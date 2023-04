La fantastica signora Maisel 5: Midge troverà la sua strada oppure no?

S i conclude su Prime Video con la stagione 5 la mitica serie tv La fantastica Signora Maisel. La storia prosegue dal punto in cui l’avevamo lasciata: Midge avrà una seconda grande opportunità nel lavoro e in amore?

La fantastica Signora Maisel è pronta a tornare su Prime Video con la stagione 5 della serie tv creata da Amy Sherman-Palladino a partire dal 14 aprile. Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione.

Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere.

Nei nove episodi della quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Addio alla fantastica signora Maisel

La fantastica Signora Maisel (Rachel Brosnahan), la protagonista della serie tv Prime Video, avrà finalmente nella stagione 5 la sua grande occasione per dimostrare di non essere più una casalinga di New York City ma una star del cabaret come sogna? È questa la domanda intorno a cui ruotano gli ultimi e definitivi nove episodi della sua storia. Sul finire della quarta stagione, l’avevamo vista precipitarsi fuori dalla Carnegie Hall e andare incontro al suo destino a seguito di un faccia a faccia con il comico Lenny Bruce (Luke Kirby) per aver rifiutato un concerto con l’unico e solo Tony Bennett.

Determinata a mantenere fede alla sua regola per cui “niente più numeri di apertura”, si ritrova delirante a causa dell’ipotermia e sulla buona strada per perdere un dito del piede congelato insieme alla sua carriera comica alle prime armi. A convincerla a non demordere e a rimettersi in cui è la manager Susie Myerson (Alex Bornstein), che non si fermerà di fronte a nulla pur di conquistarle un posto in un talk show condotto da Gordon Ford (Reid Scott).

“Per la stagione 5 della serie tv Prime Video La fantastica Signora Maisel avevamo in mente di proporre al pubblico espedienti molto divertenti e inaspettati”, ha commentato la showrunner Amy Sherman-Palladino. “Questa è anche la ragione per cui abbiamo impiegato molto tempo a scrivere gli ultimi episodi: abbiamo cercato di trasformare ogni minuto in qualcosa di indimenticabile: Midge avrebbe dovuto avere la giusta conclusione alla sua storia con un trattamento all’altezza della sua fama!”.

I volti più amati

Gli appassionati della serie tv Prime Video La fantastica Signora Maisel troveranno anche nella stagione 5 alcuni dei volti che hanno imparato ad amare. Michael Zegen torna a rivestire i panni di Joel, il marito di Midge. I di lui genitori Moishe e Shirley hanno ancora una volta le fattezze di Kevin Pollak e Caroline Aaron mentre quelli di Midge, Rose e Abe Weissman, sono nuovamente interpretati da Marin Hinkle e Tony Shalhoub.

Milo Ventimiglia, la star di This is Us, riprende il ruolo del “bell’uomo” (anche se scopriremo, finalmente, come si chiama), anche se tutti siamo curiosi di sapere che finire fare la storia d’amore di Midge con Lenny Bruce (personaggio ispirato al vero leggendario comico americano) dopo che i due sembrano essere giunti a un punto di non ritorno.

“Sapere che la 5 sarebbe stata l’ultima stagione della serie tv Prime Video La fantastica Signora Maisel ci ha permesso di concederci qualche libertà in più su quello che succede tra Midge e Lenny”, ha affermato Sherman-Palladino. “Ma tutto è nelle mani di lei: deve trovare la strada giusta per se stessa, fuorviante o meno che sia, e capire se trasformarla in un’autostrada o fermarsi”.

