La scogliera dei misteri: Delitti e segreti nella nuova serie tv di Rai 1

L a scogliera dei misteri è la nuova serie tv in onda su Rai 1 dal 12 aprile. E ha tutte le carte in regole per appassionarvi con il suo carico di suspense, omicidi, romanticismo, bugie e segreti di famiglia.

Dal 12 aprile arriva su Rai 1 la serie tv francese La scogliera dei misteri con protagonista l’attrice Garance Thenault. Racconta la storia di Lola Brémond, una giovane donna dal passato misterioso. Alla ricerca della propria storia, diventerà suo malgrado l’arma di una vendetta che va ben oltre i suoi intenti.

Un passato misterioso

Composta da sei episodi da 52 minuti, diretti da Grégory Ecale e sceneggiati da Franck Olivier, la serie tv di Rai 1 La scogliera dei misteri ha inizio quando Lola Brémond, una venticinquenne di Bordeaux si reca in Bretagna per presentarsi all’Hotel des Roches Blanches per un colloquio di lavoro. Ad attenderla c’è però una delusione: non aveva nessun appuntamento programmato.

Accolta dalla proprietaria dell’albergo, Inès Leroux-Battaglia, Lola non capisce cosa sta accadendo. Riceve subito dopo un messaggio che le ordina di leggere il giornale locale e scopre che esattamente venticinque anni prima è avvenuto un terribile delitto che ha avuto un forte impatto sulla regione.

Realizza altresì con grande stupore che la vittima, assassinata poco più che ventenne, aveva un’incredibile somiglianza fisica con lei. E c’è una buona ragione che lo spiega: era la sua vera madre, una giovane donna che, a detta di molti, s’era cercato ciò che gli era accaduto.

In un clima di inquietante vendetta e di delitti, Lola precipiterà vorticosamente in un passato di cui non sapeva nulla. L’attenderà un’indagine sull’identità del padre ma anche dell’assassino della madre, oltre che una difficile ricerca esistenziale per scoprire la propria storia.

Un’attrice, due ruoli

Protagonista di La scogliera dei misteri, la serie tv di Rai 1 in onda dal 12 aprile, è l’attrice francese Garance Thenault, nei doppi panni di Lola Brémond e della madre biologica Manon Jouve. “Sono due le ragioni che mi hanno spinto ad accettare la storia”, ha raccontato l’attrice. “La prima è legata al suo aspetto da thriller autoconclusivo che mi permetteva di scavare nei personaggi ma al contempo, visto che ha una fine, di non rimanervi imprigionata. La seconda è stata la possibilità di interpretare il doppio ruolo di una madre e una figlia. Ho così potuto esplorare contemporaneamente due differenti generazioni, cercando di capire le motivazioni e le ragioni dei problemi familiari”.

Ma come è stato per Thenault intepretare contemporaneamente due ruoli così diversi e distanti? “Inquietante e complicato”, ha ricordato. “Ci sono stati giorni in cui dovevo passare da un personaggio all’altro. Manon, la madre, è meno presente sullo schermo ma capitava che nel giro di poche ore dovessi essere prima lei e poi la figlia. Ci voleva molta elasticità mentale soprattutto perché non sono abituata a ricoprire ruoli come quelli di Manon. Ho dovuto fare appello a tutta la mia concentrazione e gamma di emozioni per renderla credibile. Per Lola, invece, ha coabitato dentro di me per tre mesi, era meno lontana della madre”.

Uno svolgimento complesso e intricato

Intrighi, drammi familiari, famiglie benestanti, segreti del passato che riaffiorano, omicidi e vendette sono gli elementi chiave di La scogliera dei misteri, la serie tv che Rai 1 propone dal 12 aprile. Ma cosa raccontano gli altri episodi? Come Lola riuscirà a scoprire la verità su sua madre e su se stessa?

Episodio 2

Lola ritrova Milo Jaouen, l’ex tuttofare di Georges Battaglia. Gli fa confessare che era con Manon il giorno della morte. Tuttavia, l’uomo non è mai stato interrogato dalla polizia. La tensione tra Lola e il capitano Clément Neuville (impersonato da Pierre-Yves Bon) sale quando la giovane scopre che l’omicidio di Manon viene considerato un caso oramai archiviato e che non ci saranno nuove indagini. Il capitano le conferma poi i risultati del dna: Manon era veramente sua madre.

Episodio 3

Dopo una ricerca sul passato di Lola a Bordeaux, i gendarmi scoprono che la ragazza ha mentito. Lola sapeva di essere stata adottata e che la vera madre era stata violentata e uccisa. Clément, sempre più vicino a Lola, si sente tradito.

Episodio 4

Lola riporta la storia di Lafont al capitano Jourdan. Ma, a parte le parole di chi gliel’ha raccontata, non ha altre prove. Il gendarme promette di fare di tutto per trovare il colpevole e riapre le indagini sulla morte di Manon. Lola incontra Clément e si scusa, mai avrebbe voluto che a rimetterci la vita fosse il padre del giovane capitano. Dopo aver letto il diario del padre, Clément realizza che il genitore aveva avuto una relazione con Manon…

Episodio 5

Georges Battaglia è in ospedale, tra la vita e la morte. Gli inquirenti sono convinti che sia stato lui a violentare e uccide Manon per impedirle di denunciarlo quando si è rifatto vivo dopo un anno. La famiglia Battaglia è sull’orlo dell’implosione. Eric è convinto della colpevolezza del padre mentre Inès non vuole crederci. Nel frattempo, Lola e Clément si riavvicinano e si uniscono nella ricerca dell’assassino di Manon.

Episodio 6

Eric è devastato. Non capisce come suo padre possa pensare che sia lui ad aver violentato e ucciso Manon. Il suo interrogatorio viene però bruscamente interrotto: Lola è stata trovata priva di sensi nella piscina dell’hotel. E potrebbe non farcela…

