N etflix propone il film La maledizione di Bridge Hollow, una commedia con venature fantasy con al centro il legame tra un padre e la figlia. Protagonisti ne sono Marlon Wayans e Priah Ferguson, star di Stranger Things.

Arriva il 14 ottobre su Netflix il film La maledizione di Bridge Hollow. Diretto da Jeff Wadlow, è una commedia con sfumature fantasy con protagonisti gli attori Marlon Wayans e Priah Ferguson. I due interpretano un padre e la figlia adolescente che insieme devono salvare la loro città quando un antico spirito dispettoso crea scompiglio portando in vita le decorazioni di Halloween.

Nel cast del film Netflix La maledizione di Bridge Hollow figurano anche gli attori Kelly Rowland, Lauren Lapkus, John Michael Higgins, Rob Riggle e Nia Vardalos.

La trama del film La maledizione di Bridge Hollow

Le decorazioni di Halloween diventano fin troppo vive nel film La maledizione di Bridge Hollow, la nuova commedia Netflix disponibile dal 14 ottobre. Tutto comincia quando un insegnante di scienze (Marlon Wayans) si trasferisce con la sua famiglia da Brooklyn nella tranquilla comunità di Bridge Hollow.

Qui, la figlia adolescente Syd (Priah Ferguson) scopre ben presto che non tutto è così pacifico come sembra: anche una piccola comunità come quella può essere ricca di sorprese e imprevisti inaspettati. Quando poi un antico spirito, Stingy Jack, fa sì che le decorazioni messe a punto per Halloween prendano vita, padre e figlia dovranno mettere da parte le loro divergenze per allearsi e tentare di sconfiggere le strane creature che terrorizzano tutti quanti.

Il poster di La maledizione di Bridge Hollow.

Un Halloween divertente e commovente

La maledizione di Bridge Hollow, film Netflix pensato per Halloween, segna l’esordio come protagonista della giovane Priah Feguson nei panni di Syd. Classe 2006, l’attrice è nota per il ruolo di Erica Sinclair nella serie tv cult Stranger Things. “Ho sempre voluto recitare in un film, era il mio sogno”, ha dichiarato la sedicenne Ferguson. “E ora si è finalmente concretizzato. Adoro Halloween e tutto ciò che vi gira intorno ma, soprattutto, amo il clima festoso che si crea durante la ricorrenza!”.

Oltre a celebrare Halloween, La maledizione di Bridge Hallow sottolinea anche l’importanza dei bei legami padre-figlia, motivo che ha spinto la coprotagonista Kelly Rowland ad accettare di far parte del lungometraggio. “Mi è piaciuta la sceneggiatura proprio perché è incentrata sulla famiglia e sulle dinamiche tra il padre e la figlia Syd”, ha raccontato durante l’anteprima stampa del film.

“Raramente una famiglia nera è al centro di un film che, oltre a essere folle, ha anche un suo forte messaggio. E poi ho sempre amato Marlon Wayans: non si può rimanere seri davanti a lui. Anche quando cerca di fare l’impegnato, risulta divertente! Ho girato La maledizione di Bridge Hollow perché amo Marlon Wayans, amo Halloween e sono una grande fan dei film Netflix: ho coniugato le tre cose ed è stato per me un gioco da ragazzi”, ha concluso Rowland.

“La maledizione di Bridge Hollow va visto solo se si ha davvero voglia di divertirsi”, ha aggiunto Jeff Wadlow, il regista del film Netflix. “Non tutti desiderano vedere film su Halloween che poi non li faranno dormire la notte. Nel nostro film c’è la paura ma è la stessa che potresti provare durante un giro in una giostra. Guardandolo, si può ridere, urlare ma anche semplicemente versare una lacrima”.

