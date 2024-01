La Rosa dell’Istria: Un film su Rai 1 adatta il romanzo di Graziella Fiorentin sugli esuli

R ai 1 propone il film La Rosa dell’Istria, la storia di una giovane donna che dopo l’armistizio del 1943 è costretta ad abbandonare l’Istria, la sua terra, per cercare la sua voce altrove, tra scoperta della propria identità e autorealizzazione.

Rai 1 propone la sera del 5 febbraio in prima visione tv il film La Rosa dell’Istria. Coproduzione Rai Fiction, Publispei e Venice Film, prodotto da Veridiana Bixio, Alessandro Centenaro e Maximiliano Hernando Bruno, La Rosa dell’Istria è liberamente ispirato al romanzo, ambientato nel 1943, Chi ha paura dell’uomo nero? di Graziella Fiorentin, che narra la straziante e disumana tragedia degli esuli italiani dai territori dell’Istria e della Dalmazia durante e dopo la Seconda guerra mondiale.

Diretto da Tiziana Aristarco, il film di Rai 1 La Rosa dell’Istria è una storia intima e intensa che approfondisce le vicende di uomini e donne che, loro malgrado, hanno dovuto cercare salvezza lontano dalla propria terra. Tra i protagonisti l’esordiente Grace Kicaj, Andrea Pennacchi, Costantino Seghi ed Eugenio Franceschini.

La trama del film

La Rosa dell’Istria, il film proposto da Rai 1 e scritto da Maximiliano Hernando Bruno e Angelo Petrella, è la storia di Maddadela Braico (Grace Kicaj), un racconto di formazione ambientato in un contesto storico complesso che ha inizio subito dopo l’8 settembre del 1943. Dopo l’armistizio, l’esercito italiano resta senza direttive, la popolazione istriana è priva di ogni difesa, mentre il generale Tito avanza con le mire di pulizia etnica per ammettere il territorio istriano alla Jugoslavia e i tedeschi si riorganizzano insieme alle truppe della Repubblica sociale. La situazione diventa sempre più drammatica e Maddalena con la sua famiglia è costretta ad abbandonare per sempre la sua terra e la sua casa.

Suo padre Antonio, interpretato da Andrea Pennacchi, cerca riparo presso suo fratello che da anni vive in una piccola cittadina del Friuli. Per raggiungerlo i Braico sono costretti ad una fuga rocambolesca in cui si perdono le tracce di Niccolò, l’adorato fratello di Maddalena, interpretato da Costantino Seghi. Nella nuova scuola in Friuli Maddalena viene additata come una straniera, suo padre non riesce a trovare un lavoro, l’intera famiglia vive la triste condizione degli esuli, sradicati dalla loro terra e dalle loro abitudini e da tutto ciò che prima era la loro vita in una patria che avrebbe dovuto accoglierli e che invece li respinge.

Maddalena, nonostante le avversità, coltiva la sua grande passione per la pittura e insieme a Leo (Eugenio Franceschini), incontrato per caso, scoprirà il suo grande talento e riuscirà a costruire con lui il suo futuro di donna e di pittrice.

Una ragazza moderna

La Rosa dell’Istria è una bella storia che, seppur ambientata nel passato, molto ha da raccontare al presente, a cominciare dalla sua protagonista, Maddalena, una ragazza che senza ombra di dubbio potremmo definire moderna e autodeterminata che, senza rimanere vittima degli eventi, prende in mano la sua vita e decide di portarla avanti con coraggio, contro tutto e contro tutti.

“Quando si parla di eventi storici, la differenza nel racconto la fa proprio il personaggio”, ci ha confidato Verdiana Bixio, produttrice per Publispei del film di Rai 1 La Rosa dell’Istria, in un’intervista esclusiva che ci ha concesso e di cui anticipiamo qualche stralcio. “Negli anni si sono realizzati tanti film e tante serie televisive sulla Seconda Guerra Mondiale con tantissimi punti di vista differenti. Questa volta, abbiamo voluto però raccontare unna giovane donna proprio perché abbiamo ritenuto giusto dare voce a una ragazza appassionata. Lo scopo che si eravamo preposti con questa scrittura era quello di raccontare una ragazza di allora in chiave estremamente contemporanea”.

“Volevamo raccontare la storia di una donna che ha una passione importante nella vita, che ha un obiettivo e non dimentica quelli che sono i valori che da sempre l’hanno descritta: la famiglia, la maternità, la fratellanza. Nonostante Maddalena li rispetti tutti, non abbandona quello che è il suo sogno e la sua voglia di concretizzarlo”.

A interpretare Maddalena è la giovane attrice Grace Kicaj, al suo debutto. “Grace è arrivata come devono arrivare tutti i professionista: con la voglia di farcela, di mettersi in discussione e in gioco, di arrivare al provino e di vincerlo. Quella di Maddalena era una storia che non poteva essere affidata solo al nome: in linea con la regista e con i responsabili della rete, volevamo affidarla a dei bravissimi attori. E, quando abbiamo visto il suo provino, ne abbiamo riconosciuto sin da subito il talento”.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano il film di Rai 1 La Rosa dell'Istria.

MADDALENA (Grace Kicaj)

Maddalena Braico (18) è una giovane istriana, bella e solare, con la passione per la pittura, che purtroppo dovrà abbandonare a causa della guerra. Sradicata dalla sua terra, l’Istria, profuga nella sua stessa patria, non intende però rinunciare al sogno di dipingere. Determinata a realizzarlo è disposta a tutto, anche a entrare in conflitto con l’amatissimo padre, che la disapprova. Tuttavia, per Maddalena l’arte è l’unico baluardo per superare la tragedia che l’ha colpita e trovare finalmente il suo posto nel mondo.

ANTONIO (Andrea Pennacchi)

Antonio Braico (50) è un padre affettuoso ma anche autorevole. Quando i tragici eventi della storia distruggono ogni sua certezza, mettendo a rischio l’incolumità della sua famiglia, fa di tutto per tenerla al sicuro e non farle mancare nulla. Accettando anche i lavori più umili, così lontani dalla sua vocazione di medico. Per un uomo che ha sperimentato le difficoltà della vita, come lui, il conflitto con la figlia “artista” è inevitabile. Nonostante ciò, grazie all’affetto profondo che lo lega a Maddalena, riuscirà a guardare al futuro con occhi carichi di speranza.

LEO (Eugenio Franceschini)

Leo (25) è un ragazzo apparentemente senza passato. Conduce una vita un po’ bohemienne a Cividale; è bello, appassionato ma sempre sul chi vive, perché di origine ebraica. Spirito libero e abile pittore, insegna a Maddalena che un artista deve assecondare il suo talento a ogni costo, anche sfidando le bombe. Sogna di vivere della sua arte insieme a Maddalena, mettendo finalmente radici.

NICCOLÒ (Costantino Seghi)

Niccolò Braico (20) è il fratello maggiore di Maddalena. Ragazzo intelligente che ama la scrittura e la poesia. Ma è pronto a rinunciare alla sua passione per seguire le orme del padre e diventare un medico come lui. Più degli altri, sperimenterà l’orrore e la tragedia della guerra.

BINA (Clotilde Sabatino)

Bina (45) è la moglie di Antonio e la mamma di Maddalena, Niccolò e Saulo. Donna buona ed energica aiuterà suo marito a tenere unita la famiglia nei momenti più drammatici della vicenda. Ha un carattere forte e, al contrario di Antonio, sostiene il talento di Maddalena. Ed è proprio con la sua complicità che la ragazza troverà un posto dove dipingere, di nascosto, senza che Antonio sappia nulla.