La moglie di Tchaikovsky: Il trailer italiano e il poster in anteprima del film tratto da una storia vera

A rriva nelle sale italiane La moglie di Tchaikovsky, il film che il regista Kyrill Serebrennikov ha presentato in concorso al Festival di Cannes. Racconta la vera storia di Antonino Miliukova, vittima di un destino orribile e del patriarcato zarista.

Arthouse, la label di I Wonder Pictures dedicata al cinema d’autore, porta in sala dal 4 ottobre in collaborazione con Biografilm La moglie di Tchaikovsky, il film che il regista Kyrill Serebrennikov ha portato in concorso al Festival di Cannes.

La vita domestica di un’icona russa come Pyotr Ilyich Tchaikovsky viene descritta nel film La moglie di Tchaikovsky attraverso l’esperienza di Antonina Miliukova, che ebbe la sfortuna di sposare il compositore e di vivere sulla propria pelle un martirio frutto del patriarcato dell’era zarista. Con protagonista l’attrice Alena Mikhailova con un’interpretazione straordinariamente intensa, il film La moglie di Tchaikovsky si presenta oggi attraverso il trailer e il poster italiano che vi proponiamo in esclusiva.

Il poster italiano del film La moglie di Tchaikovsky.

La trama del film

Il film La moglie di Tchaikovsky ci porta nella Russia del XIX secolo. Antonina Miliukova è una giovane, bella e brillante aristocratica russa che può ottenere tutto ciò che desidera. Si innamora però di Pyotr Tchaikovsky e vuole sposarlo a ogni costo. Il compositore accetta il matrimonio per mettere a tacere le voci sul suo conto ma ben presto la situazione tra le mura domestiche si fa complessa. L’uomo incolpa Antonia di tutte le sue disgrazie e della sua depressione, cercando brutalmente un modo per sbarazzarsi di lei. Vittima della salute mentale del marito, Antonina esce devastata dalla sua decisione di separarsi fino al punto da conoscere in prima persona il significato della parola “follia”.

“Da molto tempo mi interessavo alla figura di Tcjaikovsky”, ha raccontato Kirill Serebrennikov. “Lo considero una specie di extraterrestre: tutti lo conoscono ma nessuno sa niente di lui. Ho potuto saperne di più sul suo conto grazie alla lettura di due libri tra loro molto differenti, uno sul compositore e uno sulla moglie Antonina".

"Entrambi hanno fatto da spunto iniziale per la mia sceneggiatura ma poi ho voluto focalizzarmi su Antonina e raccontare del compositore attraverso il suo sguardo. Quindi, il film si è trasformato in un racconto su Antonina, divenendo un’indagine sulla personalità, sulla natura e sull’essenza di una donna dalla vita complicata e traumatizzata e dal destino orribile”.

Vediamo in anteprima esclusiva il trailer del film La moglie di Tchaikovsky.

La vera storia di Antonia Miliukova

Antonina Miliukova, la cui storia è raccontata nel film La moglie di Tchaikovsky, era una giovane donna russa che aveva studiato al Conservatorio di San Pietroburgo e aveva una passione per la musica. Nel 1877, inviò una lettera appassionata a Tchaikovsky, esprimendo la sua ammirazione per lui e confessando il suo amore per il compositore attraverso una serie di lettere. Tchaikovsky, che all'epoca aveva 37 anni e lottava con una serie di problemi personali, tra cui la sua omosessualità, rispose alle lettere di Antonina con gentilezza e compassione.

Le lettere di Antonina diventarono sempre più intense, e alla fine Tchaikovsky accettò la sua proposta di matrimonio nel luglio del 1877, in parte per sfuggire alle pressioni sociali riguardanti la sua sessualità e per cercare di portare stabilità nella sua vita. Tuttavia, Tchaikovsky sembrava non essere sinceramente interessato ad Antonina e sembrava vedere il matrimonio come un modo per nascondere la sua omosessualità.

Il matrimonio tra Antonina Miliukova e Tchaikovsky si rivelò un disastro. La coppia si sposò il 6 luglio 1877, ma quasi immediatamente Tchaikovsky si rese conto che aveva fatto un errore terribile. Antonina era instabile e soffriva di gravi problemi psicologici. La loro relazione era segnata da litigi frequenti, e il compositore cercò di sfuggire alla situazione passando il tempo lontano da casa.

Nel mese di settembre 1877, Tchaikovsky lasciò Antonina e fuggì a Mosca. La loro unione durò solo pochi mesi. Il matrimonio fu ufficialmente annullato nel 1878, dopo una lunga battaglia legale.

La storia del matrimonio tra Antonina Miliukova e Tchaikovsky è diventata una delle più famose storie di matrimonio fallito nella storia della musica classica. Tchaikovsky soffrì molto a causa di questa esperienza, e il dolore emotivo che ne derivò influenzò notevolmente la sua musica. Nonostante i suoi problemi personali, Tchaikovsky continuò a comporre alcune delle opere più celebri della musica classica russa, tra cui il suo celebre balletto Il lago dei cigni.

La moglie di Tchaikovsky: Le foto del film 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 PREV NEXT