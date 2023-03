La leggenda del green: Su Sky un film da una storia incredibilmente vera sui sogni

S u Sky arriva il film La leggenda del green, in cui si racconta una vicenda che ha divertito e appassionato l’Inghilterra degli anni Settanta: quella di un gruista che dal nulla è diventato, a suo modo, una leggenda del golf.

Sky trasmette il 05 aprile in prima visione assoluta il film La leggenda del green. Diretto da Craig Roberts e interpretato da Mark Rylance, Sally Hawkins e Rhys Ifans, racconta la storia di Maurice Flitcroft, sognatore e inguaribile ottimista che è riuscito a ottenere l’accesso alle qualificazioni degli Open di Golf nel 1976. Come prevedibile, da amatore giocò il peggior round della storia del torneo, diventando suo malgrado un eroe popolare.

Da una storia vera

Il film Sky La leggenda del green si ispira a una storia incredibilmente vera. Il protagonista è Maurice Flitcroft (Mark Rylance), un uomo per cui le cose non sono state mai facile. Padre di famiglia della classica operaia, nella vita ne ha provata di ogni, passando dalla pittura all’immersione e alla scrittura di canzoni. La sua filosofia, del resto, è semplice, “insegui i tuoi sogni”, qualcosa che cerca di infondere in chiunque lo circondi.

Nel 1976, Maurice, padre di tre figli adulti e marito dell’amata Jean (Sally Hawkins), vede il suo futuro segnato dalla disoccupazione quando l’industria della costruzione navale viene nazionalizzata. Di fronte all’incertezza, si lascia prendere da un altro sogno da inseguire rappresentato da una mazza da golf. Incoraggiato da Jean, chiede di essere iscritto tra i professionisti che prenderanno parte agli Open.

Tuttavia, c’è solo un piccolo problema di non poco conto: non ha mai giocato a golf in vita sua! Con grinta, ottimismo e l’appoggio dei figli gemelli ballerini di disco, Maurice ricorre a una serie di sbalorditivi, esilaranti e commoventi tentativi per competere ai massimi livelli dello sport, tutti con scarsi risultati e con grande fastidio da parte di chi considera il golf come uno sport sacro. Ma più i professionisti lo ignorano, più il pubblico impazzisce per le sue imprese folkloristiche.

Il poster originale del film Sky La leggenda del green.

Una storia da non dimenticare

Il film Sky La leggenda del green è la straordinaria storia di un uomo comune che, con l’incoraggiamento della sua famiglia, ha fatto la storia ricordando a tutti noi l’importanza di sognare in grande comunque vada. Fratello dell’omonimo libro scritto da Simon Farnaby (anche sceneggiatore del film) e Scott Murray pubblicato nel 2010, il film è stato un sogno che si è realizzato per il produttore Tom Miller, innamoratosi sin da subito della vicenda del gruista che ha scritto la pagina più stramba nella storia degli Open.

“Simon mi ha raccontato la storia di Maurice più di una quindici anni fa”, ha ricordato Miller. “E sin da subito mi è sembrata fantastica. Non solo perché era divertente ma anche perché aveva molto da insegnarci in termini di speranza e sogni. Insieme a Simon mi sono recato nel nord dell’Inghilterra per incontrare i vecchi amici di Maurice e i suoi familiari ancora in vita per sapere qualcosa di più di quello raccontato dai giornali ai tempi. La vicenda rischiava di essere dimenticata e si sarebbe persa per sempre la grande lezione che ci ha lasciato”.

Christian e Jonah Lees, Sally Hawkins e Mark Rylance nel film La leggenda del green.

I personaggi principali

Maurice Fliftcroft, il protagonista del film Sky La leggenda del green, ha il volto dell’attore, premio Oscar, Mark Rylance. “Mi ha subito attratto la sceneggiatura che puntava a far risaltare la sincerità, divertente e spiazzante, di Maurice senza perdere mai il rispetto nei suoi confronti”, ha commentato Rylance. “Maurice è una di quelle persone che vede il calice sempre mezzo pieno, un ottimismo che vorrei accompagnasse sempre anche me”.

Jean, la moglie di Maurice, ha invece il volto di Sally Hawkins. “Lei e il marito hanno avuto un rapporto bellissimo”, ha sottolineato l’attrice. “Si sostenevano a vicenda quando le cose non andavano”.

Il sogno di Maurice ha il suo contraltare nella figura di Keith Mackenzie, rappresentante dell’organizzazione degli Open, supportato da Rhys Ifans. “Keith è un uomo molto orgoglioso che tiene a preservare il prestigio degli Open, della loro storia e della loro tradizione. Pignolo e attento alle regole, pensa che Maurice possa gettare discredito sullo sport e matura una specie di ossessione nei suoi confronti. Diciamo che è il cattivo della storia ma non è del tutto cattivo”, ha evidenziato Ifans.

Il resto del cast del film Sky La leggenda del green è completato dagli attori Jake Davies (è Michael, figlio di Jean e figliastro di Maurice) e Christian e Jonah Lees (sono i due figli gemelli di Jean e Maurice, Gene e James).

