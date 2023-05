La scuola sui binari: Il film Netflix dal bel romanzo di Ángeles Doñate

N etflix propone un film destinato a emozionare e commuovere: La scuola sui binari. Tratto da un best seller, racconta dell’amicizia tra i bambini di una scuola particolare e la loro insegnante che farebbe tutto per loro.

Arriva su Netflix il 26 aprile il film La scuola sui binari, tratto dall’omonimo romanzo di Ángeles Doñate, edito in Italia da Feltrinelli. Racconta una storia di amicizia ma anche l’impatto che i professori hanno nella vita dei loro alunni che vivono circostanze straordinarie.

Ritratto di bambini piene di vita e di insegnanti impegnati a guidare le loro anime verso la conoscenza inestimabile che li renderà persone migliori, il film Netflix La scuola sui binari è diretto dal regista messicano Ernesto Contreras e ha tra i protagonisti l’attrice Adriana Barraza, nominata all’Oscar nel 2007 per il film Babel.

La trama del film

Il film Netflix La scuola sui binari ci fa fare sin da subito la conoscenza del piccolo Ikal, che con la sua famiglia vive su un treno che attraversa il Messico, dal momento che suo padre Tomas ripara e costruisce binari. Ciò significa che la famiglia non rimane mai troppo a lungo nello stesso posto.

Durante una delle tante soste a cui è abituato, Ikal incontra un gruppo di nuovi amici: Chico, un ragazzo ribelle che ammira; Valeria, una coetanea intelligente che alla fine gli insegnerà cos’è il primo amore; Tuerto, un altro ragazzo della comunità ferroviaria; e Quetzal, un bastardino che lo sceglie come suo nuovo padrone.

I quattro amici studiano in un treno fermo adibito a scuola con Georgina, un’insegnante implacabile che farebbe qualsiasi cosa per i suoi studenti con quel poco che anche lei ha a disposizione. Insieme, il gruppo aiuterà Ikal a sentirsi per la prima volta a casa e parte di qualcosa.

Tuttavia, una nuova minaccia appare all’orizzonte. Hugo Valenzuela, un ispettore del Ministero, ha ricevuto il compito di chiudere le scuole-vagone, previste dal governo per i figli dei dipendenti delle ferrovie. Il che proverebbe molti bambini della possibilità di proseguire con gli studi. E tra queste scuole vagone c’è anche quella in cui insegna Georgina e in cui Ikal ha imparato a conoscere il valore dell’amicizia e l’importanza del ricevere un’educazione per crescere.

Il poster italiano del film Netflix La scuola sui binari.

Ciò che ci rende felici

“La scuola sui binari è una storia essenziale per tutti: ci permetterà di stare con la famiglia e ci farà ricordare le nostre esperienze da bambini ma anche quei primi amici che ci hanno segnato per sempre”, ha commentato Adriana Barraza, protagonista del film nei panni di Georgina. Al suo fianco, recitano i piccoli attori emergenti Kaarlo Isaacs (Ikal), Frida Cruz (Valeria), Diego Montessoro (Chico) e Ikal Paredes (Tuerto).

“La scuola sui binari è un romanzo che mi ha parlato sin da quando l’ho letto”, ha aggiunto Ernesto Contreras, regista del film Netflix. “Mia madre ha lavorato come insegnante in una scuola elementare di Veracruz: ancora oggi in tanti le fanno visita per salutarla e ringraziarla. Per la prima volta, mi sono cimentato in un genere differente con attori giovanissimi che hanno portato energia, luce e passione, e altri tra i più affermati del Messico con cui è stato un piacere costruire ognuno dei personaggi”.

Al di là della scuola vagone, il film Netflix La scuola sui binari parla dell’amore che dovremmo avere tutti verso quello che facciamo, ci emoziona e ci rende felici.

