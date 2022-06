La mia ombra è tua: Clip in esclusiva del film con Marco Giallini e Giuseppe Maggio

M arco Giallini e Giuseppe Maggio sono i protagonisti di La mia ombra è tua, diretto da Eugenio Cappuccio e con la partecipazione di Isabella Ferrari. Il film racconta di una storia d'amore iniziata quarant'anni fa e mai finita. Per voi, una clip in esclusiva.

La mia ombra è tua è il nuovo film di Eugenio Cappuccio, al cinema dal 29 giugno grazie a 01 Distribution. Regista e sceneggiatore, Cappuccio è stato assistente di regia di Federico Fellini ma la generazione millennial lo ricorda come il regista dei primi due mitici episodi di I delitti del BarLume, la serie tv di Sky con Filippo Timi e Lucia Mascino.

Amato sin dal suo film d’esordio, l’indimenticabile Il caricatore, Cappuccio ha anche diretto Volevo solo dormirle addosso (con Giorgio Pasotti e Cristiana Capotondi), Uno su due (con Fabio Volo e Anita Caprioli) e Se sei così, ti dico sì (con Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez). La mia ombra è tua, presentato al 68° Taormina Film Fest, segna il suo ritorno al lungometraggio di finzione a ben 11 anni di distanza da quest’ultimo titolo.

Protagonisti di La mia ombra è tua sono Marco Giallini e Giuseppe Maggio, recentemente apprezzato in 4 metà (uno dei titoli Netflix italiani più riusciti di sempre). A loro si affiancano Anna Manuelli, Sidy Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni, Miriam Priviati e Alessandra Acciai. Ma il film conta anche sulla partecipazione di Isabella Ferrari.

Il poster di La mia ombra è tua.

La trama di La mia ombra è tua

Scritto da Laura Paolucci, Edoardo Nesi ed Eugenio Cappuccio, La mia ombra è tua è una storia d’amore, iniziata quarant’anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l’Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep. Il primo è Emiliano (Giuseppe Maggio), un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche. Mentre il secondo è Vittorio Vezzosi (Marco Giallini), un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, successo planetario indelebile nella memoria di tutti.

I due sono diretti a Milano, alla Fiera-mercato degli anni Ottanta e Novanta, in un viaggio ricco di rocamboleschi e divertenti rovesci seguito avidamente in diretta dal mondo social, stimolato casualmente da un’influencer. Il Vezzosi ha infatti accettato di tenere un discorso infrangendo un silenzio durato più di vent’anni. Alla fiera li attendono Milena (Isabella Ferrari), il perduto amore dello scrittore, e una folla oceanica smaniosa di ascoltare il Vezzosi fare i conti con il suo passato, e soprattutto con lo sguardo del nostro Paese, attanagliato dalla nostalgia e perso nel ricordo di sé.

La clip in esclusiva

Prodotto da Fandango con Rai Cinema dal romanzo omonimo di Nesi, La mia ombra è tua si presenta oggi con una clip in esclusiva per TheWom.it. Nella clip, Milena (Isabella Ferrari) confessa a Emiliano (Giuseppe Maggio) di amare ancora Vittorio (Marco Giallini), quel matto lì che è stato il suo primo amore da ragazza. Del resto, chi di noi non pensa ancora al proprio grande amore?