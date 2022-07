La ragazza della palude: Il film che ci invita a ritrovare il legame con Madre Natura

T aylor Swift è rimasta talmente incantata dal romanzo La ragazza dalla palude da aver scritto una canzone originale per il film che ne è stato tratto. Scopriamo insieme di cosa parla.

La ragazza della palude è il film tratto dall’omonimo best seller di Delia Owens. Con protagonista Daisy Edgar-Jones, uscirà nei cinema italiani il 13 ottobre grazie a Warner Bros. ma la sua release americana è attesa per il 15 luglio nel periodo destinato ai blockbuster.

Tra i titoli della letteratura contemporanea più apprezzati degli ultimi anni, La ragazza nella palude può contare nella colonna sonora sul brano Carolina, scritto e interpretato da Taylor Swift. La regia del film è invece firmata da Olivia Newman.

La trama del film

Il film La ragazza della palude racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all'età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla "ragazza della palude" hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità.

Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente. Ma, quando uno dei due viene trovato morto, Kya è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all'interno della palude.

Daisy Edgar-Jones in La ragazza della palude.

Il fenomeno letterario amato da Taylor Swift

La storia di sopravvivenza raccontata dal film La ragazza della palude arriva sul grande schermo grazie all’interessamento di Reese Whiterspoon che, in veste di produttrice, ha notato il romanzo di Delia Owens. “Mi sono innamorata sin da subito della storia di Kya. Ho letto il romanzo tutto d’un fiato colpito dalle vicende di questa ragazzina che cresce in una zona di campagna, evitata dagli altri”, ha dichiarato l’attrice premio Oscar.

“Le esperienze che Kya ha con i due uomini sono entrambe tanto toccanti quanto terrificanti”, ha continuato Whiterspoon. “Delia Owens ha descritto tutto con una tale autenticità che sembra quasi essere cresciuta anche lei nello stesso posto della sua protagonista”.

“Delia ha creato una storia senza tempo”, ha sottolineato invece la regista Olivia Newman. “Parla allo stesso tempo di amore, esclusione, omicidio e giustizia sullo sfondo di un’ambientazione particolare che si presta al dramma della protagonista. Sono fiera di aver preso parte alla realizzazione del film, portato a termine da una squadra composta per la maggior parte di donne”.

Vero e proprio fenomeno, il libro La ragazza della palude è stato in cima alle classifiche dei più venduti per ben 191 settimane, con oltre 12 milioni di copie vendute. La popolarità del romanzo è tale che anche la cantautrice Taylor Swift ha voluto prendere parte al film, componendo appositamente una canzone originale. “Che Taylor abbia scritto un brano per La ragazza della palude di sua spontanea iniziativa e ce lo abbia proposto è il più grande regalo che potevamo ricevere”, ha commentato Whiterspoon. “La sua Carolina incorpora alcuni degli elementi più inquietanti del film. E chi meglio di lei, esperta conoscitrice di musica folk e country, poteva capire meglio le atmosfere che circondano Kya?”.

“La ragazza della palude è un libro da cui sono stata completamente assorbita quando l’ho letto”, ha raccontato Taylor Swift. “Non appena ho sentito che era in lavorazione un film tratto da esso, ho voluto farne anch’io parte. Ho scritto Carolina da sola e ho chiesto al mio amico Aaron Dessner di produrla. Volevo creare qualcosa di inquietante ed etereo che ben si abbinasse all’affascinante storia del romanzo”.

Daisy Edgar-Jones in La ragazza della palude.

Una protagonista maltrattata da chiunque

Al centro del romanzo e del film La ragazza della palude c’è la giovane Kya Clark. È lei la ragazza della palude, quella di cui si sa poco e si presume molto. Quando Chase Andrews, un tempo noto quaterback di città e ora erede di un negozio di automobili di successo, viene trovato morto, la maggior parte dei suoi concittadini punta il dito contro Kya.

Mentre l’avvocato difensore Tom Milton cerca di salvare la vita di Kya, la ragazza rivela lentamente i suoi segreti e misteri: l’abbandono da parte della famiglia, la sopravvivenza nel crescere da sola nella palude, i due amori che hanno plasmato il suo passato e il legame con la natura circostante (e le sue creature).

“I cittadini trattano Kya molto male fin dall’inizio”, ha rivelato Daisy Edgar-Jones, l’attrice che interpreta Kya. “Come Kya stessa si dice, accade per qualcosa che ha a che fare più con loro che con lei. Tutti sono convinti che sia la strana ragazza della palude e su di lei girano voci e credenze di ogni tipo. Nessuno capisce realmente che è solo una ragazza abbandonata che avrebbe bisogno di aiuto. Quindi, è quasi naturale che chiunque la consideri responsabile della morte di Chase”.

“La ragazza della palude è un film con una giovane e incredibile eroina. Kya è vulnerabile e fragile ma sa anche essere forte e resiliente”, ha sottolineato la regista Olivia Newton. “Kya è il simbolo della resilienza di tutte noi donne. Ma la sua storia sottolinea come l’amore e la connessione umana siano fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza. Ma è anche un invito per tutti quanti a credere in se stessi quando gli altri non lo fanno”.

Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith in La ragazza della palude.

Madre Natura

Kya, la protagonista del film La ragazza della palude, non potrebbe essere così forte se la natura non l’avesse “adottata”. In un certo senso, la Natura è diventata sua madre, l’ha cresciuta e sostentata, le ha insegnato a sopravvivere e a vivere.

E non è così casuale che la Natura abbia un ruolo così predominante sia nel film sia nel romanzo. La scrittrice Delia Owens non ha mai fatto mistero dell’aver tratto ispirazione dalla propria esperienza di vita. “Tutta la mia vita è alla base del romanzo”, ha rivelato. “Sin da bambina, mia madre mi incoraggiava ad andare nei boschi e a spingermi sempre più oltre. Per anni ho raccolto tutto ciò che trovavo, dalle pietre agli insetti”.

Crescendo, Delia Owens ha deciso di fare della scienza e della natura la sua ragione di vita. Ha così conseguito una laurea in Zoologia all’University of Georgia e un dottorato in Comportamento animale alla University of California. Ha inoltre trascorso più di due decenni a vivere e lavorare nella natura selvaggia africana, studiando gli animali e riportando le sue osservazioni in tre libri di saggistica.

“La mia permanenza in Africa ha contribuito non poco alla stesura di La ragazza della palude”, ha aggiunto la scrittrice. “Mi ha permesso di conoscere il lato umano della natura. Dimentichiamo troppo facilmente di essere anche noi umani parte della Natura e di avere con lei un rapporto speciale. La chiamiamo Madre Natura ma non la rispettiamo come una vera madre”.

La ragazza della palude: Le foto del film 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 . 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT