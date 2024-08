C écile Bois è la protagonista del film di Rai 1 La ricetta del delitto perfetto, in cui riveste i panni di una chef che da stella dei social si ritrova a indagare su una catena di delitti tra i ristoratori di Lione.

Rai 1 trasmette la sera di mercoledì 21 agosto il film La ricetta del delitto perfetto. Giallo con sfumature da commedia, il film di Rai 1 La ricetta del delitto perfetto ha per protagonista l’attrice Cécile Bois, nota per essere la protagonista della serie tv Candice Renoir, e ci porta nel mondo della ristorazione di Lione. Interpreta infatti Laure, un'ex chef stellata diventata critica culinaria sui social che si mette a indagare in collaborazione con la polizia su una serie di omicidi che colpiscono l'universo della gastronomia.

Con lei nel cast anche Charlie Dupont, Bernard Le Coq, Stéphanie Pareja, Antoine Ferey e Denis Maréchal.

Un’indagine… comica

Il film di Rai 1 La ricetta del delitto perfetto ci fa conoscere Laure Grenadier, ex chef stellata che si dedica ora alla sua attività di critica gastronomica per il canale che ha creato su Internet. Inoltre, è attenta a mantenere le distanze dal suo ex e padre di sua figlia Amandine (vegetariana che poco tollera i piatti di carne della madre, impersonata da Victoria Elber), il capitano di polizia Nicolas Garnier (Charlie Dupont), poiché Laure non ha ancora digerito il fatto che lui l'abbia lasciata per una donna più giovane.

Tuttavia, quando un'ondata di crimini colpisce i ristoratori di Lione, gli intenti di Laure vengono infranti. Nicolas e il suo nuovo assistente Baptiste (Antoine Férey) capiscono che la posizione di Laure nel mondo chiuso della ristorazione lionese e il rispetto che ispira tra gli chef della regione sono risorse inestimabili per la loro indagine. Coinvolta emotivamente (suo zio, impersonato da Bernard Le Coq) è la prima vittima) Laure si lascia convincere a fungere da informatrice.

Adattamento di un libro intitolato Petits meurtres à l'étouffée,scritto da Noël Balen e Vanessa Barrot, il film di Rai 1 La ricetta del delitto perfetto è diretto da Chloé Micou ed è stato girato a Lione e nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

“Mi divertiva interpretare una cuoca che comunque si muove sempre in ambito poliziesco”, ha dichiarato l’attrice Cécile Bois. “Il pubblico apprezza molto il genere e a me piace indagare ma è anche bello alternare i generi. È stato un piacere per me farlo, una piccola parentesi da Candice Renoir che per me rimane sempre il ruolo del mio cuore. Inizialmente ero restia ad accettare la parte di Laure per non creare confusione con un’altra ‘detective’ ma il lato comico della vicenda mi ha aiutata a fugare ogni dubbio”.

