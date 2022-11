La Signora Harris va a Parigi: Una clip in anteprima del film che vi farà credere nei sogni

L esley Manville si confronta con Isabelle Huppert nella clip in anteprima esclusiva del film La Signora Harris va a Parigi, al cinema dal 17 novembre. Le due donne, su lati opposti della barricata, spiegano i loro punti di vista su ciò che rappresenta un abito Dior.

La Signora Harris va a Parigi, film distribuito da Universal Pictures Italia, arriva finalmente in sala. Dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, la signora Harris e la sua passione per un abito Dior sbarcano al cinema dal 17 novembre.

Diretto da Anthony Fabian e tratto dall’omonimo romanzo di Paul Gallico, La Signora Harris va a Parigi è un film pronto a conquistarvi con il suo messaggio di fondo: perseguite sempre i vostri sogni, puntando sull’amicizia e sulla forza di rimanere sempre fedeli a voi stessi. Solo così potete vivere la vostra favola personale.

Il poster del film La Signora Harris va a Parigi.

Due donne e un abito Dior

Il film La Signora Harris va a Parigi è la magica storia di una semplice casalinga inglese, Ada Harris, interpretata da Lesley Manville, che nella Londra del Secondo dopoguerra desidera più di ogni altra cosa indossare un abito d’alta moda della maison Dior. Quello che all’apparenza sembra un sogno impossibile la condurrà a vivere un’avventura straordinaria a Parigi, la capitale della moda. Tra ostacoli e battute d’arresto, dovrà vedersela prima di tutto con la terribile Madame Colbert, impersonata dalla straordinaria Isabelle Huppert.

Ada Harris non è una persona comune. Perennemente gentile, incredibilmente disponibile, ed estremamente affidabile, è una donna che ha una piena fiducia in sé stessa, e si sforza di vedere sempre il meglio negli altri, o almeno tenta di soprassedere sui loro difetti o errori più evidenti. “Mrs. Harris è un personaggio autentico e ciò che rende piacevole la sua presenza è il fatto di porsi sempre in maniera così genuina,” ha spiegato il regista Anthony Fabian. “Non indossa alcuna maschera, anzi riesce a mettere a proprio agio le persone che le sono attorno, tutti gli altri personaggi della storia. Mrs. Harris li aiuta a diventare più onesti”.

La scelta di volere l’abito di Dior non è frivola o superficiale, come si può pensare in un primo momento. Ma deriva da qualcosa di molto più profondo. “Ada Harris è una donna vedova che ha congelato le proprie emozioni e l’abito è un oggetto inanimato che può amare senza tradire il marito. In qualche modo, il vestito è un feticcio che le permette di riaprire il cuore e tornare ad amare ancora”, ha evidenziato il regista.

Una volta che Ada prende la decisione di volere un abito per se stessa, accetta una serie di lavori extra, giorno e notte, per guadagnarsi il denaro di cui ha bisogno. Ma il destino le offre anche soluzioni inattese, per cui con alcuni guadagni totalmente insperati riesce presto a partire alla volta di Parigi. Una volta arrivata, Ada realizzerà velocemente che l’acquisto di un vestito firmato Dior non equivale semplicemente a entrare in un negozio in cui si paga il dovuto alla cassa.

La formidabile direttrice della Casa di Moda Dior, Madame Colbert, si rifiuta addirittura di intrattenere Ada all’interno degli esclusivi ambienti dello showroom, in particolar modo nella mattina in cui Monsieur Dior in persona svelerà l’attesa collezione per il decimo anniversario a un selezionato gruppo di clienti. “Madame Colbert, in superficie, potrebbe essere considerata la principale antagonista, una figura antipatica, ma nell’evoluzione del suo personaggio si finisce a provare empatia per il suo destino”, ha sottolineato il regista.

“L’amicizia che si sviluppa fra Mrs. Harris e Madame Colbert è incredibilmente profonda”, ha annotato Isabelle Huppert. “Madame Colbert capisce che tipo di persona sia Ada perché hanno la stessa energia, l’identico senso di giustizia”. Alla fine, Madame Colbert cede e permette a Mrs. Harris di acquistare un pezzo della collezione. Dalla sua prima scelta, uno straordinario abito rosso chiamato “Tentazione”, passa a un’elegante abito verde, dal titolo “Venus”. Ma Ada rimane stupita dall’apprendere che ci vorranno settimane per completare l’abito e aggiustarlo con le sue misure esatte… come continuerà potete scoprirlo al cinema dal 17 novembre!

La clip in esclusiva

TheWom.it vi offre oggi una clip in esclusiva del film La Signora Harris va a Parigi. Ada Harris è al cospetto di Madame Colbert. L’argomento della discussione è l’abito Dior, “disegnato per stupire”. E di fronte alle rimostranze della direttrice della maison, Ada risponde nella maniera più sincera ed emozionante possibile.