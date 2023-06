La camera azzurra: Là dove si incontrano gli amanti del film Cielo

C ielo propone il film La camera azzurra, tratto dall’omonimo romanzo di Georges Simenon. La storia, tra giallo e noir, ruota sulle conseguenze fatali di una relazione passionale tra due amanti.

Per il ciclo Voulez voucher avec moi, la sera del 9 giugno Cielo trasmette il film La camera azzurra, diretto e interpretato da Mathieu Amalric, l’attore recentemente visto al Festival di Cannes 2023 e nei nostri cinema grazie a Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti.

Tratto dall’omonimo romanzo di Georges Simenon, racconta la storia di un uomo che viene arrestato senza sapere nemmeno di quale crimine è accusato. Si tratta di Julien, che finisce a processo con l’accusa di aver ucciso il marito della sua amante. La complessità delle relazioni umane e le profonde emozioni che vengono esplorate rendono il film La camera azzurra, al pari del romanzo, un'opera ricca di significato e di riflessioni sulla condizione umana.

La trama del film

Il film La camera azzurra, proposto da Cielo, comincia nella stanza di un albergo di una piccola città di provincia. Julien Gahyde (Mathieu Almaric), un venditore di trattori, si incontra qui con Ester Despierre (Stéphanie Cléau), la sua amante. Da tempo hanno una relazione clandestina molto intensa e si vedono di nascosto, nonostante l’uomo non sappia come affrontare la stessa relazione: Esther parla di amore e di futuro insieme mentre Julien ha un’altra visione delle cose. Entrambi, del resto, sono sposati, anche se Julien sembra incapace di comunicare con la moglie Delphine (Léa Drucker).

Tuttavia, ben presto, la loro intimità nella camera azzurra lascia spazio a una svolta inattesa. Con un cambio di situazione, ritroviamo Julien che, interrogato dal giudice Diem (Laurent Poitrenaux), ripercorre l’oscura storia che è intercorsa tra lui ed Esther. Si comincia così a saltare avanti e indietro tra passato e presente, tribunale e camera da letto, paura e desiderio, per scoprire come la relazione abbia influito con il destino dei due amanti.

“Una donna incomprensibile che fa impazzire un uomo”, ha commentato Almaric a proposito dei due protagonisti del film Cielo La camera azzurra, co-sceneggiato insieme a Stéphanie Cléau. “Quando scrisse questo romanzo nel 1963, a Epalinges in Svizzera, Simenon (di cui si dice che fosse un donnaiolo, ndr) era in una fase di auto-flagellazione permanente, come a dire "Le donne sono streghe, non avrei dovuto farlo". Il suo è un romanzo di punizione riguardo alla sessualità - o riguardo alla sua stessa esuberante sessualità”.

Il poster originale del film Cielo La camera azzurra.

I temi del romanzo

Splendidamente girato e con un cast di attori in stato di grazia, il film Cielo La camera azzurra è accompagnato da un senso opprimente di tensione che assicura un climax drammatico sempre ascendente. Noir e giallo atipico ha tutti gli elementi del genere: una femme fatale, un paio di cadaveri, poliziotti che fanno domande difficili e una coppia di amanti sconvolti dalla travolgente forza di ciò che accade nella camera da letto.

Tutti questi elementi sono sapientemente dosati da Amalric ma si ritrovano già nel romanzo di Georges Simenon. Pubblicato nel 1964, il romanzo affronta diversi temi complessi e psicologici. Vediamone insieme alcuni dei principali.

Passione amorosa. Il romanzo ruota attorno a una storia d'amore passionale e segreta tra un uomo e una donna. Questa passione intensa e proibita è uno dei temi centrali della storia, influenzando le azioni dei personaggi e portando a conseguenze tragiche.

Desiderio e ossessione. Il desiderio sessuale e l'ossessione amorosa sono presenti in tutto il romanzo. I personaggi sono guidati dai loro impulsi e dalle loro pulsioni più profonde, e questo porta a comportamenti irrazionali e autodistruttivi.

Colpa e punizione. I personaggi del romanzo devono confrontarsi con la colpa e la punizione per le loro azioni. La passione segreta li spinge a compiere atti immorali e illegali, e alla fine devono fare i conti con le conseguenze delle loro scelte.

Isolamento e solitudine. I personaggi principali del romanzo si trovano in una situazione di isolamento emotivo e sociale. Sono intrappolati in una relazione clandestina e si sentono alienati dal resto del mondo. Questo senso di isolamento contribuisce alla loro disperazione e al loro deterioramento psicologico.

Incomunicabilità. I personaggi del romanzo faticano a comunicare apertamente e sinceramente tra loro. Le emozioni e i desideri non vengono espressi chiaramente, portando a fraintendimenti e malintesi che complicano ulteriormente la trama.

Disumanizzazione. Il romanzo esplora la natura oscura dell'essere umano e la sua capacità di commettere azioni distruttive. I personaggi vengono spogliati della loro umanità mentre cedono alle loro passioni più profonde, mettendo in luce la fragilità e la potenziale brutalità della natura umana.

