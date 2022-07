La donna del mistero: Un amore impossibile tra giallo e dramma

A rriverà anche in Italia La donna del mistero, il nuovo film del regista Park Chan-wook presentato a Cannes 2022. Tra dramma e indagini di polizia, racconta la storia d’amore impossibile tra un detective e una sospettata d’omicidio.

Dopo aver vinto il premio per la miglior sceneggiatura a Cannes 2022, arriva anche in Italia il film La donna del mistero, distribuito da Lucky Red. Diretto dal sudcoreano Park Chan-wook, mescola dramma poliziesco e giallo per raccontare l’intreccio tra un detective che indaga su una morte sospetta e la vedova della vittima.

“La donna del mistero è un film per un pubblico adulto. Invece di raccontare una storia di un lutto considerandolo come un evento tragico, ho preferito evocarlo con sottigliezza, eleganza e umorismo, in modo da commuovere gli spettatori”, ha commentato il regista.

Noto per essere il regista di Old Boy, Lady Vengeance e Mademoiselle, Park ha anche diretto per la BBC la serie tv The Little Drummer Girl (La tamburina). Ha sempre affascinato il suo pubblico grazie alla messa in scena di universi singolari che si basano su trasgressione, fascino e sensualità visiva. La donna del mistero si distingue, invece, per essere un film che mescola indagini di polizia e storia d’amore in un dramma intenso le cui emozioni travolgono gli stessi personaggi.

La trama di La donna del mistero

La donna del mistero, il nuovo film di Park Chan-wook, racconta la storia di Hae-Joon, en esperto detective che indaga sulla morte sospetta di un uomo in cima a una montagna. Ben presto, tutti gli indizi lo portano a nutrire dubbi su Seo-rae, la moglie del defunto, pur essendo turbato dall’attrazione che prova nei suoi confronti.

Seo-rae non sembra affatto scossa dalla scomparsa del marito e il suo comportamento è così sorprendente per una vedova da essere considerato sospettoso. Hae-jonn interroga la donna e decide di pedinarla, osservando ogni sua azione e rimanendo sempre più colpito. Dal canto suo, l’imperscrutabile Seo-rae, benché sospettata di omicidio, si mostra audace nei confronti del detective.

Tang Wei in La donna del mistero.

Un film classico ma originale

La donna del mistero è un film che inizia come un giallo da risolvere. Man mano che crescono le tensioni legate all’indagine in corso, si disvelano la curiosità e il desiderio che animano i due personaggi principali, in un insolito mix di suspense ed emozioni.

I propositi e i gesti insondabili di Seo-rae, in particolar modo, la rendono un personaggio profondamente enigmatico agli occhi sia del detective Hae-joon sia degli spettatori, aumentando ancor di più la tensione drammatica della vicenda.

In un viaggio dalla montagna al mare, le relazioni dei protagonisti oscillano tra sospetto e seduzione mentre l’indagine in corso rivela ulteriori dettagli sul passato di entrambi e sui sentimenti complessi che nutrono. Ed è grazie a due psicologie intriganti, ai suoi momenti di inaspettato umorismo e a una messa in scena sensuale, che la critica ha definito La donna del mistero come il film più classico e insieme originale del 2022.

Tang Wei e Park Hae-il in La donna del mistero.

Un amore imprevedibile

Il film La donna del mistero si concentra sulla traiettoria di due personaggi: la moglie della vittima e l’ispettore che subisce il suo fascino.

Seo-rae, che ha perso il marito in un brutale incidente, non mostra segni di problemi o tristezza. La polizia indaga su di lei, considerandola una sospetta, ma lei continua in ogni circostanza a mostrarsi imperturbabile, spingendo lo spettatore a chiedersi se sia colpevole o no. Seo-rae è in grado con la sua audacia di cogliere alla sprovvista il suo “avversario”, il detective Hae-joon, senza perdere la pazienza. Lo fa così bene che è impossibile capire se stia dicendo la verità o se stia mentendo. Così come non è facile decifrare la natura profonda dei suoi sentimenti.

Dal canto suo, Hae-joon non può che essere stranamente attratto da Seo-rae, anche se il suo istinto da poliziotto gli suggerisce di diffidare da quella donna. Apprezzato per le sue capacità intuitive e promosso a capo dell’unità che si occupa di crimini violenti, Hae-joon non è come gli altri poliziotti. Ha uno stile impeccabile, una personalità elegante e un’innata cortesia verso gli altri. Non si è mai lasciato scalfire da nulla, eppure qualcosa in lui cambia inaspettatamente dopo aver incontrato Seo-rae. Non soffre più dell’insonnia che da tempo lo tormenta, ad esempio: riesce finalmente a dormire. Ma i sentimenti, sottili e intensi, che nutre per Seo-rae, una sospettata, non possono essere vissuti in pieno giorno.

“Per Seo-rae, che ha vissuto considerandosi infelice, Hae-joon è come un regalo”, ha commentato il regista Park Chan-wook. “Per Hae-jonn, invece, Seo-rae è come le onde del mare. Grazie a lei vive momenti tranquilli e altri più intensi. Ma anche attimi in cui lei lo travolge totalmente con la sua imprevedibilità e la sua incontrollabilità”.

