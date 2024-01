Una serie tv su Sky racconta la storia di intrighi della favorita del Re

S ky ci porta alla corte francese dei Valois con la serie tv Sky La favorita del Re, in cui Isabelle Adjani interpreta Diane de Poitiers, una delle cortigiane più note della storia, tra intrighi di potere e relazioni proibite.

Sky trasmette il 31 gennaio, in un’unica serata, la serie tv La favorita del Re con protagonista l’attrice Isabelle Adjani nei panni di Diane de Poitiers. Ambientata nella Francia del XVI secolo, la serie tv Sky La favorita del Re vede l’attrice francese incarnare una delle più celebri cortigiane di Francia nella messa in scena magistrale di Josée Dayan, coadiuvato da un reparto tecnico di primo livello.

“Diane de Poitiers è una leggenda, che ha sempre incuriosito e affascinato”, ha dichiarato Daya. “Ha ricoperto un ruolo chiave ai suoi tempi e per portarla sullo schermo avevamo bisogno di un’attrice, altrettanto leggendaria e accattivante, che la interpretasse”.

La trama della serie tv

La serie tv Sky La favorita del Re ci porta nell’epopea reale dei Valois-Angoulême, in pieno Rinascimento. Una donna si impone più di ogni altra a corte: si chiama Diane de Poitiers, esperta cacciatrice la cui bellezza inalterabile alimenta voci e leggende ancora in vita... e anche ben dopo la sua morte. Nonostante la sua supremazia su Enrico II, il figlio minore di Francesco I, la sua posizione a corte rimane fragile di fronte alla potente Anne de Pisseleu, la favorita del re, che la odia ferocemente.

Il matrimonio di Enrico con Caterina de' Medici non comprometterà forse definitivamente i sogni di Diane, che non esita a paragonarsi alla dea Artemide? Il grande Nostradamus stesso può predire il futuro di Diane? Una semplice cortigiana, per quanto colta e politica, può sfuggire ai sospetti dell'Inquisizione, che perseguita senza tregua protestanti e streghe? Quasi una regina, forse più che una regina, Diane de Poitiers è una giocatrice temibile, un'icona della moda e dei potenti, una donna libera.

Accanto a Isabelle Adjani, nel cast troviamo gli attori Hugo Becker, Samuel Labarthe, Virginie Ledoyen, Gaia Girace (nei panni di Caterina de’ Medici), Jeanne Balibar, Joeystarr, Olivier Bonnaud, jacques Spiesser, Olivier Gourmet, Jean-François Balmer, Gérard Depardieu (Nostradamus), Julie Depardieu, Michel Fau, Guillaume Gallienne, Sofya Ernst ed Eva Carmen Jarriau.

Accuratezza storica

La serie tv Sky La favorita del Re ricostruisce la misteriosa figura di Diana de Poitiers, contessa di Sain-Vallier e duchessa di Valentinois, per più di vent’anni la favorita del re di Francia Enrico II. Composta da quattro episodi, la serie si apre con una visita alla tomba di Diana, guidata da un robot. Segue subito un flashback che ci riporta al Cinquecento, con la contessa impegnata in una sessione di caccia, durante la quale salva una contadina che le predice che un giorno indosserà la corona di Francia.

Tuttavia, prima di poter abbracciare il suo destino, Diana deve affrontare problemi finanziari che la portano a chiedere aiuto a re Francesco I. In cambio, il sovrano le chiede di prendersi cura di suo figlio, Enrico II, affinché diventi un uomo. Tra macchinazioni di corte e rivalità con Caterina de’ Medici, Diane dovrà guadagnarsi un posto accanto al futuro re di Francia.

“Sono stata al fianco del regista prima, dopo e durante le riprese”, ha dichiarato l’attrice Isabelle Adjani a proposito del suo coinvolgimento nella serie tv Sky La favorita del Re. “Ho avuto un ruolo attivo per tutta la produzione, potendo dire la mia sulla sceneggiatura e sulla scelta dei costumi: le mie idee e i miei consigli sono sempre stati accolti con entusiasmo”.

Tuttavia, non è stato facile reperire informazioni su Diane de Poitiers, a causa di fonti rare e lacunose. “Nonostante ciò, abbiamo cercato di non commettere errori nella creazione del personaggio e della realtà storica in cui è immerso. C’erano sì delle zone grigie ma abbiamo cercato di riempirle di colori che fossero in sintonia con la personalità di Diane che abbiamo immaginato. Essere la favorita del Re significa entrare nelle dinamiche di potere a corte ma il potere è sempre relativo, non è né costante né immutabile”.

La vera storia di Diana de Poitiers

Diana de Poitiers, al centro della serie tv Sky La favorita del Re, è una delle figure più emblematiche della storia francese. Nota sia per la sua bellezza sia per la sua influenza alla corte dei Valois, nacque nel 1499 in una famiglia aristocratica francese.

Cresciuta alla corte dei Valois, divenne dama di compagnia di Claudia di Francia, figlia di Luigi XII. Nel 1515 sposò Louis de Brézé, un nobile francese più anziano. Dopo la morte di suo marito nel 1531, Diana ereditò la sua fortuna e divenne nota come la "Duchessa di Valentinois".

Diana divenne famosa essenzialmente per la sua relazione con Enrico II di Francia, il quale divenne re nel 1547. Nonostante la differenza di età tra loro, la loro relazione fu duratura e profonda. Diana fu influente alla corte francese, esercitando notevole potere e ottenendo benefici per sé e la sua famiglia. Oltre al suo ruolo nella vita amorosa di Enrico II, Diana fu coinvolta attivamente nella politica e nelle arti. Fu un mecenate delle arti e influenzò lo stile culturale della corte.

Dopo la morte di Enrico II nel 1559, Diana perse la sua influenza alla corte. Soffrì l'esilio temporaneo durante il regno di Caterina de' Medici, la regina consorte di Enrico II. Tuttavia, tornò alla corte dopo la morte di Caterina.

Diana de Poitiers morì nel 1566 a 67 anni.