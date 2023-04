La Casa – Il risveglio del Male: Il nuovo film horror che prosegue la saga al femminile

L a Casa – Il Risveglio del Male è il film che rinverdisce la saga horror creata da Sam Raimi e le dà una nuova prospettiva: l’azione si sposta dalla campagna alla città e sposa un punto di vista femminile tramite le due protagoniste, una coppia di sorelle.

Arriva al cinema il 20 aprile, distribuito da Warner Bros, il film horror La Casa – Il risveglio del Male. Diretto da Lee Cronin e rigorosamente vietato ai minori di 14 anni, La Casa – Il risveglio del Male prosegue la mitica saga inaugurata dal film di Sam Raimi nel 1981.

Spostando l’azione dai boschi alla città, racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. Il loro ricongiungimento viene però interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingeranno a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affronteranno il loro incubo peggiore.

Rinverdire la saga horror

Beth e la sorella maggiore Ellie non si vedono da molto tempo. Nonostante questo, Beth decide di farle visita a Los Angeles, dove Ellie sta crescendo da sola i suoi tre figli. Il loro ritrovarsi però si trasforma in un incubo quando scoprono un libro misterioso nel seminterrato dell’immobile, la cui lettura libera demoni che prendono possesso dei vivi.

Inizia così La Casa – Il risveglio del Male, un film che ha per produttori esecutivi Sam Raimi e Bruce Campbell, da sempre appassionati di cinema horror e desiderosi ora di rinvigorire quella saga da urlo il cui mito era stato creato da Raimi stesso. È stato lui a dirigere infatti nel 1981 La Casa, titolo divenuto un classico del genere e che ha generato diversi seguiti, non sempre all’altezza dell’originale, nel corso degli anni.

“La prospettiva di spostare l’azione dalla campagna alla città, rompendo i codici non scritti della saga, ci ha entusiasmato”, ha dichiarato il produttore Rob Tapert. “Ma, oltre che per l’ambientazione, questo nuovo film si distingue anche per la scelta di due protagoniste femminili, chiamate a lottare contro il Male”.

“La Casa e La Casa 2 hanno segnato la mia infanzia”, ha commentato il regista e sceneggiatore Lee Cronin. “Avevo nove anni quando li ho visti su una videocassetta. Ricordo come nel bel mezzo della visione un violento temporale causò l’interruzione dell’energia elettrica: non potete immaginare la paura. Li ho poi rivisti qualche anno dopo e, anche senza temporale, la paura è rimasta la stessa. Quando ho cominciato a lavorare nel cinema, mi sono ripromesso che prima o poi avrei regolato i conti ed eccomi ora qui a cercare di rinverdire la storia sostituendo l’universo prettamente maschile dei precedenti titoli con uno femminile”.

Il poster italiano del film La Casa - Il risveglio del Male.

La famiglia

La trama del film La Casa – Il risveglio del Male ruota soprattutto intorno al concetto di famiglia. Ed è questo il motivo per cui il tutto si svolge in un modesto appartamento e non su una vasta proprietà come accadeva in precedenza: nessuna delle due protagoniste al centro della storia avrebbe potuto permetterselo.

L’appartamento si trova in un edificio in pessime condizioni. Al suo interno, la famiglia sta attraversando un periodo di transizione e cambiamento. Non mancano ovviamente le tensioni, che finiscono per aggravare ulteriormente la violenza soprannaturale scatenata dal ritrovamento del libro. “E sapevo che, quando si parla di famiglia, è necessario parlare anche di bambini”, ha aggiunto Lee Cronin. “Bambini che sarebbero stati posseduti con terribili conseguenze per tutti”.

Le due protagoniste, le sorelle Beth ed Ellie, si ritrovano ad affrontare gli effetti delle decisioni che hanno influenzato le loro esistenze. “Ho trovato interessante esplorare quanto le scelte che facciamo abbiano poi delle ricadute”, ha continuato il regista.

“Ellie sta attraversando una crisi senza precedenti all’interno della sua famiglia”, ha affermato Alyssa Sutherland, l’attrice che la interpreta. “Vive separata dal marito, deve lasciare la casa in cui vive e trovare una nuova abitazione per lei e i suoi tre figli non è una cosa semplice a Los Angeles”.

Mentre Ellie cerca di mantenere la rotta, la sorella minore Beth, esperta di chitarra e roadie, si presenta improvvisamente alla sua porta, apportando ulteriore malessere. “Beth aveva bisogno di ricongiungersi alla famiglia ma non sapeva quali tensioni avrebbe trovato”, ha specificato Lily Sullivan che la impersona. “Entrambe sono delle combattenti nate, dotate di un vero istinto di sopravvivenza. Formano un tandem duro, intraprendente e geloso della propria indipendenza”.

Tuttavia, parte dei conflitti che nascono in casa sono dovuti al desiderio di Beth di vivere nel bozzolo che Ellie ha saputo creare per se stessa e all’invidia, seppur inconsapevole, di Ellie nei confronti di una sorella che ha saputo invece preservare la sua libertà. “Ellie è sempre stata il capofamiglia non solo perché è più grande di Beth ma anche perché ha avuto i suoi figli a un’età piuttosto giovane”, ha tenuto a sottolineare Cronic.

I tre figli di Ellie assomigliano alla madre e alla zia: sono tutti indipendenti, spontanei, interessanti e pieni di immaginazione. Il maggiore, Danny (Morgan Davies), è un appassionato di musica, fin troppo curioso e un po’ rissoso. La seconda, Bridget (Gabrielle Echols), è molto simile alla madre: premurosa e dotata di un forse istinto protettivo, soprattutto nei confronti della sorellina Kassie, ma anche con i piedi per terra e pragmatica. La più piccola di casa, Kassie (Nell Fischer), ha invece un’immaginazione molto fertile e proprio per questo “strana”.

La Casa - Il risveglio del Male: Le foto del film 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT