La passione turca irrompe su Netflix e nei nostri cuori

A rriva su Netflix la serie tv La passione turca, successo spagnolo pronto a conquistare anche l’Italia con la fusione di due generi di racconto particolarmente amati: la soap made in Spain e la dizi.

La passione turca è la nuova serie nuova serie originale di Atresmedia TV che Netflix propone dal 28 giugno, dopo il successo riscontrato in Spagna in prima serata su Antena 3. Composta da sei episodi di 50 minuti ciascuno, la serie tv Netflix La passione turca narra una storia d'amore portata all'estremo in due tempi.

Olivia è una donna indipendente e forte che si imbarca in una relazione frenetica che la porterà all'ossessione e a lasciare la sua vecchia vita, rinunciando alla sua libertà. Tutto questo per Yaman, un uomo che non sa più se conosce davvero. La passione e il desiderio trascinano la protagonista in luoghi che non avrebbe mai immaginato, dominandola e dirigendo la sua vita.

La trama della serie tv

Maggie Civantos e l'attore turco Ilker Kaleli interpretano la coppia protagonista della serie tv Netflix La passione turca, il cui cast si completa con nomi spagnoli e turchi, tra cui Ainhoa Santamaría, Yasemin Sannino, Fernando Andina, Laura Pamplona, Arlette Torres, Burak Hakki e Mariona Terés.

La passione turca è l'adattamento della popolare opera omonima scritta nel 1993 dal rinomato autore Antonio Gala. La storia ruota intorno a Olivia, una professoressa spagnola di Belle Arti con una brillante carriera professionale, che si sveglia da un coma in un ospedale di Istanbul dopo aver tentato il suicidio. Lì risponde alle domande di un'ispettrice che indaga sulla collaborazione di Olivia in una rete di contrabbando di opere d'arte insieme a Yaman, il suo amante turco.

Il racconto della protagonista ricostruisce in due tempi la travolgente passione che ha vissuto con Yaman e che l'ha portata ad abbandonare il suo progetto di vita in Spagna. Una storia piena di luci e ombre sulla quale Olivia non dice sempre la verità, alimentando il mistero che avvolge la sua permanenza in Turchia e la sua partecipazione ai pericolosi affari dell'uomo.

Per evitare la prigione e ottenere la protezione delle autorità, Olivia deve tornare da Yaman e informare la polizia dei suoi movimenti. Un atto tanto coraggioso quanto disperato: Olivia agisce per salvarsi o per salvare Yaman e la loro storia d'amore?

Il poster originale della serie tv Netflix La passione turca.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi principali che animano la serie tv Netflix La passione turca.

Maggie Civantos è Olivia

Olivia decide di trasferirsi temporaneamente a Istanbul per lavorare alla tesi che l'aiuterà a ottenere un posto come docente di arte bizantina a Madrid. Impegnata nella sua carriera professionale, Olivia non ha tempo per l'amore e non dà mai nessuna possibilità di futuro alle sue relazioni. Quando conosce Yaman, ogni suo presupposto si sgretola. Lei, che ha sempre difeso la sua indipendenza, la sua libertà, il suo particolare modo di vedere il mondo, si rende conto che riesce ad avvicinarsi alla realtà solo attraverso gli occhi del suo amante turco.

Olivia si abbandona alla passione e all'amore di Yaman, un uomo che la fa perdere, mettere in discussione, sfumare... lanciandosi a vivere esperienze sconosciute che, per sua sorpresa, la mantengono più viva che mai.

Ilker Kaleli è Yaman

Yaman è un uomo attraente, carismatico, seducente e molto intelligente. Lavora fin da bambino nel negozio di antiquariato della sua famiglia nel bazar, dove coltiva il suo amore per l'arte e la storia della Turchia.

Con gli anni, il baratto con i turisti inizia a diventare troppo piccolo per lui e decide di espandere l'attività. Lo fa grazie al suo contatto con Emir, un uomo potente che gli offre l'opportunità di moltiplicare il suo capitale. Consapevole dell'influenza che esercita su Olivia, Yaman approfitta per portarla nel suo terreno, nasconderle la vera natura dei suoi affari e occultare la sua doppia vita.

Ainhoa Santamaría è Laura

Poche persone al mondo conoscono Olivia bene come sua sorella Laura. La relazione tra le due è una vera e propria montagna russa che passa dall'ammirazione al rifiuto in un batter d'occhio. Laura, una brillante studentessa di discipline umanistiche, è stata un punto di riferimento per sua sorella fino a quando ha deciso di sposarsi e abbandonare la sua carriera. Olivia mette in discussione lo stile di vita di Laura, e Laura si preoccupa per la continua mania di sua sorella di allontanarsi dagli uomini che possono renderla felice.

Quando Olivia decide di rimanere con Yaman a Istanbul, Laura resta in allerta. Non esiste nulla di più potente dell'amore incondizionato tra sorelle.

Mariona Terés è Espe

Esperanza è la migliore amica di Olivia fin da quando erano bambine. Anche se le loro personalità e ambizioni sono diverse, sono cresciute insieme e si sono sempre volute un bene immenso. Energica, spontanea e con un grande senso dell'umorismo, a Espe poche cose le si mettono davanti e riesce a far sorridere anche nei momenti peggiori.

Olivia sa che, qualunque cosa accada, Espe sarà sempre lì. Tanto che potrebbe attraversare il Mediterraneo a nuoto se fosse necessario per aiutare la sua amica del cuore.

Fernando Andina è Pablo

Pablo è l'unico uomo con cui Olivia ha avuto una relazione anni fa. Si sono conosciuti all'università e si sono subito legati. Quando Pablo ha voluto formalizzare il legame, Olivia l'ha subito troncato. Una decisione incomprensibile per Pablo che lo ha spinto a trasferirsi in un'altra città.

Una notte, Olivia e Pablo si incontrano a Istanbul. Lui le dice che lavora per una multinazionale, ma le nasconde il vero scopo. Il legame di Olivia con Yaman obbligherà Pablo a dibattersi tra i suoi sentimenti e il suo dovere.

Yasemin Sannino è Fatma

Fatma è una veterana investigatrice turca che si occupa dell'interrogatorio di Olivia. Consapevole dell'inferno attraversato da Olivia, si mostra empatica con lei. Ma con l'avanzare delle indagini e la constatazione che la spagnola evita di dire la verità, Fatma comincia a perdere la pazienza: da molto tempo tenta di smantellare la rete di Emir e Yaman e senza la collaborazione di Olivia potrebbe perdere l'opportunità.

Cosimo Fusco è Emir

Emir è il socio di Yaman, un uomo molto ben posizionato a Istanbul. Temuto sia dai suoi amici che dai suoi nemici, il suo traffico di influenze raggiunge tutti gli strati della società, comprese le fila della polizia corrotta. Quando Emir conosce Olivia vede in lei un valore che non possono lasciarsi sfuggire per i loro affari. Per questo motivo incarica Yaman di usare il suo fascino per conquistarla e farla cadere nelle sue mani. Come ha già fatto con altre donne.

Arlette Torres è Lupe

Messicana di origine, la moglie di Emir è arrivata a Istanbul per un viaggio di piacere e vi è rimasta per formare una famiglia con il turco, l'uomo che le ha rubato completamente il cuore e la ragione. Quando Olivia inizia a essere una spina nel fianco degli affari di suo marito, non esiterà a prendere in mano la situazione per mantenere in piedi il suo castello di carte.

Yigit Ege Yazar è Ozan

Ozan, sensibile e riservato, è l'assistente nel negozio di antiquariato. Yaman lo ha accolto dalle strade di Istanbul quando era un bambino e lo ha messo a lavorare nel negozio dove si è reso conto dell'intelligenza e dell'astuzia del ragazzo. Il giovane, dal cuore d'oro, farebbe qualsiasi cosa per Yaman, senza badare alle conseguenze.

Laura Pamplona è Rosario

Rosario, la moglie del viceconsole, è la persona più vicina che Olivia ha come amica a Istanbul. Estroversa, attiva e amante della vita sociale, Rosario mette Olivia in contatto con la scena bohémien e artistica della città. Oltre a mostrarle le luci di Istanbul, sa anche darle consiglio e conforto quando Olivia si perde tra le sue ombre.

Inge Ladd è Ariana D’Urtach

Storia viva di Istanbul. Suo padre le ha inculcato l'amore e il rispetto per la Turchia e lo coltiverà fino agli ultimi giorni della sua esistenza, che presume vicina. La quantità di esperienze vissute dalla contessa, la sua visione idealizzata e fantasiosa delle relazioni amorose e della passione, collegano Olivia a un mondo di irrealtà che rafforzano i suoi legami con Yaman. La casa di Ariane, piena di oggetti pittoreschi e antiquariati, diventa il palcoscenico delle loro conversazioni.

La passione turca: Le foto della serie tv 1/35 2/35 3/35 4/35 5/35 6/35 7/35 8/35 9/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 19/35 20/35 21/35 22/35 23/35 24/35 25/35 26/35 27/35 28/35 29/35 30/35 31/35 32/35 33/35 34/35 35/35 PREV NEXT