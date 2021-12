U n bicchiere di vino è il fedele compagno delle giornate di Anna. Sola, chiusa in casa, osserva il mondo da una finestra. Ma un omicidio confonde la sua realtà. Parte così la nuova miniserie Netflix con protagonista Kristen Bell, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

Felicità è un bicchiere di vino, cantavano Albano e Romina. Un bicchiere di vino è tutto quello che serve alla sconsolata Anna, la protagonista della serie Netflix La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. I giorni per lei sono tutti uguali: in compagnia del vino, ha sempre lo sempre lo sguardo diretto fuori dalla finestra della sua abitazione. Osserva la vita che, fuori di casa, procede senza di lei. La monotonia segna i giorni, le ore, i minuti.

All’improvviso, tutto cambia. Un affascinante vicino si trasferisce dirimpetto con l’adorabile figlia. Ben presto, Anna, casalinga annoiata, intravede un inatteso spiraglio. La luce in fondo al tunnel l’abbaglia definitivamente quando assiste a un orribile omicidio. La domanda che tutti interesserà è però solo una: è realmente accaduto? O forse no?

Analogie con La donna alla finestra

Nata dalla mente degli ideatori Rachel Ramras, Hugh Davidson e Larry Dorf, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra si colora di umorismo cupo e, con l’alto tasso alcolico che interessa la protagonista Anna, offre una versione satirica del classico thriller psicologico. Il pensiero corre subito a La donna alla finestra, film di Joe Wright con Amy Adams che Netflix ha proposto in esclusiva. Anche in quel caso, la protagonista Anna, agorafobica a causa di una tragedia del suo passato, era convinta di assistere a un delitto ma nessuno le credeva: non c’erano prove e la sua visione della realtà era annebbiata dagli psicofarmaci e dall’alcol che assumeva.

Quali segreti nasconde Anna? Perché perde pian piano la lucidità? Cosa è accaduto nel suo passato? Ci si chiede guardando il film di Joe Wright. E le stesse domande sono quelle poste da La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, titolo quasi à la Lina Wertmüller. Anna è forse pazza, per usare le sue parole?

Analogie a parte (dal nome della protagonista in poi), i toni tra i due prodotti sono però differenti e lo si evince già dal teaser trailer. È come assistere allo stesso copione ma declinato in due maniere totalmente differenti: è il bello della satira.

Fiato sospeso fino alla fine

La prima domanda che Anna, la protagonista di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, si pone è la più banale di tutti: cosa faresti se assistessi a un omicidio e nessuno ti crederebbe? La polizia che lei chiama vuole prove concrete che lei non ha.

Come nella migliore delle tradizioni dei thriller, non sappiamo cosa è accaduto. Lo spettatore, nel mantenere il fiato sospeso fino alla fine, è portato pian piano a scoprire elementi che rimettono in discussione la stessa Anna. La sua realtà è la peggiore che esista: sente un terapeuta per telefono, beve vino fino a perdere la lucidità e non è nuova a mix tossici tra alcol e pillole. Ma senza mai perdere di vista l'umorismo cupo che segna la differenza.

Era tutto fuori dagli schemi e talmente assurdo che non potevo non accettare la parte di Anna Kristen Bell

La protagonista Kristen Bell

“Non avevo mai letto niente di simile prima di ora”, ha dichiarato Kristen Bell, l’attrice che interpreta Anna, a proposito della sceneggiatura di La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra in un’intervista al settimanale Entertainment Weekly nel dicembre 2021. “Era tutto fuori dagli schemi e talmente assurdo che non potevo non accettare la parte di Anna”.

Doppiatrice del personaggio di Anna nella versione originale del cartoon Frozen - Il regno di ghiaccio, Kristen Bell è particolarmente nota dagli appassionati di serie tv. Nativa del Michigan, ha preso parte a Gossip Girl dopo essere stata l’eroina dell’indimenticata Veronica Mars, dove interpretava una ragazza con la passione per l’investigazione.

“Mentre giravo, mi chiedevo spesso se dovessi scherzare mentre recitavo le battute o se dovessi essere seria. Mi è stato suggerito di fare tutto nella maniera più sincera possibile ma di ridere contemporaneamente tra me e me. Il risultato? Mi sono divertita a cimentarmi nella miglior cattiva recitazione della mia carriera”, ha aggiunto l’attrice.

Kristen Bell in La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

Data di uscita ed episodi

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra sarà disponibile su Netflix dal 28 gennaio. È composta da otto episodi di mezz’ora (perfetti per gli amanti del binge watching) e si candida a primo titolo stracult della piattaforma del 2022. Accanto a Kristen Bell recitano Tom Riley nei panni di Neil, il nuovo vicino di casa, e una lunga lista di artisti in ruoli secondari, a cominciare da Michael Ealy (è Douglas, l’ex marito di Anna che ancora continua ad amarla).