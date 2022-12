La Ligne: La linea invisibile che separa una figlia violenta dalla madre in un film

A rriva al cinema il film La Ligne – La linea invisibile. Diretto da Ursula Meier, è un dramma sul difficile rapporto tra una figlia violenta e una madre che le ha sempre fatto mancare il suo amore.

Satine Film porta al cinema dal 19 gennaio La Ligne – La linea invisibile, lungometraggio diretto dalla regista svizzera Ursula Meier. Al centro della vicenda, con protagoniste Valeria Bruni Tedeschi e Stéphanie Blanchoud, il rapporto conflittuale tra Christina, una pianista che ha abbandonato la carriera da solista per dedicarsi alle tre figlie, e la primogenita Margaret, giovane talentuosa ma emotivamente instabile, costretta dal giudice a restare a cento metri di distanza dalla casa di famiglia per il suo comportamento aggressivo.

Presentato al Festival di Berlino 2022, La Ligne – La linea invisibile è un film intenso e appassionante in cui i sentimenti faticano a trovare le parole giuste per potersi esprimere. È solo grazie alla musica e alla sua forza evocativa che le protagoniste riescono a rivelare la propria autentica natura e a comunicare quell’amore profondo che le lega, ma che per le loro ferite e fragilità hanno trasformato in rabbia e violenza.

La trama del film La Ligne – La linea invisibile

Il film La Ligne – La linea invisibile ha al centro due donne dal complicato rapporto. Margaret (Stéphanie Blanchoud), è una donna di 35 anni con una lunga storia di violenze inflitte e subite e una fragilità emotiva che spesso non riesce a definire e contenere nelle sole parole. In seguito a una brutale discussione con la madre (Valeria Bruni Tedeschi) e alla denuncia di quest’ultima, il giudice le impone un severo ordine restrittivo: in attesa del processo e per almeno tre mesi, non le è permesso entrare in contatto con la madre né avvicinarsi a meno di cento metri dalla casa familiare.

Isolata e bandita dalla sua famiglia, Margaret si ritrova letteralmente chiusa fuori e allontanata dalla sua cerchia di affetti. Questa “linea” diventa così un ostacolo sia in senso letterale che figurato, facendo esacerbare in lei il desiderio di essere più che mai vicina alla famiglia, tanto da farla recare ogni giorno sulla soglia di quel confine, tanto invisibile quanto al momento invalicabile.

Il poster del film La Ligne - La linea invisibile.

Un mondo di barriere

All’inizio del film La Ligne – La linea invisibile assistiamo al fatto che Margaret viene cacciata di casa dalla sua famiglia. Ed è da questo big bang che si generano le ondate di violenza che continueranno a propagarsi per tutta la storia, contribuendo ad accrescere un clima di continua tensione. “Nella maggior parte delle storie, è spesso l’incontro tra i personaggi a muovere la narrazione”, ha commentato la regista Ursula Meier. “Nel mio film, accade l’esatto contrario: è l’allontanamento e l’isolamento di Margaret a creare le dinamiche. Bandita da tutti, Margaret si ritrova letteralmente chiusa fuori”.

La linea invisibile del titolo è quindi il confine ben delimitato che proibisce a Margaret di avvicinarsi a casa. È il suo ostacolo principale, quello che le causa tormento e dolore. “La linea, dapprima quasi irreale perché immateriale, diventa in un secondo tempo visibile e tangibile, perché tracciata con la vernice da sua sorella Marion (Elli Spagnolo)”, ha aggiunto Meier. “Ed è a quella linea che Margaret fa ritorno ogni giorno e contro la quale sbatte continuamente. Ed è Marion, una sorta di guardiana, che deve evitare che l’attraversi, chiedendole addirittura un giuramento su Dio. Il senso di impotenza di Margaret non può allora che trasformarsi in violenza”.

“Linee, confini, distanziamento sociale e barriere sono termini ormai entrati nella nostra quotidianità”, ha asserito la regista. “I confini tra i Paesi sono sempre più chiusi. Forse per questo mi sono resa conto in un secondo momento quanto inquietante potesse essere la storia che stavo raccontando”.

La regista Ursula Meier.

La violenza

Nel film La Ligne – La linea invisibile Margaret combatte fisicamente. E lo fa come un uomo o come un animale ferito. Si scontra con le persone perché non può fare altrimenti: non ha le parole per farlo e allora ricorre al suo corpo. Ipersensibile, non ha filtri tra sé e il mondo esterno. “Ogni volta che si trova in una situazione che la tocca o la ferisce profondamente, i suoi nervi prendono il sopravvento”, ha spiegato Ursula Meier. “Ogni colpo dato o ricevuto non fa altro che mettere in evidenza quel bisogno di amore e accettazione che è sepolto nel profondo del suo cuore”.

Margaret è cresciuta con una madre fin troppo giovane e fallimentare, una madre che non le ha mai dedicato le giuste attenzioni, che ha sempre anteposto le sue esigenze a quelle delle figlie e che ha riservato su di loro il peso del suo fallimento come pianista. È questa la ragione per cui Margaret non sembra essere cresciuta. “Margaret è rimasta bloccata alla sua chimerica infanzia a causa di una madre troppo infantile, fuggente e colpevole. E forse per tale ragione, più che contro gli altri, Margaret combatte contro se stessa e quella violenza che è pronta ad esplodere in qualsiasi momento”, ha spiegato la regista.

Pian piano, però, Margaret comincia a fare i conti con il peso delle sue azioni. Quando scopre che con la sua violenza ha reso la madre mezza sorda, ha un fortissimo shock. Le tracce di ciò che ha fatto resteranno per sempre ed è allora che Margaret decide di scomparire. La scomparsa potrebbe aiutarla a emanciparsi dal legame nevrotico che ha con la madre ma paradossalmente genera preoccupazione nella famiglia.

