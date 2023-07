La felicità per principianti? Ecco la ricetta in un film Netflix

A rriva su Netflix il film La felicità per principianti, una commedia sentimentale che vede protagonista una giovane donna che, dopo il divorzio, parte all’avventura. Ritroverà se stessa ma anche l’amore.

È disponibile dal 27 luglio su Netflix il film La felicità per principianti. Diretto e scritto da Vicky Wright, ha per protagonista l’attrice Ellie Kemper nei panni di Helen, una giovane donna che ha sempre cercato di tenersi lontana da pericoli e imprevisti. Tuttavia, non appena divorziata dal marito, Helen decide di partecipare a un corso di sopravvivenza che le permetterà, inaspettatamente, di tornare ad amare, grazie all’incontro con Jake, impersonato da Luke Grimes.

La trama del film

Helen (Ellie Kemper), al centro del film Netflix La felicità per principianti, si è sempre tenuta il più possibile lontana dai rischi. Appena divorziata, e un po' smarrita, decide di voltare pagina e partecipare al corso di sopravvivenza "L'avventura di una vita" con un gruppo di bizzarri sconosciuti sul sentiero degli Appalachi. Fin dall'inizio il progetto di Helen di diventare la migliore escursionista viene messo alla prova, ma nella natura selvaggia la donna scoprirà se stessa... e non solo.

Tratto dal popolare romanzo di Katherine Center pubblicato nel 2015, il film Netflix La felicità per principianti ci ricorda che a volte bisogna perdersi prima di ritrovarsi. La felicità, dopotutto, consiste nel lasciare andare il passato e nello stare con la testa dove stanno i piedi. Nella fattispecie, il film è il secondo adattamento di un libro della scrittrice diretto da Vicky Wight: prima di La felicità per principianti c’era stato infatti The Lost Husband, basato sull’omonimo romanzo del 2013.

“Katherine è la mia scrittrice preferita da adattare”, ha sottolineato la regista. “Ti lascia libera di apporre cambiamenti. Sa che un romanzo non può essere trasposto sullo schermo parola per parola. E, per questa ragione, è sempre molto favorevole al rimodellamento delle sue storie nel rispetto dell’integrità del materiale originale. C’è un motivo perché si dice “basato su” o “ispirato da” e Katherine lo conosce”.

Il poster italiano del film Netflix La felicità per principianti.

Cambiare prospettiva

Mentre a molte per riprendersi da un divorzio o da una separazione basta un drastico taglio di capelli, così non è per Helen che ha deciso di affrontare la fine del suo matrimonio in maniera più creativa: iscrivendosi a un corso di sopravvivenza nella natura selvaggia, con annessa escursione sul sentiero degli Appalachi. Insieme a un gruppo di bizzarri compagni di avventura, Helen testa i suoi limiti ma incontri con orsi e vesciche sui piedi saranno poca roba al cospetto dell’incontro con il bel Jake (Luke Grimes).

“Ho pensato che quella del film Netflix La felicità per principianti fosse una storia ben raccontata sull’esperienza che fa una donna per conoscere meglio se stessa”, ha raccontato l’attrice Ellie Kemper. “Mi ha attratto sin da subito la prospettiva di interpretare una donna la cui visione della vita, la prima volta che la vediamo, non è poi così solare o ottimista”.

Oltre a Kemper e Grimes, del cast del film fanno parte anche gli attori Nico Santos, Blythe Danner, Ben Cook, Shayvawn Webster, Esteban Benito, Gus Birney e Julia Shiplett. “Ho potuto lavora con un cast da sogno”, ha ricordato la regista Vicky Wright. “Gli attori sono tutti diventati amici durante le riprese. Non solo hanno brillato con le loro singole interpretazioni ma si sono donati con generosità e creatività anche ai loro compagni di scena. Sono stati in grado di improvvisare e di fidarsi, oltre che di me, l’uno dell’altro. E il risultato è l’eccezionale chimica che si vede sullo schermo. E, parlando di chimica, non posso non far notare quanto sia adorabile e inclusiva quella tra i due protagonisti”.

