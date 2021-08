S i intitola La Direttrice la serie tv Netflix con protagonista Sandra Oh, ex star di Grey's Anatomy, che ci parla di potere al femminile.

Sandra Oh sbarca su Netflix con La Direttrice – in inglese The Chair – la nuova comedy sul potere al femminile. Un serie tv divertente, ma con risvolti che fanno riflettere, per raccontare l’importanza delle donne in ruoli di comando e le difficoltà incontrate lungo il loro cammino. Nello show, disponibile dal 20 agosto sulla piattaforma streaming, Sandra Oh veste i panni di Ji-Yoon Kim, nuovo preside della Pembroke University, prestigiosa facoltà.

La trama

La Direttrice, nuovo show di Netflix, riporta sul piccolo schermo Sandra Oh, personaggio indimenticabile di Grey’s Anatomy. Questa volta l’ex cardiochiurgo veste i panni di una professoressa che viene messa a capo della facoltà di inglese di una università prestigiosa. In quanto prima donna a rivestire questo ruolo dovrà affrontare scetticismo, problemi e pregiudizi, cercando di conciliare al meglio la vita privata con il lavoro. La serie indaga, in modo comico, cosa accade quando si verifica un cambiamento sociale radicale con una donna in una posizione di potere. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) si troverà a cercare un equilibrio fra la necessità di essere un punto di riferimento per professori e alunni, rispettando però il suo ruolo di madre, fidanzata, professionista e donna. Una sfida che non sarà affatto semplice, soprattutto perché a metterci lo zampino ci sarà l’amore. Da subito infatti Ji-Yoon dovrà gestire uno scandalo che potrebbe farla crollare, indecisa se lasciarsi andare oppure no ai sentimenti che prova per un collega.

Episodi e data d'uscita

La Direttrice è una comedy nata da un’idea di Amanda Peet e Annie Julia Wyman, mentre i produttori esecutivi sono David Benioff e D.B. Weiss, showrunner dietro il successo di Game of Thrones. “Nel suo primo anno come cattedra affronta il patriarcato, il sessismo, l'età, cosa vuol dire essere una mamma single, essere bloccata tra due culture, parlare due lingue, ed è tutta una commedia – ha spiegato Sandra Oh, parlando della serie -. Quindi si tratta di molte cose. Per lo più come è vivere in questo momento con tutti questi elementi. In un periodo che tutti stiamo attraversando: mettere in discussione le cose, mettere in discussione il patriarcato, mettere in discussione le istituzioni e mettere in discussione il sistema educativo”. La serie Netflix con Sandra Oh, disponibile dal 20 agosto, è composta da sei episodi da 30 minuti in cui gli spettatori seguono le avventure della dottoressa Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) nel suo nuovo ruolo di preside della facoltà di inglese della Pembroke University.

Trailer

La Direttrice, serie tv su Netflix vede per la prima volta Amanda Peet nel ruolo di sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Nel trailer rilasciato dal colosso dello streaming, Ji-Yoon si trova ad affrontare alcune sfide in quanto prima donna a capo del dipartimento, ma soprattutto a gestire una crisi, pur provando qualcosa per Bill Dobson (Jay Duplass), la persona coinvolta.

Al centro della storia dunque c’è (anche) il rapporto fra la direttrice e Bill. “Abbiamo lavorato duramente per creare una storia che fosse un'amicizia a lungo termine, con molto rispetto – ha raccontato Sandra Oh -. Quest'uomo rispetta questa donna e quello che amo di questa relazione è che vedi un personaggio maschile fondamentalmente dire a un personaggio femminile: "Sono qui per te, ti sto sostenendo”. Si tratta di una relazione equa e moderna. Enrambi sono affermati nella loro carriera e si supportano. Ho amato anche il rapporto di lui con JuJu, la figlia di Ji-Yoon. Penso che sia davvero pieno di speranza e stimolante vedere un'amicizia trasformarsi in amore”.

La volontà di Amanda Peet era proprio quella di raccontare l’amore e il potere femminile in un modo inedito. “Mi piace l’idea che sotto questa forte amicizia ci sia un'attrazione ed è proprio quello che volevo esplorare. Era davvero importante per me che la loro relazione avesse una storia e che fossero alleati. Così quando Bill commette il suo errore, Ji-Yoon si sente molto combattuta. Non volevo che fosse facile per lei condannarlo, e non volevo che fosse facile nemmeno difenderlo”.

Il cast

Il cast de La Direttrice comprende, oltre Sandra Oh, Holland Taylor, attrice di Due uomini e mezzo, che veste i panni della professoressa Joan Hambling, Nana Mensah, star di Tredici, che interpreta la professoressa Yaz McKay, Bob Balaban, visto in The Politician, nei panni del professor Elliot Rentz. Completano il cast David Morse (Treme) che presta il volto al rettore Paul Larson ed Everly Carganilla, fra i protagonisti di Yes Day, che recita nei panni di Ju-Hee "Ju Ju" Kim.