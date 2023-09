La probabilità statistica dell’amore a prima vista al centro del film Netflix

A rriva su Netflix il film La probabilità statistica dell’amore a prima vista, una commedia romantica che adatta un best seller per young adult. Protagonisti ne sono gli attori Haley Lu Richardson e Ben Hardy, al centro di una storia che mostrerà come anche l’improbabile diventa probabile.

Netflix propone dal 15 settembre il film La probabilità statistica dell’amore a prima vista, diretto da Vanessa Caswill. Tratto dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, il film La probabilità statistica dell’amore è un'incantevole commedia romantica dai produttori del franchise Netflix Tutte le volte che ho scritto ti amo.

Interpretato da Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher e Sally Phillips, ci ricorda che il tempismo è tutto e che a volte il vero amore si trova in luoghi inaspettati. Al centro della storia, Hadley e Oliver che cominciano a innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi alla dogana. La prospettiva che si ritrovino è remota, ma il destino potrebbe riuscire a sconfiggere le probabilità.

La trama del film

Il film Netflix La probabilità statistica dell’amore a prima vista prende avvio quando, dopo aver perso il volo da New York a Londra, i ventenni Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita...

Statisticamente parlando, se ci si innamora a prima vista di qualcuno che non si è mai incontrato prima, quante sono le probabilità di finirci insieme? Solitamente basse, molto basse. Ma nell’universo dei film d’amore tutto è possibile: i sentimenti sanno sempre come farsi strada e non importa quanto in maniera improbabile. Se ne renderanno presto conto Hadley e Oliver che continueranno a perdersi e a ritrovarsi, di aeroporto in aeroporto e in tutta Londra. Sarà amore vero?

Il poster originale del film Netflix La probabilità statistica dell’amore a prima vista.

Si può controllare l’amore?

Americana coraggiosa e appassionata di letteratura e poesia, Hadley sta andando da New York a Londra per vedere suo padre risposarsi. Tuttavia, arriva all’aeroporto in ritardo e perde l’aereo. Fortunatamente, c’è posto sul volo successivo ma per molti più soldi. Comincia così il film Netflix La probabilità statistica dell’amore a prima vista.

Mentre Hadley si indebita con la sua carta di credito e aspetta di salire a bordo, incontra per caso Oliver, un esperto di statistica originario del Regno Unito. Tra i due scatta subito la simpatia e da quel momento in poi il destino continua a portare l’uno al cospetto dell’altra. Si ritrovano infatti sullo stesso volo: in un primo momento, occupano file diverse ma una cintura difettosa fa si che Oliver si sposti di posto e che sieda nell’unico disponibile, proprio accanto ad Hadley!

Il viaggio in aereo si trasforma in un lungo appuntamento: i due si godono insieme i pasti e guardano un film ma l’atterraggio arriva fin troppo presto, rompendo l’alchimia che si è creata. Una volta a Londra, si perdono di vista alla dogana prima ancora di scambiarsi i numeri. Finirà così? Ovviamente no. Sebbene le probabilità che si incontrino sono pressoché nulla, il destino ha in serbo ben altro per loro e lo sanno bene i lettori del romanzo di Jennifer E. Smith, pubblicato nel 2011.

“Interpretare Oliver è stata una sfida irresistibile”, ha commentato l’attore Ben Hardy. “Oliver è la definizione vivente di uno statistico, un uomo che si affida ai dati per controllare l’incontrollabile. Ma si può portare tanta razionalità nell’imprevedibilità dell’amore e del romanticismo?”.

