto. Arrivata al Nord, Maria deve fare subito i conti con una realtà totalmente ostile, dovuta al suo essere meridionale e donna, al duro lavoro nei campi, ma soprattutto al rifiuto di Italo, ancora troppo sconvolto dalla misteriosa scomparsa della prima moglie, Giorgia, di cui è ritenuto responsabile dai compaesani.

Italo non vuole saperne di Maria: è stato lo zio Vittorio a fargli firmare le carte del matrimonio per procura con l’inganno, per assicurarsi una discendenza “sana”.

In realtà, Italo ha già un figlio, Paolino, un bambino molto intelligente che soffre, però, di crisi epilettiche e che, traumatizzato dalla scomparsa della madre, si è chiuso in sé stesso, passa il suo tempo nella stalla con gli animali e ha smesso di andare a scuola.

Giorgio Marchesi e Serena Rossi in La Sposa.

La resilienza di Maria

Nonostante questo contesto così difficile, Maria non si lascia andare. Anzi, resiliente e generosa, cerca un modo per migliorare la vita di tutti, rendere la casa dove vive più accogliente e le persone con cui abita migliori. Il rapporto con Paolino - e il desiderio di aiutarlo - è per lei un raggio di sole.

Con spirito pratico e grande dolcezza, Maria costruisce per sé e per gli altri una vita vera, felice. La sua determinazione, la sua intelligenza e il suo grande cuore riusciranno a portare un cambiamento nelle vite di chi la circonda, rendendola artefice di una profonda trasformazione familiare e nelle relazioni con i contadini della tenuta Bassi.

A turbare questa rinascita arriverà Antonio, diventato nel frattempo un rampante imprenditore edile, che ha deciso di coinvolgere nella sua attività Giuseppe e che non sembra disposto a rinunciare a Maria.

Le lotte sociali

A fare da sfondo alla storia dei protagonisti il contrasto fra i valori e le dinamiche del mondo contadino e quelli, spesso controversi, dell’Italia più industrializzata, con le conseguenti infiammate lotte sociali di fine anni Sessanta. Tra queste, gli scioperi di braccianti e operai, le rivendicazioni sindacali per condizioni di lavoro più eque, il sogno di un nuovo modello economico che concili tradizione e progresso.

Mario Sgueglia, Serena Rossi e Giorgio Marchesi in La Sposa.

Le tematiche attuali più che mai

Seppur ambientata negli anni Sessanta, La sposa, la serie tv di Rai 1 in onda dal 16 gennaio, parla direttamente al nostro presente. E a spiegarci perché sono le parole del regista Giacomo Campiotti, a cui si deve il grande successo della serie Braccialetti rossi.

“Ho accettato con piacere di dirigere La Sposa perché le tematiche nascoste dietro al plot principale, ambientato negli anni ‘60, mi sono sembrate molto interessanti per gli evidenti rimandi al nostro presente”, ha dichiarato.

“La Sposa è ambientato nella Terra, e racconta il legame antico e imprescindibile che l’uomo ha con essa. Fatto di gioie e fatiche, in un delicato equilibrio fondato sul rispetto. E Maria capisce e lotta per questo rispetto quando, in nome del progresso e del profitto, ha inizio l’avvelenamento della terra, di cui oggi paghiamo sempre più le terribili conseguenze. Maria sente quel cordone ombelicale profondo e sacro che ci lega con la Natura e per non tradirlo rinuncia ai facili guadagni che le vengono offerti”, ha aggiunto.

Una donna moderna

Ma quello che più rende La Sposa una serie tv da vedere è l’immagine che restituisce della donna, in grado di affermarsi in un contesto prettamente maschile. Ha sottolineato Campiotti: “Mi piace molto la visione della donna che presenta la nostra serie. Maria inizialmente appare il carattere più debole, è l’agnello sacrificale predestinato in un mondo gretto e maschilista. Ma alla fine della storia… risulta lei essere la più forte!”.

Giorgio Marchesi, Serena Rossi e Antonio Nicolai in La Sposa.

Maria, la protagonista di La Sposa

Al centro di La Sposa, la nuova serie tv di Rai 1, c’è il personaggio di Maria interpretato da Serena Rossi, attrice recentemente apprezzata in Diabolik e amata come madrina alla Mostra del Cinema di Venezia.

Maria è una giovane donna del Sud che, per garantire un futuro ai fratelli e alla madre, accetta un matrimonio per procura trasferendosi nel Nord Italia a vivere con un uomo che ha sposato ma che non conosce, Italo. Nonostante il duro lavoro in campagna, le ostilità dovute al suo essere donna e meridionale, il rifiuto iniziale del marito Italo, Maria non si arrende. Anzi, resiliente, cerca di migliorare la vita di tutti: a casa, a cominciare da Paolino, il figlio di Italo e della sua prima moglie; e sul lavoro, battendosi per i diritti delle lavoratrici e rivendicando, già in quegli anni, la parità di genere. La sua è una rivoluzione lenta che si basa sull’inclusione e sull’ascolto.

La forza di Serena Rossi

“Ho lavorato con grande piacere e armonia con Serena per trasmettere la forza di Maria”, ha ricordato il regista Giacomo Campiotti.

“L’abbiamo raccontata scena dopo scena nel modo in cui Maria reagisce alle prove che la vita le mette di fronte. Una sorta di “accettazione attiva”… oggi si direbbe resilienza. La sua grande dignità, quasi regale, non è mai scalfitta dalla violenza e stupidità degli errori altrui a cui Maria non risponde mai con muro contro muro. Ma non ha nessuna intenzione di subire!

Senza fretta, consapevole della sua forza femminile, passo dopo passo, scena dopo scena, dolce e tenace, Maria conquista tutti, prima Paolino poi i contadini, i paesani, le donne e anche Italo e Vittorio. E li migliora. Una strategia profonda e vincente, che ricorda i principi della nonviolenza di Gandhi”.



Il regista Giacomo Campiotti e Serena Rossi.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi che in La Sposa, serie tv di Rai 1 in onda dal 16 gennaio, ruotano intorno a Maria. Impariamo a conoscerli grazie alla nostra guida che vi spiega chi è chi.

Italo (Giorgio Marchesi)

Orfano fin da bambino, Italo è cresciuto con lo zio Vittorio. Dopo la scomparsa della moglie Giorgia, vive chiuso nel suo dolore nella speranza di ritrovarla e, quando scopre che lo zio ha organizzato per lui un matrimonio per procura, va su tutte le furie. Non vuole saperne di Maria, la giovane donna del Sud che gli è stata imposta come moglie.

Spesso si ubriaca nel bar del paese, dove si vocifera che sia stato proprio lui a causare la scomparsa della prima moglie e che l'abbia uccisa a causa di un presunto tradimento. Con il tempo, però, Italo inizia a sciogliere la sua corazza e ad apprezzare la cura che Maria ha per tutti loro e, in particolare, per suo figlio Paolino.

Giorgio Marchesi in La Sposa.

Vittorio (Maurizio Donadoni)

Vittorio è la forza della tradizione. Sembra essere legato alla sua terra e alle sue proprietà più che alle persone. Pur di assicurarsi una discendenza che possa lavorare la terra anche dopo la sua morte e garantire un futuro alla dinastia Bassi, organizza un matrimonio per procura per il nipote Italo, ancora sconvolto per la scomparsa della moglie. Nonostante il nipote si mostri contrario e non voglia saperne di Maria, la sua nuova moglie, pretende che la metta incinta. Vittorio tratta Maria come una serva.

Pian piano, però, si rende conto delle sue capacità organizzative, amministrative e pratiche e, pur senza darle la soddisfazione di un complimento, inizia a delegarle molti incarichi.

Paolino (Antonio Nicolai)

Paolino è il figlio di Italo e della sua prima moglie. È un bambino di dieci anni, dolce e intelligente, che soffre di una forma di epilessia. Dopo la scomparsa della madre, si è chiuso sempre più in se stesso, dorme nelle stalle della tenuta, parla a mala pena e ha smesso di andare a scuola.

Grazie all’arrivo di Maria e al suo modo di approcciarsi affettuoso e sincero, si convince a tornare a vivere in casa e a riprendere a studiare.

Antonio (Mario Sgueglia)

Antonio è il primo amore di Maria. Prima di partire per il Belgio in cerca di fortuna, le aveva chiesto di aspettarlo, ma Maria non ha avuto sue notizie per molto tempo. Quando torna in Italia, è diventato un rampante imprenditore edile e decide di coinvolgere nella sua attività Giuseppe, il fratello minore di Maria. Antonio ha grandi progetti. Primo tra tutti, riconquistare Maria, ormai sposa di un altro. Ma ha anche grandi ombre. Cosa è disposto a fare per ottenere quello che vuole?

Mario Sgueglia in La Sposa.

Nunzia (Antonella Prisco)

Nunzia è una ragazza dello stesso paese di Maria che, proprio come lei, è dovuta andare a vivere al Nord. Anche lei si è sposata per procura, con il proprietario del bar. Già mamma, è in attesa di un altro figlio e diventa per Maria uno dei punti di riferimento nella sua nuova vita.

Carla (Claudia Marchiori)

Carla è una contadina semplice con una grande coscienza civile e politica. È convinta che il mondo stia cambiando, che le donne abbiano diritto alla parità di genere ed è pronta a tutto per portare avanti i suoi ideali, che condivide con il compagno Bruno.

Amica e punto di riferimento per Maria, è lei ad accompagnarla dalla maestra di Paolino, per convincerla a far sostenere al bambino l’esame per rientrare a scuola. Ed è lei la prima a parlare a Maria dei diritti delle donne e dei lavoratori.

Giuseppe (Matteo Valentini)

Giuseppe è il fratello minore di Maria. Vive il matrimonio della sorella e il conseguente trasferimento al Nord come un tradimento. Maria cerca di rassicurarlo e si raccomanda con lui affinché studi, perché solo con lo studio potrà diventare e fare quello che più desidera nella vita. A distrarlo arriva, però, Antonio, l’ex fidanzato di Maria, che lo coinvolge nella sua attività imprenditoriale portandolo al suo seguito al Nord.

Luisa (Giulia D’Aloia)

Luisa è la sorella più piccola di Maria ed è fidanzata con Rocco. È a lei che Zi’ Michele pensa quando si tratta di offrire una sposa all’esigente Vittorio Bassi. Per consentirle di continuare a vivere il suo amore, Maria si offre di prendere il suo posto. E ottiene che vengano organizzate anche le sue nozze.

Filomena (Mariella Lo Sardo)

È la mamma di Maria, Luisa e Giuseppe. Dopo la morte del marito, nonostante si dia da fare con il lavoro, non riesce a pagare i debiti della famiglia. E nulla può contro il matrimonio per procura della figlia.

Zi’ Michele (Saverio Malara) e Carmela (Matilde Piana)

Marito e moglie, sono loro a organizzare in paese i matrimoni per procura delle ragazze con gli uomini del Nord. La famiglia di Maria è in debito con loro e non perdono occasione per ricordarlo e farlo pesare.

Maurizio Donadoni e Serena Rossi in La Sposa.