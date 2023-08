La Ruota del Tempo 2: Su Prime Video la seconda stagione della serie tv tratta dalla saga fantasy

P rime Video rende disponibile la serie tv La ruota del tempo 2, che adatta il secondo romanzo (e parte del terzo) della saga fantasy in 14 volumi creata da Robert Jordan. Prepariamoci allo spettacolo.

Arriva su Prime Video dal 1° settembre La ruota del tempo 2, la seconda stagione della serie tv tratta dalla saga fantasy creata da Robert Jordan. Nei nuovi otto episodi avremo modo di ritrovare Rand e i suoi giovani amici di Two Rivers alle prese con nuovi pericoli e nuove sfide. Moraine, la donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli e dovranno quindi trovare altre fonti di forza.

La serie tv La ruota del tempo 2 adatta su Prime Video il secondo romanzo della saga di Jordan, La grande caccia, e contiene anche elementi del terzo, Il drago rinato. Girata in Repubblica Ceca, Marocco e Italia, riporta in azione i volti della prima stagione e qualche nuovo ingresso.

L’evoluzione di Rand

La ruota del tempo 2, la serie tv targata Prime Video, riprende la narrazione là da dove si era interrotta. Nella prima stagione abbiamo visto Moraine (Rosamund Pilker), membro di un potente e mistico ordine tutto femminile chiamato Aes Sedai, riunire un gruppo di giovani – Rand (Josha Stradowski), Perrin (Marcus Rutherford), Egwene (Madeleine Madden) e Mat (ora interpretato da Donal Finn) – e portarli lontano dal loro sonnolento villaggio per unirsi alla lotta contro l’Oscuro.

Dopo aver appreso di essere il Drago Rinato (una figura della storia destinata a salvare il mondo o a distruggerlo), Rand ha cercato la sua nemesi e dopo un’epica battaglia credeva di aver sconfitto l’Oscuro. Tuttavia, all’inizio di La ruota del tempo 2, seguito della serie tv più vista del 2021 su Prime Video, scopre che il male non ha lasciato il mondo e che la sua capacità di incanalare l’Unico Potere (solitamente appannaggio delle donne) sembra destinata a portare un nuovo pericolo.

“Rand all’inizio della storia era un pastore”, ha spiegato l’attore Josha Stradowski. “Ora, invece, è il Drago Rinato, una prospettiva che cambia ogni cosa. Sta cercando di controllare l’Unico Potere ma ne viene completamente consumato”.

Il poster della serie tv Prime Video La ruota del tempo 2.

Il resto della compagnia

Mentre Rand scopre di più sui suoi poteri, i suoi amici sono sparsi in tutto il mondo. Egwene sta imparando le usanze delle Aes Sedai, Perrin sta cercando di riconquistare il Corno di Valere e Mat è combattuto dalla sua decisione di non aver seguito i compagni. Tutto ciò mentre Moraine fatica ad andare avanti dopo essere stata privata dell’Unico Potere.

Nei nuovi episodi, impareremo a conoscere anche Aviendha (Ayooola Smart), una delle canalizzatrici più potenti e potenziale interesse amoroso per Rand. “Alla fine della prima stagione, Rand aveva detto a Moraine che avrebbe potuto fare tutto da solo. Evidentemente, non era vero”, ha scherzato Stradowski.

I produttori esecutivi della serie tv Prime Video hanno paragonato La ruota del tempo 2 al film Il Gladiatore di Ridley Scott, mandando in visibilio i fan. “Ci sarà una delle più grandi battaglie di sempre”, ha assicurato Sanaa Hamri. “Ma anche acrobazie folli, poste in gioco molto alte e spettacolari sequenze che innalzeranno di molto il valore del prodotto”.

