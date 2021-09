La Casa di Carta 5: tutte le new entry e cosa aspettarci per il gran finale

L a Casa di Carta 5 si prepara al gran finale: cosa aspettarci dai nuovi episodi della serie tv su Netflix

Il momento è ormai arrivato: La Casa di Carta 5 è disponibile su Netflix e il Professore insieme alla sua banda si prepara per il gran finale. I primi cinque episodi, disponibili sulla piattaforma streaming dal 3 settembre, ci riportano nel mondo dei criminali con la tuta rossa, fra colpi di scena e momenti emozionanti.

Quando esce La Casa di Carta 5

Netflix ha annunciato che La Casa di Carta 5 uscirà in due parti composte ognuna da 5 episodi. Il Volume I è disponibile per tutti gli abbonati dal 3 settembre, mentre il Volume II uscirà il 3 dicembre 2021.

La trama

Cosa accadrà nella quinta e ultima stagione de La Casa di Carta? Il finale si preannuncia scoppiettante. Da oltre cento ore infatti la banda si trova rinchiusa all’interno della Banca di Spagna. Il gruppo è riuscito a salvare Lisbona, ma le difficoltà non sono finite e il momento più duro arriverà quando perderanno uno dei loro. Il Professore nel frattempo è stato catturato da Sierra e, per la primissima volta nella serie, lo scopriremo in difficoltà. Non ha un piano di fuga ed è risucchiato dagli eventi. Proprio quando sembra che tutto stia volgendo al peggio, la situazione si aggraverà ulteriormente. Entrerà in scena infatti un nemico più potente: l’esercito. E mentre la fine del più grande colpo della storia velocemente si avvicina, la rapina si trasformerà in una vera e propria guerra.

Il trailer

Nel trailer rilasciato da Netflix, Tokyo racconta cosa sta accadendo alla banda. Cento ore per il gruppo si sono trasformate in cento anni e il momento della resa dei conti si sta avvicinando. Il Professore è in difficoltà e tutto sembra perduto, ma il gruppo non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Il cast

Per il super finale de La Casa di Carta, torna al completo il cast dello show Netflix. La banda si riunisce, partendo da Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno) e Miguel Herrán (Rio). Presenti anche Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki) e Hovik Keuchkerian (Bogotá). Nel cast inoltre Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra) e José Manuel Poga (Gandía). A cui si aggiungono per l’ultima stagione Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

I nuovi personaggi

Nella quinta stagione de La Casa di Carta entreranno in gioco nuovi personaggi che cambieranno il destino dei protagonisti. Il più interessante è senza dubbio il figlio di Berlino. Già nei primissimi episodi della serie, l’uomo aveva parlato di lui. In un dialogo con Rio su cosa vuol dire avere un figlio aveva detto: “È come una testata nucleare che distrugge ogni cosa”. Il rapporto di Berlino con il figlio sarà al centro degli episodi finali de La Casa di Carta. Rafael, a cui presta il volto Patrick Criado, ha 31 anni e ha studiato ingegneria informatica nel prestigioso MIT. Ha una sola certezza nella vita: non vuole essere come suo padre.

Al cast si aggiunge inoltre José Manuel Seda, attore che interpreta Sagasta, il Comandante delle Forze Speciali dell’Esercito spagnolo. Dopo aver affrontato tante missioni e aver avuto a che fare con persone spietate, Sagasta è diventato proprio come coloro che ha sempre combattuto. Duro e malvagio, è un leader e guida un gruppo di uomini che si fida ciecamente di lui.

Infine fra i nuovi personaggi c’è René (Miguel Ángel Silvestre), il grande amore di Tokyo che tornerà come un ciclone nella sua vita. Nei primi episodi de La Casa di Carta, il personaggio interpretato da Úrsula Corberó aveva parlato dell’uomo con cui aveva iniziato a fare rapine. “Mi chiamo Tokyo – aveva spiegato -. Ma quando è iniziata questa storia non mi chiamavo così. Questa ero io… e questo, l’amore della mia vita. L’ultima volta che l’ho visto era in una pozza di sangue con gli occhi aperti”.

Il finale de La Casa di Carta 5

Cosa dobbiamo aspettarci dal finale de La Casa di Carta? Di certo verranno sciolti alcuni nodi e verranno svelate verità che sino a questo momento avevano tenuto i fan della serie tv con il fiato sospeso. Gli ultimi cinque episodi, secondo quanto rivelato da Alex Pina, autore dello show, saranno i più emozionanti. “Nel volume 2 ci concentriamo maggiormente sulla situazione emotiva dei personaggi – ha svelato -. È un viaggio attraverso la loro mappa sentimentale che ci collega direttamente al punto da cui sono partiti”.

“Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda – ha aggiunto -, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”.