Su Netflix un film racconta le sfide di una giovane ragazza lappone contro patriarcato e xenofobia

A rriva su Netflix il film La ragazza delle renne, tratto da un best seller internazionale. Al centro, la storia di una giovane ragazza che combatte in nome della natura e contro una struttura patriarcale profondamente radicata.

Netflix propone dal 12 aprile in esclusiva il film La ragazza delle renne. Diretto da Elle Maria Eira e sceneggiato da Peter Birro, il film Netflix La ragazza delle renne si basa sull’omonimo romanzo della scrittrice Ann-Helén Laestadius. Al centro del racconto c’è la lotta di una giovane donna per difendere la sua eredità indigena in un mondo in cui la xenofobia è in aumento, il cambiamento climatico minaccia il pascolo delle renne e i giovani scelgono il suicidio di fronte alla disperazione collettiva. Ma la storia mette anche a nudo le tensioni che sorgono quando le idee moderne si scontrano con una cultura tradizionale caratterizzata da strutture patriarcali profondamente radicate.

Il cast include Elin Kristina Oskal, Martin Wallström, Lars-Ánte Wasara, Ida Persson Labba, Pávva Pittja, Ingahilda Tapio, Magnus Kuhmunen, Simon Issát Marainen, Niilá Omma e Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Un fenomeno letterario

La ragazza delle renne, film original Netflix, trae spunto dall’omonimo romanzo di Ann-Helén Laestadius, anche produttrice esecutive del lungometraggio le cui riprese si sono svolte in Lapponia. “Sono al settimo cielo: per ogni scrittore è ovviamente un sogno vedere il proprio libro adattato per lo schermo e in grado di raggiungere un pubblico del tutto nuovo in tutto il mondo”, ha commentato.

“Sono incredibilmente felice che Netflix abbia scelto di dare importanza a una storia sami”, ha replicato la regista Elle Maria Eira. È arrivato il mondo che chiunque conosca questa storia e cosa sta accadendo oggi in Lapponia. Anch’io sono proprietaria di renne e, per tale ragione, mi riconosco in ciò che ho raccontato. So anche che le mie sorelle, i miei fratelli e i miei antenati indigeni sono al mio fianco. Sono orgogliosa dell’opportunità datami da Netflix e da Laestadius”.

La ragazza delle renne è stato pubblicato per la prima volta in Svezia nel 2021 prima di essere tradotto e venduto in oltre 20 Paesi, tra cui Germania, Regno Unito, USA e Canada. Il romanzo ha anche ricevuto il riconoscimento come libro svedese dell’anno nel settembre del 2021. Esplorando il rapporto tra la protagonista e la sua comunità, pone l’accento anche sui conflitti generazionali e le sfide dell’identità culturale e personale.

Il romanzo

Nel panorama letterario contemporaneo, pochi romanzi hanno catturato l'attenzione e il cuore dei lettori come La ragazza delle renne, ora film per Netflix. Il libro, incantevole e commovente, ci trasporta nelle lande innevate della Sápmi (Lapponia), dove la storia di una giovane donna lotta per difendere la sua eredità indigena contro le forze del cambiamento climatico, della xenofobia crescente e delle tensioni generazionali.

La trama ruota attorno a Elsa (nel film, interpretata da Elin Oskal), una ragazza Sami che si trova a fronteggiare una serie di sfide che minacciano la sua comunità e la sua identità appena a nord del Circolo Polare Artico. Mentre il cambiamento climatico minaccia il modo di vita tradizionale basato sul pascolo delle renne, Elsa si trova ad affrontare anche l'opposizione di coloro che vorrebbero vederla abbandonare le sue radici culturali in favore di una vita più convenzionale. Una mattina, mentre scia da sola, testimonia la brutale uccisione di una renna da un uomo. Pur riconoscendo l’assassino, si rifiuta però di dire a chiunque il suo nome portandosi il segreto come un peso nel cuore.

La narrazione prende vita attraverso una serie di eventi che mettono Elsa e la sua comunità di fronte a situazioni sempre più difficili. Quando una serie di episodi xenofobi si scatena nella regione, la tensione raggiunge livelli insostenibili. Nel frattempo, la lotta per mantenere viva la tradizione del pascolo delle renne si fa sempre più ardua, mentre i giovani della comunità si trovano di fronte a un futuro incerto e a volte disperato. Una volta cresciuta, Elsa diventa l’obiettivo stesso dell’assassino della renna ma ciò, anziché intimorirla, lascia venir fuori tutta la rabbia, la paura e il senso di colpa, che si porta appresso da quand’era piccola.

Tuttavia, La ragazza delle renne non è solo una storia di conflitto e disperazione. Al contrario, Laestadius dipinge un quadro ricco di amore, resilienza e speranza. Attraverso la lotta di Elsa e dei suoi compagni, emergono temi universali di identità, appartenenza e perseveranza. La loro determinazione nel difendere la propria cultura e le proprie tradizioni è una fonte di ispirazione per i lettori di tutte le età e provenienze.

Uno degli aspetti più potenti di La ragazza delle renne è la sua capacità di porre in luce le sfide contemporanee affrontate dalle comunità indigene in tutto il mondo. La storia di Elsa e della sua gente offre una finestra unica su una realtà spesso trascurata, permettendo ai lettori di sviluppare una maggiore comprensione e empatia per le lotte e i trionfi di queste comunità. Ma anche dell’essere donna, in un mondo in cui gli uomini, soprattutto i più anziani, le vorrebbero al “loro posto”.

In definitiva, La ragazza delle renne è molto più di un semplice romanzo. È un richiamo all'azione, una chiamata alla solidarietà e un inno alla forza dello spirito umano. Attraverso la sua narrazione avvincente e i suoi temi universali, questo libro affascinante continua a toccare il cuore di chiunque abbia il privilegio di leggerlo, offrendo un'esperienza letteraria che rimarrà incisa nella mente e nel cuore per molto tempo a venire.

