La cena perfetta: Una clip in esclusiva del film con Greta Scarano e Salvatore Esposito

L a cena perfetta è il film con Salvatore Esposito e Greta Scarano al cinema come evento speciale dal 26 al 28 aprile. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva, presentandovi i protagonisti: due personaggi agli antipodi legati dall’amore per la cucina.

Arriva al cinema come evento speciale il 26, 27 e 28 aprile, La cena perfetta, film diretto da Davide Minnella e distribuito in sala da Vision Distribution. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, La cena perfetta ha per protagonisti gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano, due dei volti giovani più amati del cinema e della televisione italiana.

Grazie alla collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, terzo protagonista del film è la cucina con la sua arte fatta di sapori, storie vissute, sentimenti: la pasta alla patate della nonna è più potente di una qualunque arma da fuoco.

Di seguito, il trailer di La cena perfetta.

Una seconda possibilità

Suspence, azione, commedia e un pizzico di romanticismo si mischiano in La cena perfetta, film diretto da Davide Minnella da un soggetto di Stefano Sardo.

La cena perfetta avventure di Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi. Carmine ben presto si scontra e ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una scorbutica e talentuosa chef alla ricerca della perfezione. Ha così il via una spericolata scalata al successo. Camorra, alta cucina e sentimenti finiranno per mischiarsi in una lotta senza quartiere contro critici severi e criminali pericolosi.

L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno a entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Un amore impossibile

“Il film La cena perfetta è la storia della nascita di un amore impossibile. Quello fra un camorrista “buono” di Scampia, Carmine, e una chef con un talento pari al suo cattivo carattere, Consuelo. Due individui apparentemente opposti, che in comune hanno solo un’infanzia difficile, e una passione capace di avvicinarli. Di più, di farli innamorare”, ha dichiarato il regista Davide Minnella.

“L’amore per il cibo e il desiderio di costruire una cosa davvero bella daranno a entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto. Il film è dunque un food movie, ma anche una crime comedy con delle note romance”.

Lo scontro tra due mondi

Al centro di La cena perfetta, film evento al cinema dal 26 al 28 aprile, c’è lo scontro tra due mondi: alta cucina e malavita. “Ma anche l’incontro e lo scontro tra due personaggi molto diversi che, nel corso del racconto, impareranno ad amarsi e ad accettarsi, in un modo del tutto insolito”, ha affermato ancora Minnella.

“Per ricostruire con precisione la complessità dei diversi mondi che abitano le vite dei due protagonisti ho chiesto a Salvatore e a Greta di lavorare con estrema attenzione sullo stato emotivo dei due personaggi. Entrambi sono stati straordinari nel dare profondità a due personaggi così complessi e articolati, riuscendo a non giudicarli mai ma anzi amandoli e facendoli loro. Non era una sfida facile, per nessuno dei due. Si sono fidati del sottoscritto, hanno saputo giocare in squadra, si sono messi al servizio della storia come solo i grandi attori sanno fare ed io non posso che ringraziarli per aver deciso di condividere con me questa straordinaria avventura gastro-crime fatta di piacere, gusto, sangue e amore”.

La clip in esclusiva

TheWom.it vi offre una clip in esclusiva di La cena perfetta, nella quale è possibile conoscere meglio i due protagonisti del film: Greta Scarano e Salvatore Esposito nei panni di Carmine e Consuelo.