La Sirenetta: Un inno a un mondo senza divisioni nel film Disney

L a Sirenetta, trasposizione in live action dell’omonimo film d’animazione Disney, arriva finalmente nelle sale dopo le polemiche che lo hanno preceduto. Si tratta di un inno a un mondo senza barriere, preconcetti e pregiudizi, che parte sin dalla scelta della sua protagonista, Halle Bailey.

Arriva al cinema il 24 maggio, distribuito dalla Disney, il film La Sirenetta, trasposizione in live action dell’omonimo lungometraggio d’animazione campione di incassi. Il film racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura.

Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Diretto dal candidato all’Oscar Rob Marshall, il film La Sirenetta è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel, da Jonah Hauer-King in quelli del principe Eric, e da Javier Bardem e Melissa McCarty nei panni di re Tritone e Ursula. Tra i doppiatori della versione italiana, invece, si segnala la presenza di Mahmood, che presta la sua voce a Sebastian.

La trama del film La Sirenetta

Ambientato nel 1830 circa dentro e fuori le acque di un’isola fittizia dei Caraibi, il film La Sirenetta ha per protagonista Ariel, una vivace sirena di diciotto anni dotata di bella voce e spirito d’avventura. Figlia più piccola del Re Tritone, colui che governa gli oceani dal suo regno sottomarino, Ariel è da sempre affascinata dal mondo in superficie, popolato da umani con cui è vietato avere ogni tipo di interazione.

Ariel trascorre le sue giornate in compagnia dell’amico pesce Flounder raccogliendo reperti dai relitti delle navi spase in fondo al mare, relitti che conserva in gran segreto. Tuttavia, un giorno, ignorando le regole del padre e le suppliche di Flounder e del granchio Sebastian (il maggiordomo del re), Ariel non riesce a contenersi e nuota fino in superficie, avvistando il grande vascello capitanato dall’avventuroso principe Eric. Ed è proprio lui in persona che Ariel salva quando la sua imbarcazione viene distrutta durante una tempesta.

Scoprendo la trasgressione della figlia, Tritone distrugge con furia e rabbia tutti i reperti da lei raccolti. Scoraggiata e determinata più che mai, Ariel nel disperato tentativo di saperne ancora di più sugli umani stringe un patto con la malvagia zia Ursula, una strega dei mari temuta da tutti i tritoni. In cambio della sua voce, Ariel ottiene un bel paio di gambe con cui sperimentare il mondo dei terrestri. In più, dovrà ricevere il bacio del vero amore prima della fine del terzo giorno sulla Terra, altrimenti apparterrà a Ursula per l’eternità.

Riuscirà mai Ariel con l’aiuto di Sebastian, Flounder e del gabbiano Scuttle avere la meglio sul male?

Un mondo senza divisioni

Sceneggiato da David Magee, il film La Sirenetta fa chiaro riferimento alla favola scritta da Hans Christian Andersen. “Si tratta di una storia molto moderna su una ragazza che si sente fuori posto e che vede la vita in maniera diversa da tutti coloro che la circondano”, ha commentato lo sceneggiatore.

“Con passione e coraggio, Ariel intraprende un epico viaggio alla scoperta di sé abbattendo ogni muro e realizzando di non aver paura dell’altro”, ha aggiunto il regista Rob Marshall. “Mi è piaciuto esplorare e sottolineare temi estremamente contemporanei e li ho visti come un antidoto contro tutte le divisioni del mondo. La Sirenetta non è altro che un promemoria per ricordarci che siamo un tutt’uno”.

Su altri aspetti del film La Sirenetta ha puntato invece l’attenzione il produttore John De Luca: “Siamo di fronte a una storia à la Romeo e Giulietta. Protagonisti sono due giovani incompresi di un mondo fatto di ideologie contrastanti. La nostra eroina è la classica outsider che riesce a far prevalere la sua voce (metaforicamente e non) con la sua indomabile perseveranza”.

“La risposta alle divisioni socioculturali di oggi, ai pregiudizi e ai preconcetti, arriva dall’amore, dalla comprensione e dall’incrocio delle culture”, ha aggiunto l’altro produttore Jeffrey Silver. “La Sirenetta ci ricorda che siamo tutti uguali”.

I personaggi principali

Ed è nel voler essere un inno all’uguaglianza che il film La Sirenetta fa una di casting davvero notevole, che ha stupidamente sollevato un vespaio di polemiche. Il ruolo della protagonista Ariel è stato infatti affidato alla ventitreenne Halle Bailey. “Il nostro obiettivo era quello di trovare qualcuno che fosse appassionata, intelligente e vulnerabile al tempo stesso, un mix di acqua e fuoco”, ha spiegato il regista Rob Marshall. “Quando ho visto Halle per la prima volta, non ho avuto dubbi: era lei la nostra Ariel. Non siamo partiti dal presupposto che doveva essere nera: i casting erano aperti a tutti ma lei ci ha convinto sin dal primo provino con la sua innocenza e il suo fascino supportati da forza interiore e intelligenza”.

Il principe Eric ha il volto dell’attore Jonah Hauer-King. “Eric è tanto gentile e compassionevole quanto avventuroso e vivace”, ha spiegato l’attore. “Quando si incontra per la prima volta, appare però abbastanza sperduto: non credo che sappia realmente chi sia, è come se fosse posseduto da uno spirito agitato e irrequieto. E forse è questa la ragione per cui è tanto attratto dal mare: lo attira l’ignoto”. La madre adottiva di Eric, con un’idea tutta sua sul futuro del giovane, è supportata invece da Norma Dumezweni mentre il primo ministro del suo regno, sir Grimsby, ha le fattezze di Art Malik.

La due volte candidata all’Oscar Melissa McCarthy interpreta la perfida Ursula, la crudele e vendicativa strega dei mari sorella di re Tritone. Metà donna e metà piovra, Ursula è stata messa al bando dal fratello per i suoi misfatti ma, mai vinta, trama la sua vendetta sognando di governare un giorno lei i mari. “Non avrei mai immaginato di dover interpretare un personaggio così iconico”, ha sottolineato l’attrice. “È disonesta e spietata ma non posso non amarla: in fondo, è così viscida perché è stata emarginata da tutti. Ho cercato di renderla amabile e detestabile al tempo stesso!”.

Re Tritone è impersonato dal premio Oscar Javier Bardem. “Sono stato affascinato dal rapporto che il personaggio ha con sua figlia”, ha dichiarato l’attore. “Anche se la ama moltissimo, non lo dimostra sempre nel migliore dei modi. Ha bisogno di capire che la sua bambina è cresciuta e che, come tale, reclama la sua libertà e la sua indipendenza”.

