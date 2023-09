La mia prediletta: La serie tv Netflix, tratta da un romanzo, su una donna rapita per 13 anni

C ostretta a vivere prigioniera dell’uomo che l’ha anche resa madre, la protagonista della serie tv Netflix La mia prediletta scopre che la libertà non sarà per lei liberatoria.

Arriva su Netflix il 7 settembre la serie tv in sei episodi La mia prediletta. Adattamento di un romanzo thriller di Romy Hausmann, La mia prediletta ci porta in una casa di campagna altamente protetta, dove Lena vive completamente isolata con i due figli Hannah e Jonathan. A dettare la loro vita sono orari ben precisi: mangiano, vanno al bagno e dormono quando prestabilito, attenendosi alle regole che sono state loro imposte dal padre dei bambini. Fanno tutto ciò che vuole l’uomo ma, nel momento in cui Lena riesce a scappare, si scatena una catena di eventi che porta a conseguenze inattese.

La mia prediletta, la nuova serie tv Netflix, inizia dove i thriller tradizionali finiscono: con un atto di redenzione. Ma la vera natura dell’incubo emerge solo con l’arrivo dei genitori nell’ospedale in cui Lena viene ricoverata con Hannah dopo un incidente d’auto quasi fatale. Insieme hanno cercato disperatamente la figlia, scomparsa per quasi tredici anni.

Una libertà che non libera

Diretta da Justus von Dohnanyi e Julika Jenkins, la serie tv Netflix La mia prediletta parte dal presupposto con cui Lena (Kim Riedle) e i suoi figli sono costretti a vivere: “Il controllo crea sicurezza. Le regole creano sicurezza. La sicurezza è la cosa più importante nella vita”. Ed è seguendo questo motto che Lena e i figli Hannah (Naila Schübert) e Jonathan (Sammy Schrein) vivono in una casa altamente protetta e isolata dal resto del mondo. Il padre dei bambini controlla tutti e tre e l’intera famiglia è costretta a seguire le sue rigide regole: non solo i pasti ma anche gli spostamenti in bagno e gli orari di studio sono decisi a priori e devono spaccare il minuto.

Un altro requisito fondamentale da rispettare è la pulizia: non appena il padre entra in casa, tutti devono mettersi in fila e mostrare le mani. “Le unghia devono essere pulite e nella mano non si deve nascondere nulla che possa ferire se stessi o gli altri: questa è la regola”. Ma la verità è che Lena vuole fuggire da quella vita di prigionia, paura e controllo. E da quell’uomo che dice di voler proteggere la sua famiglia dai pericoli in agguato “là fuori”. E un giorno ci riesce anche ma sfortuna vuole che abbia un incidente d’auto. Ma liberarsi è davvero liberatorio?

In fuga dalla prigionia a cui sono state costrette, la piccola Hannah e Lena vengono ritrovate sul luogo dell’incidente e trasportate in ospedale. Qui, Lena scopre a sue spese che la nuova libertà non promette né salvezza né sicurezza. Libera da anni di inferno sulla Terra, si ritrova davanti a un orrore inimmaginabile che sembra non volerla abbandonare.

Il libro di Romy Hausmann

La serie tv Netflix La mia prediletta è tratta dall’omonimo romanzo di Romy Hausmann, pubblicato in Italia da Giunti Editore. Il libro vola sin da subito alto con l’arrivo di Lena e di Hannah in ospedale, dove lo strano comportamento della piccola mette in allarme i medici. Mentre Lena è incosciente e senza documenti, la piccola Hannah afferma innocentemente che sua madre «ha ucciso per sbaglio papà», ma non serve chiamare la polizia perché hanno lasciato il fratellino Jonathan a ripulire quelle brutte macchie rosse sul tappeto...

Appena viene avvisato, il commissario capo Gerd Brühling (interpretato nella serie tv da Hans Löw) ha subito un’intuizione: quella donna non può essere che Lena Beck, la figlia del suo migliore amico Matthias (Justus von Dohnanyi) e Karin (Julika Jenkins), scomparsa 14 anni prima. Ma c’è qualcosa di vero in ciò che racconta quella strana bambina? Come ritrovare la capanna, il fratellino e il cadavere del rapitore, se davvero è stato ucciso? All’arrivo dei genitori di Lena in ospedale, una realtà ancora più sconcertante verrà alla luce. E sarà difficile districarsi in questa rete di verità, fantasie infantili, indizi contrastanti.

Il romanzo è raccontato attraverso il punto di vista dei tre personaggi principali: Hannah, una brillante tredicenne che è più saggia e forse più intelligente di quanto indicherebbero le sue esperienze; Matthias, un uomo spinto a scoprire il destino della figlia scomparsa; e Lena, una donna trattenuta contro la sua volontà prima e alle prese con le conseguenze della sua fuga dopo.

Thriller psicologico pieno di colpi di scena, La mia prediletta affronta molti grandi temi come le questioni di genere, la scomparsa di una figlia, il trauma e il modo in cui la reclusione colpisce i bambini.

