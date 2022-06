S e vi siete sentiti abbandonati dal finale di La casa di carta, Netflix ha in serbo nuove avventure del Professore in salsa coreana nel remake della serie tv, La casa di carta: Corea.

La casa di carta, l’acclamata serie tv spagnola diventata un successo su Netflix, è terminata lo scorso anno ma i fan possono ora godersi la sua versione coreana: La casa di carta: Corea.

Disponibili dal 24 giugno, sempre su Netflix, i sei episodi della serie tv La casa di carta: Corea hanno per protagonista Yoo Ji-tae nei panni del Professore. A lui spetta il compito di assemblare la più grande squadra di abili ladri per mettere a segno un colpo senza precedenti.

Come da tradizione, l’adrenalinica caccia a un ambito bottino vede i protagonisti coinvolti nella rapina nascondersi dietro maschere ispirate a tesori. Del resto, è bastato il solo poster della serie a rivelare la presenza delle tradizionali maschere coreane Hahoe. Prenderanno il posto delle maschere ispirate nella versione spagnola al volto dell’artista Salvador Dalì.

Cosa racconta la serie

Un confine pare destinato a scomparire e gli abitanti di una penisola a lungo divisa sembrano sul punto di ricongiungersi... ma le conseguenze sono inquietanti. Questa è l'intrigante premessa della serie tv Netflix La casa di carta: Corea. Come mostra il trailer della serie, con la nuova unione economica solo i ricchi sono diventati più ricchi. In questo nuovo e spietato mondo fondato sulla disuguaglianza, entra in scena una banda di ladri. Provenienti dalla Corea del Nord e del Sud, sotto la guida del Professore, si proporranno di mettere a segno un colpo storico.

In questa nuova versione della storia, un'Area di Sicurezza congiunta situata sull'odierno confine tra Corea del Nord e Corea del Sud ospita il fulcro dell'azione. Durante la riunificazione la zecca conia una nuova valuta per gettare le basi di un'economia congiunta stabile. Ed è in questo contesto che opera il "Professore", interpretato da Yoo ji-tae, attore noto per l'iconico film coreano Old Boy.

Lo geniale stratega che cerca di cambiare il mondo attraverso una rapina è affiancato da un cast formidabile, che comprende tra gli altri Park Hae-soo (che ha recitato nel grande successo The Squid Game) e Kim Yoon jin (interprete della leggendaria serie statunitense Lost).

La casa di carta: Corea: Il cast della serie tv.

Un remake dai nuovi risvolti

La casa di carta: Corea è la prima serie tv campione d'incassi coreana a inaugurare la seconda metà dell'anno Netflix ed è caratterizzata dall'originale rivisitazione della popolare storia da parte del regista cinematografico Kim Hong-sun e dello sceneggiatore Ryu Yong-jae.

Ryu era un grande fan della serie originale spagnola. "Mi è sembrato un segno del destino quando mi è stato proposto di adattare la storia”, ha affermato. “L'idea al centro del remake mi ha incuriosito non solo perché è un conflitto tra rapinatori e polizia, ma anche perché introduce nuovi risvolti, come la tensione, la diffidenza e l'armonia tra la Corea del Nord e quella del Sud. Una situazione in cui ladri del Nord e del Sud del paese uniscono le forze e i poliziotti del Nord e del Sud devono collaborare per fermarli aggiunge una prospettiva tutta coreana all'idea originale".

Kim ha aggiunto: "Ho amato la storia originale: presenta numerosi personaggi e ciascuno di loro è intrigante a modo proprio. Ho pensato che sarebbero affascinanti indipendentemente dalla situazione e dal luogo in cui sono collocati".

"Quando il team creativo della serie si è rivolto a noi con un'idea per rivisitare La casa di carta abbiamo intravisto l'opportunità di introdurre una nuova prospettiva e un punto di vista strettamente coreano a questa amatissima storia", ha dichiarato Keo Lee, Director of Content di Netflix Corea.

"La versione originale di La casa di carta ha dimostrato come una narrazione eccezionale possa essere apprezzata ovunque, e i contenuti coreani hanno dato prova di avere lo stesso potere. Non vediamo l'ora di scoprire come reagirà il mondo quando uniremo questa storia epica con i migliori talenti coreani e una folta schiera di fan appassionati in tutto il mondo."

La casa di carta - Corea: Le foto della serie tv 1/40 2/40 3/40 4/40 5/40 6/40 7/40 8/40 9/40 10/40 11/40 12/40 13/40 14/40 15/40 16/40 17/40 18/40 19/40 20/40 21/40 22/40 23/40 24/40 25/40 26/40 27/40 28/40 29/40 30/40 31/40 32/40 33/40 34/40 35/40 36/40 37/40 38/40 39/40 40/40 PREV NEXT