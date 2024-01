Un film su Prime Video e Sky racconta il dramma di una ragazza cresciuta con il padre rapitore

A rriva sia su Prime Video sia su Sky il film La casa del padre, tratto da un bestseller di Karen Dionne. Racconta il complesso rapporto tra una figlia e il padre, un pericoloso rapitore che ha segnato indelebilmente il suo passato.

La casa del padre è il film che Prime Video propone dal 6 gennaio e Sky Cinema dall’8. Diretto da Neil Burger e interpretato da Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Garret Hedlund, Caren Pistorius e Brooklynn Prince, il film Prime Video e Sky La casa del padre si basa sul romanzo bestseller di Karen Dionne per raccontare la storia di Helena Petterier, una donna che conduce una vita ideale con un buon marito e una piccola figlia ma che nasconde un oscuro segreto. Suo padre, infatti, è il famigerato “Re delle Paludi”, l’uomo che ha rapito sua madre quando era adolescente e lei non è altro che il prodotto della relazione tra prigioniera e aguzzino.

Helena ha vissuto nella natura selvaggia per dodici anni fino a quando il rapitore/padre Jacob non è stato catturato e mandato in prigione. Quando Jacob scappa inaspettatamente dal carcere, percependo il pericolo che il mostro rappresenta per il marito e la figlia, Helena deve affrontare il proprio passato e utilizzare gli strumenti che il genitore le ha fornito per impedire il peggio.

Desiderio e colpa

Il La casa del padre, thriller psicologico proposto sia da Prime Video sia da Sky, nasce dal desiderio del regista Neil Burger di realizzare un lungometraggio ambientato nella natura selvaggia. “Ero interessato dall’analizzare come l’ambiente in cui cresciamo ci forgia tanto quanto i nostri genitori e le esperienze della nostra infanzia”, ha raccontato l’autore. “Quanto possiamo discostarci dal modo in cui siamo stati formati? Helena, la protagonista, lotta per affrancarsi dall’eredità del padre, un uomo carismatico ma pericoloso”.

Fisicamente e psicologicamente, il film ha richiesto un grande sforzo sia al regista sia agli attori. “Abbiamo girato in mezzo alle paludi, dove Helena è cresciuta come se fosse nel Giardino dell’Eden. Ma non è stato semplice affrontare le sfide che la natura selvaggia poneva giorno dopo giorno: con il fango a volte fino alle ginocchia, gli attori – soprattutto Daisy Ridley – dovevano restituire lo stato psicologico in cui si trovano i loro personaggi e le intense emozioni al centro della storia. Non proprio una passeggiata”.

La relazione tra Helena e il padre Jacob è alquanto complessa. I sentimenti che albergano in lei sono contrastanti: continua ad amarlo e idolatrarlo, nonostante la verità che si cela dietro alla sua nascita. “Helena ha vissuto un’infanzia idilliaca ed è merito di suo padre che le ha insegnato a vivere in armonia con la natura”, ha spiegato Davis. “Grazie all’impegno dell’uomo, è stata una bambina che non ha mai sentito il peso della situazione. Crescendo, ha scoperto la verità, eppure le manca quel mondo e le sensazioni che provava. Desidererebbe riviverle ma sa che è impossibile: Jacob è un pericoloso nemico, la cui sola presenza fa in modo che tra desiderio e colpa Helena non trovi pace”.

Il poster originale del film La casa del padre.

Gli attori principali

Protagonista del film Prime Video e Sky La casa del padre è l’attrice Daisy Ridley, nei panni di Helena. All’attrice è stato richiesto un impegno abbastanza grosso: ha infatti lavorato per ben 33 giorni di riprese su 37, con soli quattro giorni di pausa. Ben Mendelsohn interpreta invece il cattivo della storia, Jacob, il padre di Helena: “La lista dei papabili al ruolo era abbastanza corta: cominciava con il suo nome e finiva con lo stesso”, hanno scherzato i produttori nel considerarlo uno dei migliori attori in circolazione.

La giovanissima Brooklynn Prince interpreta Helena da piccola. “È una vera professionista”, ha commentato Mendelsohn che, come lei, ha cominciato a lavorare in tenera età. “Lavora da quando aveva tre anni e sa benissimo come mostrare i propri sentimenti davanti alla camera”. La madre di Helena, Beth, ha il volto dell’attrice sudafricana Caren Pistorius: è lei che cerca di proteggere la figlia dalla realtà che vivono e che vive sulle proprie spalle il risentimento della figlia.

Il cast principale è poi completato dagli attori Garrett Hedlund nei panni di Stephen e Gil Birmingham in quelli di Clark Bekkum.

La casa del padre: Le foto del film 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 13/23 14/23 15/23 16/23 17/23 18/23 19/23 Garrett Hedlund as Stephen Pelletier in The Marsh King’s Daughter. Photo Credit: Philippe Bossé 20/23 Gil Birmingham as Clark Bekkum and Daisy Ridley as Helena Pelletier in The Marsh King’s Daughter. Photo Credit: 21/23 Daisy Ridley as Helena Pelletier in The Marsh King’s Daughter. Photo Credit: Philippe Bossé 22/23 23/23 PREV NEXT