La follia bussa alla porta: Quanti pericoli per l’agente immobiliare del film di Rai 2

P rosegue su Rai 2 il ciclo Nel segno del giallo con il film La follia bussa alla porta. Un’invasione domestica, due ladri in fuga e una mamma pronta a tutto per difendere i figli sono gli elementi principali.

Rai 2 propone domenica 3 settembre per il ciclo Nel segno del giallo il film La follia bussa alla porta. Diretto da David Benullo e interpretato da Jennifer Taylor, Justin C. Schilling, Emily Sweet e Julia Terranova, è un thriller del 2021 che racconta la storia di un’ambiziosa agente immobiliare che, insieme alla figlia, viene presa in ostaggio da due fuggitivi. Con le due donne costrette ad affrontare i rapitori, la maggior parte del film di Rai 2 La follia bussa alla porta gioca sulla tensione che si crea tra ostaggi e sequestratori, somigliando a tante produzioni Lifetime pur non essendolo.

La trama del film di Rai 2

La follia bussa alla porta, il film proposto da Rai 2, ha per protagonista Susan (Jennifer Taylor). Vedova e agente immobiliare, Susan fatica a dire alla figlia Heather (Julia Terranova) che sta per vendere la casa di famiglia quando il capo Paul (Richard Neil) le affida l’incarico di vendere una lussuosa villa che si trova su un terreno di una settantina di acri.

Dopo aver mostrato la residenza a un ultimo cliente, Susan viene raggiunta dalla figlia Heather per andare a cenare insieme ma arriva all’improvviso un’ultima coppia. Fingendosi interessati alla casa, Keith (Justin C. Schilling) e Natalie (Emily Sweet) si rivelano però essere una coppia di criminali in fuga dopo un lavoro andato storto. Con i due che cercano disperatamente di evitare la cattura da parte della polizia, Heather e Susan vengono prese in ostaggio e si ritroveranno a dover lottare per sopravvivere.

Il poster originale del film di Rai 2 La follia bussa alla porta.

Senza troppe domande

Il film di Rai 2 La follia bussa alla porta sembra seguire un canovaccio prestabilito e visto già mille altre volte in tantissimi thriller per la televisione. Il tema dell’invasione domestica è un cliché di certe produzioni così come quello di mamma orsa che cerca disperatamente di proteggere la prole dal pericolo. Niente di nuovo, dunque, all’orizzonte: due ladri, un’irruzione domestica, una ragazzina da difendere (non così piccola come si possa immaginare) e tanta musica drammatica a sottolineare dei passaggi che sulla carta dovrebbe farci sobbalzare ma che in realtà non mostrano nulla di particolare o chissà quale snodo narrativo.

Anche gli stessi cattivi, solitamente il punto forte di certe storiacce, sembrano più confusi e insicuri che malvagi. A muovere i loro passi è il desiderio di ricchezza: non hanno soldi ma li vorrebbero. A qualsiasi costo, rubando o ricattando, quasi come voler sottolineare in maniera bieca come i poveri diventino sempre più poveri perché non fanno in realtà nulla per cambiare la loro condizione di miseria. Eppure, sono in grado in questo caso di prendere decisioni, anche se una più insensata dell’altra.

Purtroppo, dispiace dirlo, La follia bussa alla porta è uno di quei film che Rai 2 ha ripescato chissà in quale cestino di scarti. Scritto male e recitato peggio, è l’ideale per una serata in cui si sente la necessità di spegnere il cervello e non porsi tante domande sulla trama, soprattutto su un finale che sembra totalmente scollegato dalla trama principale o dagli elementi thriller del film stesso.

