La gabbia: Il mondo dell’MMA arriva in una serie tv Netflix

L a gabbia porta su Netflix l'adrenalina dell'MMA con una storia di sacrificio e ambizione. Franck Gastambide firma la prima serie dedicata alle arti marziali miste, con veri campioni e un giovane eroe in cerca di gloria.

È disponibile su Netflix dall’8 novembre La gabbia, la prima serie tv sul mondo dell’MMA. Creata da Franck Gastambide e interpretata da Melvin Boomer affiancato da tante vere leggende delle arti marziali miste, la serie tv Netflix La gabbia racconta la storia di un giovane combattente che, sognando di diventare professionista, fa di tutto per farsi notare nell’ambiente. Un incontro inaspettato gli offrirà presto l’opportunità di fare il suo grande ingresso in scena e di affrontare uno spietato rivale.

Accanto a Boomer, troviamo anche l’attore e rapper Bosh, Edwige Ahonto, Adel Bencherif e lo stesso Franck Gastambide, pronti ad animale i cinque episodi di cui la serie tv è composta.

Una sfida da vincere

Universo più raccontato al cinema (come nel film italiano con Aurora Giovinazzo dal titolo quasi omonimo) che sul piccolo schermo, l’MMA è dunque al centro del racconto della serie tv Netflix La gabbia, con una prospettiva che si preannuncia unica e in cui nulla è lasciato al caso. Giovane eroe segnato dalla vita, il protagonista Taylor è determinato a ripagare i debiti di sua madre e del patrigno quando accetta di affrontare quel gigante dei combattimenti di fronte al quale tutti si tirano indietro.

Solo così potrà vedere avvicinarsi il suo vero obiettivo finale: diventare una star e guadagnare abbastanza denaro da non dover più faticare. Ma, partendo da molto lontano, dovrà fare affidamento sul supporto di chi gli sta vicino e sugli allenamenti del suo coach (interpretato da Gastambide). Gli ostacoli però non mancheranno: riuscirà Taylor a far tacere chi crede che non ce la farà mai? Potrà davvero competere contro i più grandi campioni in scena?

Estremamente intensa e dinamica, la serie tv Netflix La gabbia conta su alcuni dei nomi più importanti del panorama dell’MMA: Jon Jones e Ciryl Gane, rivali molto noti nell’ambiente, ma anche Georges St-Pierre, che si è detto molto orgoglioso di aver partecipato al progetto. Ma anche Saladine Parnasse, Morgan Charrière, Abdoul Abdouraguimov, Taylor Lapilus, Ramzan Jembiev, Anissa Meksen, Bilel Jkitou, Souleymane Cissokho e Samy Sana.

La gabbia: Le foto della serie tv 1 / 18 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 PREV NEXT