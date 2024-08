La ragazza di Stillwater: Matt Damon, padre in cerca di perdono nel film di Canale 5

P roposto da Canale 5, La ragazza di Stillwater è un film che unisce elementi di dramma familiare e thriller investigativo, offrendo una riflessione profonda sui legami familiari e sulla possibilità di redenzione.

Canale 5 trasmette in prima visione tv la sera del 9 agosto il film La ragazza di Stillwater. Diretto da Tom McCarthy, il film di Canale 5 La ragazza di Stillwater racconta la storia di Bill Baker (interpretato da Matt Damon), un operaio petrolifero disoccupato che viaggia dall'Oklahoma a Marsiglia per visitare la figlia Allison (Abigail Breslin). Allison è in carcere, condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso.

Quando Allison trova un nuovo indizio che potrebbe scagionarla, Bill decide di indagare da solo, senza informare la figlia. Nel corso delle sue ricerche, Bill si scontra con le difficoltà di vivere in un paese straniero, senza parlare la lingua o comprendere la cultura locale. Tuttavia, incontra Virginie (Camille Cottin), un'attrice francese, e sua figlia Maya (Lilou Siauvaud), con le quali sviluppa un legame che lo porta a riconsiderare la sua vita e il suo rapporto con Allison.

I personaggi principali

Il film di Canale 5 La ragazza di Stillwater, diretto da Tom McCarthy, noto per Il Caso Spotlight, si basa su un mix di ispirazioni reali e narrative originali. La storia di Allison, intrappolata in un sistema giudiziario straniero, ricorda il caso di Amanda Knox, ma il film si distacca rapidamente per esplorare temi più ampi di redenzione, paternità e appartenenza.

Bill Baker è il protagonista centrale, interpretato da Matt Damon. Bill è un uomo semplice, segnato da un passato di abusi di alcol e droghe, che ora cerca di rifarsi una vita. Damon descrive il suo personaggio come un uomo che "si sente responsabile per non essere stato un buon padre" e che cerca disperatamente di fare ammenda. La sua missione di provare l'innocenza della figlia diventa una sorta di redenzione personale.

Allison Baker, impersonata da Abigail Breslin, è una giovane donna che affronta un'ingiusta accusa di omicidio. La sua relazione con il padre è complessa e tesa, caratterizzata da una mancanza di fiducia e da risentimenti passati. Breslin sottolinea la difficoltà del suo personaggio nel fidarsi del padre, dicendo: "Lui non è stato presente nella sua vita, e lei non è sicura di poter contare su di lui ora".

Virginie e sua figlia Maya rappresentano il lato più umano e accogliente della Francia. Virginie, portata in scena da Camille Cottin, è un'attrice teatrale che vive a Marsiglia con la figlia. Cottin descrive il suo personaggio come "una donna forte che non sacrifica le sue ambizioni per la maternità". Maya, interpretata dalla giovanissima Lilou Siauvaud, diventa una figura cruciale nel film, creando un legame affettivo con Bill.

Il poster del film di Canale 5 La ragazza di Stillwater.

Senso di colpa e giustizia

Il film di Canale 5 La ragazza di Stillwater affronta temi universali come il senso di colpa, la redenzione e la ricerca di giustizia. Bill Baker rappresenta un uomo comune che cerca di redimersi per gli errori del passato, ma si trova a navigare in un contesto estraneo e ostile. La sua storia è quella di un padre che cerca di riconquistare la fiducia della figlia, nonostante i suoi errori e le difficoltà.

Il film esplora anche le differenze culturali e le sfide che ne derivano. Marsiglia, con la sua ricca diversità culturale, diventa non solo uno sfondo per la trama, ma un personaggio a sé stante, rappresentando il caos e la bellezza della vita urbana. McCarthy ha scelto Marsiglia per la sua energia unica e per la sua capacità di incarnare una varietà di esperienze umane e culturali.

Il regista ha inoltre spiegato che il film è stato influenzato dai cambiamenti politici e sociali avvenuti negli Stati Uniti negli ultimi anni, in particolare durante l'era Trump. McCarthy vede il film come una riflessione sull'America contemporanea, sul suo ruolo nel mondo e sui suoi valori morali.

