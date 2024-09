La sindrome degli amori passati: Una clip in anteprima del film

A rriva in sala il film La sindrome degli amori passati, una divertente commedia che, affrontando temi come amore, sesso e famiglia, decostruisce norme sociali e culturali condivise.

Wanted porta al cinema dal 5 settembre il film La sindrome degli amori passati, la nuova commedia di Ann Sirot e Raphaël Balboni, accolta calorosamente al Festival di Cannes 2023 all’interno della Semaine de la Critique.

La sindrome degli amori passati è una commedia frizzante e intelligente, un racconto ironico e profondamente umano che si interroga sull’intricato intreccio tra amore, sesso e famiglia. Sandra (interpretata da Lucie Debay) e Rémy (Lazare Gousseau) non riescono ad avere figli: il luminare a cui si rivolgono diagnostica alla coppia la “sindrome degli amori passati”, una bizzarra malattia che può essere guarita solo andando a letto ancora una volta con ogni amante che si ha avuto in passato. La coppia, inizialmente non troppo convinta, mette in atto il suggerimento del medico, con esiti davvero imprevedibili…

“Con questo nuovo progetto abbiamo cercato di esplorare la sessualità “al di fuori” della coppia”, commentano Ann Sirot e Raphaël Balboni. “Che si tratti di fantasie o di espressioni aperte, tutte le coppie si confrontano con aspirazioni esterne e la gestione del desiderio e dell’attrazione è un tema molto vasto in ogni relazione amorosa. Abbiamo quindi messo Rémy e Sandra in una situazione in cui devono programmare un’intera serie di infedeltà che li riporta alla loro vita amorosa passata. Abbiamo così preso due pilastri dell’eteronormatività, l’esclusività e la riproduzione, e li abbiamo messi l’uno contro l’altro. Se Rémy e Sandra vogliono un figlio insieme, dovranno prima andare a vedere altrove”.

Rimettere in discussione le norme sociali e culturali

Il film La sindrome degli amori passati è una commedia che esplora temi complessi come l'amore, il sesso e la famiglia attraverso una lente ironica e farsesca. I registi Ann Sirot e Raphaël Balboni continuano il loro percorso narrativo, iniziato con i precedenti lavori come Domestic Tale, Lucha Libre e La folle vita, dove hanno esplorato vari aspetti delle relazioni di coppia.

In questo nuovo progetto, i registi si confrontano con l'idea di sessualità al di fuori della coppia monogama, mettendo i protagonisti in una situazione che sfida i concetti tradizionali di esclusività e riproduzione. La trama si sviluppa attorno alla necessità di Rémy e Sandra di "recuperare" ciò che pensano di aver perso, attraverso un viaggio che li porta a rivedere e riconsiderare le loro precedenti esperienze amorose.

I registi hanno scelto di trattare la sessualità e la riproduzione con una premessa scientifica assurda, similmente a quanto fatto in Hibernatus, per innescare una riflessione sul tema. La narrazione segue un percorso di auto-scoperta e riconciliazione, mettendo in discussione le norme sociali e culturali che circondano il concetto di famiglia e l'aspirazione ad avere figli.

Visivamente, il film adotta una stilizzazione specifica che supporta la comicità della storia. In particolare, le scene ambientate nella "stanza degli ex" e le scene sessuali metaforiche rappresentano lo spazio mentale dei personaggi, esplorando i loro territori interiori in modo simbolico. La nudità è trattata in maniera umile e giocosa, enfatizzando la naturalezza del corpo.

La clip in anteprima

Il film La sindrome degli amori passati si presenta come una commedia romantica innovativa e provocatoria, che invita il pubblico a riflettere sulle dinamiche delle relazioni umane. Con il suo tono leggero e ironico, promette di intrattenere e far sorridere, mentre affronta tematiche universali con sensibilità e intelligenza.

TheWom.it ve ne offre in anteprima una clip, che offre un assaggio del viaggio emotivo e comico di Rémy e Sandra: cominciamo a esplorare con loro le complessità dell'amore e del desiderio.