Manca davvero pochissimo alla conclusione definitiva di una delle serie più popolari e di successo di Netflix: La Casa di Carta. Se anche tu sei una fan della saga spagnola e ti sei appassionata alle vicende del “Professore” e dei suoi compagni di avventura al punto da esserne diventata quasi dipendente non vedrai l’ora che arrivi il 3 dicembre, data in cui uscirà la seconda parte della quinta e ultima stagione. Ma cosa sappiamo oggi sul finale tanto atteso?

La trama

La Casa di Carta è una serie tv spagnola creata da Álex Pina Calafi e distribuita da Netflix. Narra le avventure di un gruppo di persone molto diverse fra loro, per esperienze, abilità, obiettivi di vita, che nella prima stagione si riuniscono per compiere il colpo del secolo: barricarsi dentro la Zecca di Stato di Madrid per stampare 2,4 miliardi di euro non tracciabili.

La mente geniale che sta dietro al piano è quella del “Professore”, alias Sergio Marquina, che vuole mettere in pratica un’idea elaborata dal defunto padre. Tutti i componenti della banda vengono chiamati con un soprannome, per non svelare la loro vera identità, che corrisponde al nome di una città: Berlino, Tokyo, Rio, Denver, Nairobi, Palermo, Mosca…

Nel corso delle cinque stagioni, la banda mette a segno altri colpi, in un susseguirsi di fughe, piani, intrecci amorosi, ribaltamenti di scena, suspense, perdite, new entry. La tensione è costantemente alta: in ogni puntata, c’è sempre qualche escamotage o episodio che riesce a tenere incollati davanti allo schermo gli spettatori, regalando emozioni inaspettate.

La quinta stagione

La quinta e ultima stagione de La Casa di Carta è divisa in due volumi: il volume 1, rilasciato il 3 settembre 2021, e il volume 2, in uscita il 3 dicembre 2021. La prima parte ha fatto subito “il botto”, posizionandosi quasi immediatamente nella top 10 delle serie più viste.

“È più di una battaglia. È una guerra. La Resistenza sta per tornare”: queste le parole scelte da Netflix per annunciare l’ultimo capitolo della serie.

Nel volume 1, la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e, nell’ultimo episodio, deve affrontare tutto il dolore e tutte le conseguenze della perdita di uno dei loro compagni: Tokyo. Lisbona è salva, mentre il Professore è nelle mani di Sierra e, per la prima volta in assoluto, sembra non avere un piano per mettersi in salvo. Come se non bastasse, a complicare le cose è arrivato il nemico più forte e potente mai affrontato fino a quel momento: l’esercito.

Il più grande colpo della storia sembra sempre più difficile da realizzare e quella che sembrava “solo” una semplice e lineare rapina rischia di trasformarsi in una vera e propria guerra. Come finirà?

Il trailer de la Casa di Carta 5

Dolore, sofferenza, determinazione, colpi bassi, separazioni, amori, battaglie, promesse: sono solo alcuni degli ingredienti del volume 2 della quinta stagione. A rivelarli il trailer ufficiale rilasciato da Netflix, che segue la clip e il teaser pubblicati nelle scorse settimane e che ha creato grande subbuglio nei fan.

Per alcuni, infatti, la piattaforma ha rivelato troppi dettagli. Per altri il problema non è rappresentato tanto dagli spoiler quanto dall’ansia e dall’angoscia, accentuati dalla colonna sonora scelta per il trailer (The Funeral). Molti si aspettano un finale epico, proprio com’è epico questo video. C’è anche chi teme che il prezzo da pagare sia troppo alto (la morte di troppi protagonisti) e che si chiede se, forse, non sarebbe stato meglio fermarsi prima.

Gli spoiler

Il Volume 2 de La Casa di Carta 5 ripartirà dalla morte di Tokyo e dalla liberazione di Lisbona e degli altri membri della banda dal museo. Dovrebbero esserci, inoltre, altri flashback su Berlino, Tatiana e Rafael che ci aiuteranno ad approfondire la loro storiae a capire alcuni aspetti del loro carattere. Il Professore riuscirà a escogitare dei modi per non perdere altri membri della banda e per salvare tutti dalle grinfie dell’esercito?

In totale, gli episodi di questa seconda parte saranno cinque, ciascuno della durata di circa 50/55 minuti: esattamente come per la prima parte. I titoli verranno resi noti dopo il caricamento su Netflix.

La Casa di Carta, il cast

La prima parte della quinta stagione ha visto l’arrivo di tre nuovi personaggi: Miguel Angel Silvestre, che interpreta il ruolo di René, il fidanzato di Tokyo; Patrick Criado, che è Rafael, il figlio di Berlino; e José Manuel Seda, che recita nella parte di Sagasta, comandante delle forze speciali dell’esercito spagnolo.

Il resto del cast è composto da:

Úrsula Coberó, Tokyo

Álvaro Morte, il Professore

Pedro Alonso, Berlino

Miguel Herrán, Rio

Jaime Lorente, Denver

Esther Acebo, Stoccolma

Itziar Ituño, Lisbona

Enrique Arce, Arturo

Darko Peric, Helsinki

Hovik Keuchkerian, Bogotá

Luka Peros, Marsiglia

Belén Cuesta, Manila

Rodrigo de la Serna, Palermo

José Manuel Poga, Gandía

Najwa Nimri, l’Ispettrice Sierra

Fernando Cayo, il Colonnello Tamayo

La serie crime è stata premiata come Miglior serie drammatica agli Emmy, ai Premios Fénix e ai Premios Iris (vanta sei Iris vinti).