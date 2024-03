Catherine Deneuve è in un film la moglie del Presidente in cerca di emancipazione

A rriva nelle sale italiane il film La moglie del Presidente, in cui l’iconica Catherine Deneuve interpreta Bernadette Chirac, la moglie del due volte presidente francese. In una storia che mira all’emancipazione femminile, a farla da padrona è la commedia.

Europictures porta in sala dal 25 aprile il film La moglie del Presidente, diretto da Léa Domenach e presentato in anteprima italiana al Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese in programma dal 3 al 7 aprile 2024 a Roma. E ospite d’onore dell’edizione di quest’anno della rassegna è proprio la protagonista del film La moglie del Presidente: Catherine Deneuve.

Riconosciuta nel mondo intero per il suo talento di attrice, camaleontica e ribelle, insofferente agli schemi, oltre sessantanni di carriera, più di 120 film, una carriera in divenire, Catherine Deneuve è una icona ultramoderna che sfugge alle definizioni. Stella assoluta del cinema francese, riesce a donare a ogni ruolo una piccola verità di sé, pur mantenendo una distanza di sicurezza che le permette di coltivare un’eterna aura di mistero.

E nel film La moglie del Presidente ci sorprende ancora con il ruolo brillante e irresistibile di Bernadette, ovvero Madame Chirac, la consorte del due volte Presidente francese.

La trama del film

Il film La moglie del Presidente racconta la storia di Bernadette Chodron de Courcel (Catherine Deneuve), première dame di Francia, moglie del presidente Jacques Chirac (Michel Vuillermoz). Quando entra finalmente all'Eliseo, dopo aver lavorato una vita intera all'ombra del marito, spera di ottenere il posto che le spetta. Messa da parte perché giudicata troppo antiquata, fredda e austera, Madame Chirac decide di prendersi la sua rivincita diventando la first lady più amata dai francesi.

Al suo esordio, Léa Domenach firma un biopic irriverente e anticonformista: il ritratto di una donna che si libera dal suo stereotipo per trasformarsi in un'icona femminista, incarnata da una Catherine Deneuve pop e regale insieme. "Il film racconta la rivincita di una donna che, troppo a lungo imprigionata nel suo ruolo di mamma e moglie, prende in mano il suo destino", ha raccontato la regista nel sottolineare come il racconto sia costruito in un equilibrio tra realtà e finzione, una sorta di falso biopic in cui "Bernadette è prima di tutto l’eroina di una favola e di una satira bienveillante".

Il poster italiano del film La moglie del Presidente.

Perché un film su Bernadette Chirac

La scelta di scrivere e dirigere un film su Bernadette Chirac nasce dall'interesse di Léa Domenach, per una figura politica meno esplorata rispetto a suo marito, Jacques Chirac. Cresciuta in una famiglia di giornalisti e influenzata da una percezione negativa derivante dai media, la sua visione su Bernadette è cambiata radicalmente dopo la visione di un documentario che la ritraeva come una donna libera e con un senso dell'umorismo sorprendente. Questa scoperta ha ispirato Domenach a raccontare la storia di Bernadette, evidenziando la sua vita parallela a quella di molte donne dell'epoca che, nonostante un'istruzione pari a quella dei loro mariti, si ritrovano a fare un passo indietro nella loro carriera.

La decisione di optare per una commedia è derivata sia dal desiderio di catturare l'essenza umoristica di Bernadette Chirac sia dalla convinzione che l'umorismo potesse essere un potente veicolo di messaggi significativi. La comicità del film La moglie del Presidente non mira alla satira malevola ma offre piuttosto una riflessione affettuosa e distaccata sulla vita dei suoi protagonisti, rendendo la narrazione accessibile a un ampio pubblico e onorando allo stesso tempo l'aspetto religioso di Bernadette attraverso la figura di un coro che la accompagna.

Il film segue la vita dei Chirac durante gli anni della presidenza, mescolando eventi reali e momenti di pura invenzione per creare un racconto che, pur rimanendo fedele alla cronologia storica, prende le libertà necessarie per adattarsi al genere della commedia. Questa scelta riflette il desiderio della regista di presentare una versione di Bernadette Chirac più mite e affabile rispetto alla realtà, trasformandola in un personaggio di finzione che, pur ispirato a lei, ne è distinto.

Bernadette Chirac è raccontata come il pilastro della famiglia, sottolineando la sua lotta interiore e sociale per affermarsi in un ambiente conservatore. La sua graduale evoluzione verso un atteggiamento femminista, seppur in una forma personale e unica, rappresenta una delle tematiche centrali del lavoro di Domenach, che di suo ha inteso esplorare la condizione femminile attraverso varie generazioni.

