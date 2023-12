Su Netflix un horror sudcoreano che tormenterà i nostri sogni

A rriva su Netflix, divisa in due parti, la serie tv La creatura di Gyeongseong, un racconto tra creature mostruose, lotta per la sopravvivenza e avidità umana, che promette di tormentare i nostri sogni.

Netflix propone dal 22 dicembre la serie tv La creatura di Gyeongseong. Di produzione sudcoreana, è un mix di dramma e horror che ci porta, nella primavera del 1945, all’interno del misterioso ospedale Ongseong di Gyeongseong, dove un imprenditore e una detective lottano per la sopravvivenza affrontando un mostro nato dall’avidità umana.

Suddivisa in due parti (la seconda sarà disponibile dal 5 gennaio), la serie tv Netflix La creatura di Gyeongseong è interpretata dagli attori Park Seo-jun, Han So-hee, Claudia Kim, Kim Hae-sook e Wi Ha-jun.

Una storia di orrore

K-drama scritto da Kang Eun-kyung e diretto da Chung Dong-yoon, la serie tv Netflix La creatura di Gyeongseong mescola dramma storico e mistero dando vita a un racconto che difficilmente dimenticherete. Ambientata nei primi mesi del 1945 quando la Corea era sotto il dominio coloniale giapponese, la storia ruota intorno a due giovani adulti che si imbattono in strane creature nate dall’avidità umana per ritrovarsi a combattere per la sopravvivenza nella città di Gyeongseong, ora meglio nota come Seul. Ma, al di là delle creature, sembra esserci qualcosa di ancora più pericoloso che li attende.

Park Seo-jun interpreta Jang Tae-sang, l'uomo più ricco di Gyeongseong e il padrone del più grande banco dei pegni della città. Sebbene Tae-sang sia una persona che mette il denaro prima della giustizia, tutto cambia quando incrocia la strada di Yoon Chae-ok mentre indaga su una serie di casi di persone scomparse.

Han So-hee impersona, invece, Yoon Chae-ok, una famosa investigatrice che riesce a rintracciare persone scomparse, anche quelle morte. Chae-ok possiede uno sguardo acuto e abilità di sopravvivenza agili apprese dalla sua infanzia difficile vagando per la Manciuria e Shanghai con suo padre.

