La ragazza e l’ufficiale: Tutte pazze per Kivanç Tatlitug – Dove rivederlo su Netflix e non solo

E cco in quali altri film e altre serie tv potete vedere in Italia (legalmente) Kivanç Tatlitug, il bel Seyit della serie tv turca di Canale 5 La ragazza e l’ufficiale.

Kivanç Tatligul, attore che compirà 40 anni il prossimo 27 ottobre, sta vivendo in Italia un momento di particolare notorietà grazie alla serie tv turca di Canale 5, La ragazza e l’ufficiale. Nella tormentata storia al centro del racconto interpretata l’ufficiale Kurt Seyit, destinato a un amore impossibile con la bella russa Sura.

In pochi però sanno che La ragazza e l’ufficiale, sebbene sia arrivata solo da noi ora, è una serie tv turca prodotta nel lontano 2014, quasi una decina d’anni fa. Da allora Kivanç Tatligul ha visto la sua carriera decollare prendendo parte a differenti film e serie, alcuni dei quali disponibili anche in Italia nelle varie piattaforme streaming. E proprio per questo abbiamo pensato di regalarvi una guida utile a capire dove rivedere l’amato ufficiale della serie tv turca La ragazza e l’ufficiale al di là di Canale 5.

Mediaset Infinity

Mediaset Infinity vi permette di recuperare tutte le puntate di La ragazza e l’ufficiale ma anche un’altra serie tv, sempre andata in onda su Canale 5, con Kivanç Tatligul, ovvero Brave and Beautiful, di genere romance drama thriller. Qui, interpreta il ruolo del protagonista Cesur che, dopo una lunga assenza, ritorna al suo piccolo paese d'origine non lontano da Istambul per vendicarsi di Tahsin Korludag, nemico giurato della sua famiglia. Ma il piano di vendetta di Cesur, benché congegnato nei minimi dettagli, ha tralasciato una variabile tanto pericolosa quanto imprevedibile: l'amore. Cesur, infatti, si innamorerà della bella Suhan, ma il loro legame sarà tanto forte quanto contrastato.

Netflix

Più ricca e variegata è l’offerta targata Netflix che permette di recuperare altri personaggi interpretati da Kivanç Tatligul, il bel Seyit della serie tv turca di Canale 5 La ragazza e l’ufficiale.

Partiamo dal prodotto più recente: il film La stretta del passato (2023). Thriller a sfondo drammatico, racconta di una coppia di Istanbul che si trasferisce in una cittadina dell’Egeo per sfuggire a uno scandalo. Qui, però, i due scoprono presto che gli abitanti del luogo vogliono sbarazzarci di loro. Kivanç Tatligul è il protagonista maschile Yalin.

Del 2022 sono invece il film Il Festival dei Cantastorie e la serie tv Yakamoz S-245. Il film, tratto da un romanzo, mette in scena l’inatteso riavvicinamento tra un musicista itinerante e il figlio, un ritrovarsi che riapre vecchie ferite mentre i due intraprendono un lungo viaggio verso un festival di cantastorie: Tatligul è ovviamente il figlio Yusuf. La serie tv, invece, riveste i panni di Arman, un biologo marino che, dopo un disastro che si abbatte sulla Terra, deve sopravvivere a una missione di ricerca subacquea mentre un complotto viene alla luce.

Datata 2011, è la serie tv fantascientifica Into The Night, un kolossal internazionale in cui Tatligul veste i panni sempre di Arman, destinato un anno dopo a divenire centrale per Yakamoz S-245. È invece del 2019 il film Organize Isler, un dramedy in cui un truffatore di Istanbul si ritrova ad affrontare un folle boss delle scommesse clandestina dopo che figlia e genero sono stati raggirati. Questo è uno di quei titoli in cui, nei panni dell’antagonista, farete fatica anche a riconoscerlo fisicamente.

E sarà sempre Netflix a proporre prossimamente il film Last Call for Istanbul, in cui Kivanç Tatligul è protagonista di una commedia romantica girata a New York. Ricoprirà il ruolo di Mehmet, che all’aeroporto di New York, complice uno sbaglio di bagagli, intreccia il suo cammino con Serin in quella che sarà una vera e propria scoperta dell’amore.

Kivanç Tatligul nella prima immagine del film Last Call for Istanbul.

Gli inediti

Se avete già visto Kivanç Tatligul in tutti questi prodotti, potete sperare nell’arrivo di Family (Aile), l’ultima serie tv del 2023 di cui è protagonista. Interpreta il ruolo di Aslan, figlio di una famiglia numerosa che gestisce una discoteca. Astuto, oscuro e misterioso, si ritroverà a vivere un intenso amore con la psicologa Devin.

Chi ama commuoversi può invece ricercare in rete il film Hadi Be Oglun che, girato nel 2018, vede Tatlitug impersonare Ali, un pescatore che ha dedicato la sua vita al figlioletto Efe, un bambino con problemi di comunicazione che non gli permettono di sorridere, giocare e reagire a ciò che sente. Le lacrime sono assicurate.

