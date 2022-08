La Mantide, la serie tv di Canale 5: Può una madre essere un serial killer?

C anale 5 propone in due serate la serie tv francese La Mantide, un giallo dai risvolti drammatici che contrappone un figlio poliziotto e una madre considerata da tutti un mostro.

La Mantide è la serie tv francese (in sei puntate da 52 minuti) che Canale 5 trasmetterà in prima serata il 30 e 31 agosto. Con un cast di attori d’eccezione, capitanati da Carole Bouquet e Fred Testot, La Mantide ripercorre la turbolenta storia di Jeanne Deber, una serial killer che si era macchiata le mani di sangue 25 anni prima. Mentre Jeanne è ancora in carcere e in isolamento, qualcuno che imita le sue modalità rappresenta un rompicapo per le autorità. Jeanne viene dunque coinvolta nelle indagini ma presta il suo aiuto a una sola condizione: interloquire solo con Damien Carrot, suo figlio.

La trama della serie tv La Mantide

La Mantide, la serie tv proposta da Canale 5, è ben nota al pubblico di Netflix. Prodotta nel 2017, era disponibile sulla piattaforma fino a non molto tempo fa. Arriva però ora sulla tv generalista, promettendo di conquistare molti più spettatori con il suo clima di suspense e mistero. “La Mantide” è il nome che la polizia ha dato a Jeanne Deber (Carole Bouquet). E in effetti l’appellativo le calza a pennello: 25 anni prima, Jeanne aveva ucciso uomini che si erano comportati in maniera inappropriata nei confronti di donne e bambini. Tuttavia, la Mantide è ora più innocua che mai: rinchiusa in prigione, sta scontando la sua condanna e nulla lascia presagire un suo ritorno in libertà.

Tuttavia, l’apparizione di un serial killer che usa le stesse modalità di Jeanne, imitando tre dei suoi efferati omicidi, segnerà in maniera inaspettata il destino di altre due persone: il commissario Ferraci (Pascal Demolon) e il detective Damien Carrot (Fred Testot), il figlio della Mantide. Contattata per prestare il suo aiuto nella nuova inchiesta, Jeanne pone una condizione: il suo unico interlocutore dovrà essere Damien, quel figlio che non vede da quando è stata incarcerata.

Damien è tutt’altro che felice della richiesta. Sebbene sembri avere una vita familiare più che perfetta, Damien vede vacillare la sua serenità, dal momento che nessuno dei suoi colleghi sa quale relazione lo leghi alla Mantide. Eppure, non c’è tempo per perdersi in questioni familiari: l’inchiesta deve essere chiusa il prima possibile, l’imitatore della madre agisce in fretta e la polizia non ha altre piste da seguire.

Ben presto, si fa avanti un possibile sospetto: Baptiste Séverin. Potrebbe essere lui l’assassino: è stato in contatto con Jeanne e sa tutto della parentela della donna con Damien. In Damien si fa avanti un legittimo dubbio: non è che la madre ha manovrato Baptiste dal carcere solo per rivederlo? Ma la risposta non è così scontata come sembra. L’assassino potrebbe essere qualcuno che è al suo fianco. E per arrivare alla verità Damien si ritroverà presto, in un turbinio di eventi, tra cui l’evasione della stessa Mantide, a fare la più difficile delle scelte: sacrificare sua madre per salvare Lucie, la sua donna?

Madre e figlio

Protagonista principale di La Mantide, la serie tv di Canale 5, è l’attrice Carole Bouquet. Interpreta Jeanne Deber, la donna che gli investigatori hanno soprannominato “la Mantide”, appunto. La serie tv si apre con l’arresto di Jeanne, colpevole di aver ucciso in nome della giustizia solo uomini che avevano commesso atti orribili. Dopo una lunga caccia, gli inquirenti l’avevano messa in prigione e isolata dal resto del mondo.

Credendo di essersi liberato di una madre descritta da tutti come un mostro, il figlio Damien ha ricostruito la sua vita e cambiato nome, non rivelando a nessuno la sua vera identità. Almeno fino a quando la Mantide non chiede di parlare solo con lui per la risoluzione del caso del serial killer che la emula. “Ma può un mostro essere una buona madre? E può una madre essere un mostro?”, ha commentato Carole Bouquet. “Jeanne e suo figlio Damien cercano una risposta alla questione e lo scontro è inevitabile. I toni tra i due sono a volte particolarmente tesi e spesso anche emotivamente forti”.

“Non credo che Jeanne aiuti la polizia per salvare altri esseri umani”, ha proseguito l’attrice. “Lo fa solo per salvare suo figlio e per fargli capire quali sono i veri motivi che l’hanno spinta a uccidere. Non è Hannibal Lecter, sebbene venga presentata come tale. È solo una madre che desidera aiutare il suo Damien e assolvere se stessa dal proprio passato criminale”.

“Quando ascoltiamo persone che si sono macchiate di cose terribili, scopriamo che per loro non è tutto bianco o nero. L’omicidio è spesso il punto da cui parte un cambiamento che non era previsto. Con questo non voglio scusare chi commette crimini, anzi. Tuttavia, non esistono molte serial killer: sono per lo più uomini perché le donne arrivano alla violenza solo in casi estremi. Sono per lo più vittime”, ha concluso Bouquet. Per prepararsi alla parte, l’attrice ha voluto visitare un vero carcere per poter capire l’atmosfera in cui vive Jeanne Deber.

Damien ha invece il volto dell’attore Fred Testot. Poliziotto particolarmente dotato, Damien ha vissuto un’intera vita senza la madre. Per lui, Jeanne è morta da tempo e ha imparato a vivere senza di lei fino a diventare un uomo realizzato. Ha avuto successo sul lavoro e ha sposato la donna dei suoi sogni. Ha anche potuto contare sull’aiuto del poliziotto che lo ha preso sotto la sua ala protettrice dopo l’arresto della Mantide e la sua nuova identità lo ha protetto.

“Con l’indagine in corso, Damien deve rivedere colei che è sua madre ma soprattutto un mostro”, ha evidenziato Testot. “E sono diverse le domande che si fanno strada nella sua mente, a partire dalla più difficile: è Jeanne responsabile della morte di suo padre? E, per trovare una risposta, sprofonderà in una spirale infernale”. Assicurando alla serie tv La Mantide un finale inatteso su Canale 5 la sera del 31 agosto.

