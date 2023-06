La ragazza e l’ufficiale: L’incredibile talento di Farah Zaynep Abdullah – Dove rivederla su Netflix e non solo

C ontinua su Canale 5 il successo della serie tv turca La ragazza e l’ufficiale. Dopo aver visto qual è stato dopo la serie il percorso del protagonista maschile Kivanç Tatlitug, vediamo quale cammino ha atteso l’attrice Farah Zeynep Abdullah.

Farah Zaynep Abdullah, nata nel 1989 a Istanbul, non è solo la Sura della serie tv turca La ragazza e l’ufficiale, che sta imperversando sugli schermi di Canale 5. Come il collega Kivanç Tatlilug, è una star del cinema e della televisione del suo Paese con all’attivo numerosi successi.

Bold Pilot – Leggenda di un campione

La serie tv La ragazza e l’ufficiale non è tuttavia l’unica produzione turca arrivata sugli schermi di Canale 5: in tempi non sospetti, l’abbiamo ad esempio vista nel film Bold Pilot – Leggenda di un campione, disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Tratto da una storia vera, il film racconta l’emozionante avventura del fantino Halis Karatas, che sogna di prendere parti a grandi corse di cavallo e agguantare il successo. Oltre allo splendido cavallo Bold Pilot, al suo fianco avrà la bella Begüm, interpretata proprio da Farah Zaynep Abdullah.

Purtroppo, si tratta però dell’unica produzione disponibile in lingua italiana con protagonista l’attrice: al momento, infatti, non risultano altre sue interpretazioni acquisite nel nostro territorio. Ma non disperate: qualcosa ci dice che presto la situazione cambierà. È prevista infatti entro l’anno l’uscita del film Netflix Bihter, adattamento di una serie tv turca del 2008 (Forbidden Love) che esplora le conseguenze di un amore proibito, della passione e della tragedia. Al centro, la storia impossibile di una donna che si innamora del giovane nipote di suo marito, il Boran Kuzum della serie tv The Protector.

Bergen

Uno dei titoli più importanti interpretati da Farah Zaynep Abdullah, la Sura della serie tv turca di Canale 5 La ragazza e l’ufficiale, è Bergen, film uscito al cinema in Turchia, Germania e altri vari Paesi soprattutto di lingua araba. In Bergen, l’attrice interpreta – quasi irriconoscibile – la cantante pop Bergen, icona pop turca realmente esistita la cui storia negli anni Ottanta ha scioccato tutti per via del suo triste epilogo. Bergen è stata infatti assassinata da un marito violento, che ha prima assoldato qualcuno per colpirla con dell’acido nitrico in faccia e che in seguito le ha sparato uccidendola.

Potente film sull’emancipazione femminile, Bergen segue la fulminea ascesa della cantante da violoncellista a “Regina dell’Arabesque” ma anche la sua difficile vita con il marito Halis Serbest, deciso a tutto pur di sabotare la sua carriera e le sue aspirazioni. A causa dell’acido, l’allora ventiquattrenne Bergen rimase cieca all’occhio destro ma continuò a esibirsi con successo coprendosi le cicatrici con i suoi lunghi capelli. Divenuta simbolo e volto della violenza contro le donne in Turchia, Bergen morì un mese dopo aver compiuto 31 anni quando, dopo un divorzio mai accettato, Serbest le sparò. Ma quello che colpì l’opinione pubblica fu il suo rilascio dopo soli sette mesi di carcere a fronte di una condanna a 15 anni.

A dimostrazione di quanto la giustizia sia cieca a qualsiasi latitudine, Serbest è stato arrestato nuovamente ne 2018 per aver abusato di quattro bambini.

Le altre serie tv

Dopo La ragazza e l’ufficiale, Farah Zaynep Abdullah è ritornata nella tv turca come protagonista di altre serie tv a cui Canale 5 potrebbe seriamente pensare. È ad esempio del 2015 il dramma storico The Magnificent Century: Kosem, composto da 60 episodi e incentrato su una giovane donna che, da schiava di un sultano, vede giorno dopo giorno accrescere il suo potere.

Più recente, del 2018, è invece Gülizar, di cui l’attrice è protagonista assoluta. Interpreta infatti l’eponima protagonista che, nel corso dei dieci episodi della serie, prova a realizzare, partendo da un quartiere povero, il suo sogno di diventare una brava cantante. Cosa che Farah Zaynep Abdullah è anche nella vita reale, con diversi album all’attivo. Al suo fianco un altro bello del mondo delle dizi: Berk Cankat.

Ultima ma solo in ordine di tempo è infine la serie tv The Innocents. Basata su una storia vera, racconta le vicende di Han, un giovane dalla vita tormentata e segnata da dolorosi ricordi. Tutto per lui cambierà quando incontra l’amore della bella Inci, costretta dalla famiglia di lui (soprattutto, dalla folle sorella) a molte angherie e soprusi. Mentre Han ha il volto di Birkan Sokullu, Inci è supportata proprio da Farah Zaynep Abdullah, presente però solo nella prima delle due stagioni di cui è composta la serie.

