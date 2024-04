Un film su Rai 4 mostra i pericoli dello scambio case con sconosciuti

L a maledizione del cuculo, il film proposto da Rai 4, è un thriller psicologico che rilegge la favola di Hansel e Gretel, aggiornandola ai tempi moderni e riempiendola di temi che hanno profonda risonanza con le moderne relazioni di coppia.

Rai 4 trasmette la sera del 3 aprile La maledizione del cuculo, film in prima visione tv che mischia dramma, thriller e horror psicologico. Diretto da Mar Taragona e interpretato da Belén Cuesta, Jorge Suquet, Rainer Reiners e Hildegard Schroedter, il film di Rai 4 La maledizione del cuculo racconta la storia di Marc e Anna, una coppia che decide di trascorrere le vacanze in maniera diversa rispetto al solito.

Hanno infatti deciso di scambiare la loro casa con Hans e Olga, una coppia di anziani tedeschi che hanno conosciuto tramite un sito web. Nonostante la calma apparente dell’inizio, a poco a poco, lo scambio di case diventa un vero e proprio incubo per Marc e Anna quando scoprono che Hans e Olga hanno altri piani per loro.

Mai scambiare casa con uno sconosciuto

Quest'anno, le vacanze di Anna e Marc, i due protagonisti del film di Rai 4 La maledizione del cuculo, saranno diverse. A pochi mesi dal parto, Anna crede che abbiano bisogno di staccare la spina e ha deciso di scambiare la loro casa con Hans e Olga, una coppia di anziani tedeschi conosciuti attraverso un sito web di scambio di case. Nonostante le sue iniziali esitazioni, Marc, che non si sente sicuro nel lasciare la sua casa a degli sconosciuti, finisce per accettare. La loro relazione non sta attraversando un buon momento e la gravidanza sembra aver ulteriormente peggiorato la situazione... E la casa di Hans e Olga, in un idilliaco villaggio della Foresta Nera, è di un comfort e lusso fuori dalla loro portata.

Tutto sembra andare per il meglio. È un luogo idilliaco, ma Anna inizia a presagire un pericolo. All'inizio è qualcosa di vago e indefinibile, piccoli dettagli, come il fatto che Marc, architetto di professione, deduca che ci sia una stanza segreta nel cuore della casa senza nessuna porta né apertura esterna; o che la figlia di Hans e Olga li inviti a una strana festa folkloristica in cui si venerano le streghe…

Dopo aver subito un incidente d'auto, l'atteggiamento di Marc inizia a cambiare e le preoccupazioni di Anna aumentano di intensità. Ci sono dettagli nel comportamento del suo compagno che la disorientano: si mostra improvvisamente più affettuoso con lei e con il bambino che aspettano, più maturo, più seducente. Le cure di Marc la irritano… a momenti le sembra persino che Marc non sia Marc. Cosa sta succedendo? Anna sta diventando paranoica o c'è un piano nascosto dietro questa trasformazione?

Dal canto loro, Hans e Olga abbandonano il riserbo e la loro apparenza amichevole non appena attraversano le porte dell'appartamento di Marc e Anna. Ispezionano la casa da cima a fondo e se ne appropriano, rivoltandola come fossero animali. Frugano tra le loro fotografie, nei loro vestiti, nell'intimità della loro casa... Analizzano sistematicamente i comportamenti di Marc e Anna attraverso i segreti che la casa rivela. E pian piano si preparano a realizzare un inquietante rituale.

Nel frattempo, nella Foresta Nera, lentamente, quasi involontariamente, la casa diventa per Anna e Marc uno stampo che li trasforma sempre più in Hans e Olga. I sospetti di Anna sul cambiamento di Marc si trasformano in terribili certezze quando scopre cosa c'è nella stanza segreta della casa e si rende conto del sinistro piano di Hans e Olga.

Il poster originale del film di Rai 4 La maledizione del cuculo.

Una fiaba moderna

“Il titolo fa riferimento all'uccello omonimo, che depone le sue uova nei nidi di altri uccelli. Mi è sembrata una metafora molto suggestiva per un thriller di suspense sovrannaturale riguardante uno scambio di corpi”, ha commentato Mar Taragona, la regista del film di Rai 4 La maledizione del cuculo.

“Questa è una storia di aspirazioni. C'è un momento nella vita in cui il mondo è simultaneamente pieno di possibilità e limitazioni: è il caso della giovane coppia protagonista. Entrambi amano il loro lavoro e stanno per diventare genitori. Tuttavia, sono insoddisfatti e il loro sguardo è costantemente rivolto al futuro. Nel migliorare la loro carriera, la loro casa, la loro esistenza, la loro vita di coppia”.

“Vivono in un piccolo appartamento a Barcellona dal quale, inconsciamente, entrambi cercano di fuggire. Forse cercano anche di fuggire dalla loro relazione. Quel bambino, che rappresenta il calice di tutte le loro speranze per il futuro, potrebbe essere un cerotto su una relazione destinata al fallimento. Anna tradisce Marc con il suo vicino per sfuggire alla sua immaturità. Lui, a sua volta, si immerge nel lavoro facendo sentire Anna sola con la responsabilità del bambino. Lo scambio di case offre loro uno sguardo verso il futuro, quando entrambi avranno raggiunto stabilità e successo professionale. La casa di Hans e Olga rappresenta tutto ciò a cui aspirano: lusso, comfort, spazio, libertà”.

“C'è qualcosa di arcaico in questa storia, un certo sapore delle fiabe dei Fratelli Grimm nella profondità della Foresta Nera, con le sue streghe e il suo folklore. La storia ricorda Hansel e Gretel che camminano verso quella casa fatta di caramello che li intrappolerà in una trappola mortale. In questo caso, il caramello è un grande camino, spazi aperti e luminosi, mobili di design, domotica avanzata, elettrodomestici intelligenti”.

“La giovane coppia scopre che il prezzo da pagare per quella casa è molto alto: la loro giovinezza, la loro figlia, la loro vita... come dice il Dalai Lama, "così ansiosi per il loro futuro da non godersi il presente; il risultato è che non vivono né nel presente né nel futuro; vivono come se non dovessero mai morire e muoiono come se non avessero mai vissuto".

La regista Mar Taragona con gli attori Belén Cuesta e Jorge Suquet.

La recensione del film

La maledizione del cuculo, proposto da Rai 4, è un film che lascia il segno, diretto con maestria da Mar Targarona, una cineasta che si è affermata nel panorama cinematografico per la sua capacità di tessere narrazioni complesse con una regia incisiva. Questo film non fa eccezione, dimostrandosi un'opera che incanta e sorprende, ricca di suspense e colpi di scena che mantengono lo spettatore incollato allo schermo dall'inizio alla fine.

Uno degli aspetti più notevoli di La maledizione del cuculo è la sua struttura narrativa, che intreccia abilmente temi di mistero, famiglia e redenzione in un racconto avvincente. Targarona, con la sua regia, esplora la psicologia dei personaggi in profondità, rendendoli memorabili e autentici. I protagonisti sono disegnati con cura, ognuno con i propri segreti e motivazioni, che si svelano gradualmente, arricchendo la trama e spingendo lo spettatore a rimanere attento ad ogni dettaglio.

La capacità del film di giocare con le aspettative dello spettatore è forse uno dei suoi punti di forza maggiori. La maledizione del cuculo si distingue, infatti, per i suoi inaspettati colpi di scena, che non sono mai forzati ma emergono naturalmente dallo sviluppo della storia. Questi momenti sono ben dosati, rivelando poco a poco un quadro più ampio che è sia sorprendente che soddisfacente. La direzione di Targarona eccelle nel mantenere un equilibrio tra tensione e rivelazione, garantendo che ogni svolta della trama arrivi al momento giusto per massimizzare l'impatto emotivo.

Al di là degli elementi thriller, il film di Rai 4 La maledizione del cuculo affronta con sensibilità temi profondamente umani, come il senso di colpa, la ricerca di redenzione e la complessità delle dinamiche familiari. I temi sono tessuti nella trama in modo tale che risuonino con una vasta gamma di spettatori, rendendo il film non solo un'esperienza di intrattenimento ma anche un invito alla riflessione.

La cinematografia è un altro elemento degno di nota. Ogni scena è catturata con uno stile che accentua l'atmosfera, dall'inquietante al sublime, guidando lo spettatore attraverso un viaggio visivo che è tanto parte della storia quanto la trama stessa. La cura dei dettagli visivi, unita a una colonna sonora evocativa, crea un'esperienza cinematografica coinvolgente che amplifica la tensione narrativa e arricchisce le emozioni.

La maledizione del cuculo di Mar Targarona è un esempio eclatante di come il cinema possa essere allo stesso tempo avvincente e significativo. Con una narrazione ricca di colpi di scena, temi emotivamente ricchi e una regia che naviga abilmente tra suspense e dramma umano, questo film si afferma come un'opera imperdibile per gli amanti del genere thriller e per chiunque apprezzi il cinema che sfida, intrattiene e ispira.

