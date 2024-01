La signora dello zoo di Varsavia: La vera storia dietro al film di Rete 4

P er la Giornata della Memoria, Rete 4 ripropone il film La signora dello zoo di Varsavia, una straordinaria storia basata su eventi realmente accaduti. Siamo andati sulle tracce della vera Antonina Żabińska per capire l’incredibile lavoro svolto dall’attrice Jessica Chastain.

Rete 4 trasmette sabato 20 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il film La signora dello zoo di Varsavia. Diretto da Niki Caro e interpretato da Jessica Chastain, Daniel Brühl e Johan Heldenbergh, il film di Rete 4 La signora dello zoo di Varsavia è una storia basata su eventi reali, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. La pellicola è basata sul libro omonimo di Diane Ackerman, che a sua volta è una ricostruzione storica della vita di Antonina e dello zoo di Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale.

La protagonista, interpretata da Jessica Chastain, è Antonina Żabińska, una donna coraggiosa che gestisce uno zoo a Varsavia insieme a suo marito. Il film inizia mostrandoci la vita serena dello zoo, ricca di animali e amore per la natura. Ma quando la guerra arriva, la vita di Antonina e della sua famiglia viene stravolta. Il loro zoo diventa una zona di guerra e la famiglia si trova a dover fare scelte difficili per sopravvivere.

Ciò che rende il film di Rete 4 La signora dello zoo di Varsavia così toccante è il modo in cui Antonina, nonostante i pericoli, decide di trasformare il suo zoo in un rifugio per ebrei perseguitati. Con coraggio e compassione, riesce a salvare numerose vite umane, nascondendo e proteggendo gli ebrei dai nazisti.

La vera storia di Antonia

Antonina Żabińska, il personaggio al centro del film di Rete 4 La signora dello zoo di Varsavia, è stata una donna polacca coraggiosa che, insieme a suo marito Jan, gestiva lo zoo di Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Durante l'occupazione nazista della Polonia, lo zoo di Varsavia fu gravemente colpito dai bombardamenti e molti degli animali furono uccisi o fuggirono. Antonina e suo marito Jan, tuttavia, trasformarono lo zoo in un rifugio per ebrei perseguitati, nascondendoli e fornendo loro documenti falsi. Riuscirono a salvare la vita di circa 300 persone durante il periodo dell'Olocausto.

Antonina era nota per la sua gentilezza e il suo amore per gli animali. Durante quel periodo buio, offrì rifugio non solo agli ebrei, ma anche a persone in fuga e sfortunate. Antonina e Jan agirono in modo discreto e coraggioso, rischiando la loro vita per salvare gli altri.

Dopo la guerra, Antonina continuò ad essere coinvolta nella gestione dello zoo e dedicò parte della sua vita alla conservazione degli animali. Nel 1968, ricevette la medaglia dei Giusti tra le nazioni, un riconoscimento conferito da Israele a coloro che hanno aiutato a salvare gli ebrei durante l'Olocausto.

La storia di Antonina Żabińska è un esempio di coraggio e compassione in un periodo difficile della storia mondiale. La sua dedizione a salvare vite umane, insieme al suo amore per gli animali, ha ispirato molte persone.

Il poster del film di Rete 4 La signora dello zoo di Varsavia.

Un’immensa prova d’attrice

Jessica Chastain offre nel film di Rete 4 La signora dello zoo di Varsavia una performance straordinaria nel ruolo di Antonina, portando sullo schermo la forza, la gentilezza e la determinazione della donna che ha rischiato la propria vita per salvare gli altri durante l'Olocausto. La sua recitazione trasmette la profondità delle emozioni del personaggio, coinvolgendo gli spettatori in un viaggio emozionale indimenticabile.

La regia di Niki Caro fa emergere con maestria l'atmosfera cupa e drammatica della Varsavia occupata dai nazisti, senza mai scivolare nel melodramma e mantenendo una sensibilità che rispetta la storia vera. La scelta di concentrarsi non solo sugli orrori della guerra, ma anche sulle piccole, luminose storie di gentilezza e compassione, rende il film un'esperienza avvincente e ispiratrice, oltre che una celebrazione della forza dell'amore, della compassione e della resistenza umana di fronte all'orrore. Opera che lascia il segno, il film di Rete 4 La signora dello zoo di Varsavia merita di essere visto e apprezzato per la sua bellezza emotiva e la sua profondità storica.

“L’arco temporale da riprodurre come attrice era impressionante”, ha ricordato Jessica Chastain. “Volevo interpretare Antonina perché ammiro la compassione e l’eroismo che incarna. Mi sono accordata poi sul tratto caratteriale del personaggio presente nella sceneggiatura, sul suo modo di leggere l’energia nelle persone così come negli animali. Doveva essere prudente ma fiduciosa. Mi affascinava che nelle cure che provava a offrire ai suoi ospiti fosse così presente la componente musicale. Era una pianista di formazione classica e volevo esprimere il modo in cui si attaccava a questo, l’onore e la cultura, come faro per le persone”.

“Nella sceneggiatura c’era molto su cui poter lavorare e una delle cose che ho notato era che all’inizio Antonina non mette mai in discussione suo marito, è piuttosto remissiva”, ha proseguito l’attrice. “Ma col procedere degli eventi inizia a interagire con gli umani allo stesso modo in cui fa con gli animali e diventa più forte. Divento molto possessiva quando interpreto un personaggio, voglio avere accesso ai loro segreti, alle loro paure. Niki voleva lavorare con me per arricchire una scena e provare, ma non abbiamo mai pensato di fare qualcosa che non fosse reale per Antonina, qualcosa che non lei non avrebbe fatto o sentito davvero”.

“Credo che Antonina fosse estremamente vulnerabile ed è questo che la rende così tenera con gli animali, ma comunque ‒ nonostante la sua vulnerabilità o forse proprio grazie a questa ‒ ha trovato in sé la determinazione e la forza per agire con grande coraggio. Capiva un animale impaurito. Dovevamo guardare al modo in cui era spaventata lei stessa e a come la sua forza provenisse da un profondo riserbo. Era questa dicotomia che mi interessava esplorare”.

